В субботний день антиправительственные митинги захлестнули столицы сразу несколько стран Европейского союза. Наиболее массовые акции протеста проходят в Берлине – перед зданием бундестага, а также в центральной части Праги.

Немецкие митингующие вышли с плакатами «Дайте нам российские газ и нефть» и «Правительство Шольца = администрация Байдена».



В чешской столице, где акции протеста идут уже которые выходные подряд, вновь выдвинуты требования к правительству Петра Фиалы в плане его незамедлительного ухода в отставку. Сам Фиала ранее нашёл незамысловатый рецепт того, чем отвечать десяткам тысяч протестующих граждан. Он заявил, что на митинги выходят только те, «кого использует Москва». Фиале на этот пассаж ответили заявлением:





Нам нужно чешское правительство, а не украинское, немецкое, брюссельское или американское.



Акции протеста проходят и в столице Австрии. При этом на акциях можно увидеть немало российских триколоров. Митингующие обращаются к канцлеру Нехаммеру с инициативой отказаться от конфронтации с Россией и возобновить прагматичные отношения.



При этом лейтмотивом акций в странах ЕС является протест против продолжающей рост инфляции (в Германии она впервые с начала 1950-х годов стала двузначной), заоблачных тарифов на электроэнергию и газ. Инфляция в Чехии по итогам августа составила 17,24% в годовом выражении, что почти втрое выше показателей 2021 года.



Однако пока эти акции просто-напросто игнорируются европейскими элитами, продолжающими работать в интересах заокеанского хозяина.

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А вы знали об этом?

Старинная датская традиция соблюдается по сей день. Если человеку стукнуло 25 лет, а он еще не заключил брак, то его нужно посыпать пряностями, в том числе и корицей.Эта традиция началась давно, когда торговцы специями много путешествовали. Торговцы никогда долго не задерживались в одной местности, поэтому не могли создавать семьи и оставались холостяками.Когда человеку исполняется 30 лет, вместо корицы начинают использовать перец. Но вопреки старой традиции, людей, поздно вступающих в брак, не осуждают.Средний возраст людей, регистрирующих браки впервые, составляет в Дании 32-34 года. Скорее всего, обряд сохранился для того, чтобы повеселиться с друзьями и весело провести время.

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