Зачем египтяне поднимали древние храмы на высоту 20-этажного небоскрёба и как они это сделали

Скальные храмы Абу-Симбела – зрелище незабываемое. Стены этих древних культовых сооружений от пола до полотка покрывавают иероглифы, повествующие о блестящих победах фараона Рамзеса II, который и построил это чудо.

Четыре огромные статуи смотрят с фасада на солнце, поднимающееся в начале каждого нового дня над хрустальной гладью озера. Но сложись история несколько иначе, храмы, возведённые в XIII в. до н.э., в середине века XX имели все шансы оказаться под водой, и сегодня эту красоту люди могли бы увидеть разве что на страницах учебников истории.

Как Асуанская плотина едва не погубила древние Храмы Абу-Симбела

Асуанская плотина, которую СССР возвёл в Египте, решила многие проблемы страны фараонов. По советскому проекту ширина плотины составляла 980 метров у основания и 40 метров на вершине, а высота 3600 метров. Главной задачей плотины было поднять уровень воды в искусственном резервуаре на 63 метра, в результате чего должно было образоваться огромное озеро, которое сегодня носит название озеро Насера.

Президент Абдаль Гамель Насер, Генсек Никита Хрущёв и Асуанская плотина.

Кроме египетских земель плотина затопляла также и 160 км территории Судана. К тому же новое озеро отличалось от предыдущего тем, что не пересыхало даже самым жарким детом.

Но тут возникла проблема с древними памятникамию. Их нужно было каким-то образом спасать. Или они оказались бы под толщей воды навсегда.

Речь о храмовом комплексе Абу-Симбел, построенном за 20 лет в XIII в. до н.э., который считается одним из величайших древних храмов, уцелевших до наших дней. Есть большой храм, построенный в честь Рамзеза, и Малый – возведённый в честь его жены царицы Нефертари.

Схема, дающая представление об оригинальном местоположении храмов Абу-Симбела и их местонахождении после переноса.

Весной 1959 года египетское правительство обратилось с просьбой в ЮНЕСКО об оказании стране научной, технической и финансовой помощи. Гендиректор этой организации в свою очередь обратился с призывом к различным организациям и фондам, правительствам и всем людям доброй воли. Его обращение заканчивалось такими словами: «Для многих ученых первая фраза, которую они переводят с древнего языка: «Египет – дар Нила». Так пускай же люди всего мира объединятся, чтобы Нил, который стал источником энергии и плодородия, не похоронил в своих водах сокровища, которые мы получили от давно ушедших поколений». С этого воззвания и началась Международная компания по спасению памятников Нубии, которая длилась 20 лет, и триумфально закончилась в марте 1980 года.

Чем готов был поделиться Египет с иностранцами

В скором времени после того, как воззвание было обнародовано, в феврале 1960 года Сарват Окаша, министр культуры Египта, создал консультативный совет. Вошёл в него и советский представитель – Борис Пиотровский, в то время заведующий Ленинградским отделением Института археологии АН СССР.

Работы по переносу храма в Абу-Симбеле.

Правительством Египта был предпринят ряд мер для привлечения музеев, университетов и исследовательских институтов к весьма затратным исследованиям в далёкой Нубии. Египтяне объявили, что организации, которые будут активно участвовать в компании, смогут получить в дар от правительства Египта один из храмов в Таффе, Дабоде, Эллиссии или Дерре.

Окаша назвал эти храмы «новыми чрезвычайными послами». Кроме этого зарубежные археологические экспедиции получали право на вывоз для экспонирования и хранения в своих национальных музеях 50% артефактов, найденных в Нубии, кроме уникальных.

Древности оказались под угрозой затопления.

На период проведения спасательных работ Служба древностей Египта останавливала любые археологические экспедиции в любых районах, кроме Нубии. Главным проектом всей спасательной кампании стал перенос скальных монументальных храмов рядом с Абу-Симбелом на границе с Суданом. Эти храмы были построены в период правления фараона XIX династии Рамзера II в честь победы над хеттами в сражении при Кадеше. И посвятил фараон эти храмы своей жене – царице Нефертари.

Как предлагали спасть храмы: дамба, купола с лифтами и другие проекты

Окрестности Абу-Симбела.

Различными иностранными компаниями было предложено множество интересных решений. В частности, американцы предлагали соорудить понтоны из бетона под храмами и ждать, когда вода поднимет древние архитектурные сооружения. Поляки предложили оставить древние храмы на месте, а над ними возвести гигантские копола из бетона. Внутри куполов по проекту предполагались лифты, на которых будут перемещаться туристы, желающие осмотреть памятники.

Работы по переносу храма в Абу-Симбеле.

Благодаря настойчивости группы египтологов-экспертов ЮНЕСКО, среди которых самую активную позицию заняли Кристиана Дерош-Ноблькур, Серджио Донадони, Абд аль-Муним Абу-Бакр, было выдвинуто одно из главных требований к проектам по спасению храмов Абу-Симбела — сохранение памятников в их изначальной географической, архитектурной и культурной среде. Благодаря этому из конкурса исключили проекты, предполагавшие перенесение храмов в другое место.

Работы по переносу храма в Абу-Симбеле.

На суд экспертной комиссии, в которую входили представили Египта, США, СССР, Швейцарии и ФРГ и заседание которой состоялось в Каире в начале 1961 года представили 2 проекта.

Первый французский – инженеров Андре Куан и Жан Белье, которые предлагали окружить храмы дамбой. Но возникала проблема: в случае возведения такой дамбы она скрыла бы фасады храмов от солнечных лучей, а это нарушило бы систему освещения, которая была задумала древнеегипетскими архитекторами. Кроме этого, французский проект требовал постоянной откачки воды, которая бы просачивалась внутрь дамбы. А это также предполагало немалые расходы – примерно 300-400 тыс. долларов за год.

Схематическое изображение храма на новом месте, после переноса.

Второй проект представили итальянцы. Они предлагали выпилить оба храма из скалы, поместить каждый в железобетонный «ящик» и поднять на 62 м над уровнем вод Нила на гидравлических подъёмниках. Это позволяло воспроизвести первоначальную панораму годы, и к тому же межну Нилом и храмами сохранилась бы прежняя перспектива, но уже на более высоком месте.

Египетское правительство одобрило именно итальянский проект, но возникла проблема – стоимость этого мероприятия оценили в 80 млн долларов, что сделало его воплощение в жизнь невозможным.

Как пилили древние храмы

Работы по переносу храма в Абу-Симбеле.

Вот тогда-то Египет и предложил альтернативный вариант – распилить древние храмы на части, поднять на 62 метра и собрать на той же горе. Стоимость проекта снизилась до 32 млн долларов. И весной 1963 года Египет сделал официальное заявление, что открывает проект по спасению храмов в Абу-Симбеле.

Головы колоссальных статуй Рамсеса II, распиленные и подготовленные к переносу

Уже осенью 1963 года коллектив инженеров, гидрологов и археологов начал выполнение плана ЮНЕСКО. Предстояло разбить оба храма на блоки определённого размера – малый храм на 235 блоков, а большой на 807. Блоки нужно было пронумеровать, переместить и опять соединить, встроив с подготовленный специальным образом фасад в скале.

Работы по переносу храма в Абу-Симбеле.

И сегодня солнечный луч дважды в год проделывает путь, задуманный древними зодчими.

Особое внимание специалисты уделили точному воссозданию угла солнечного освещения. Ведь по задумке древних строителей лучи 2 раза в год – 22 февраля (день восхождения Рамзеса II на трон) и 22 октября (день его рождения) – первые солнечные лучи на восходе проходили через специально вырезанный узкий проём и освещали лицо и еще двух статуй внутри Большого храма. И задумку древних удалось сохранить.

Голова и торс колоссальной статуи Рамсеса II, воссозданной на новом месте.

Туристы у храма Рамзеса в Абу-СИмбеле.

Сложно даже представить, как велись работы в пустыне в условиях невыносимой жары. Но в сентябре 1968 года проект был завершён и вошёл в историю, как величайшее достижение инженерии и археологии.

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