18 забавных доказательств того, что Япония и Европа — две разные планеты

Японии всегда есть чем удивить жителей других стран. Чего только стоит новость, что на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио будут вручаться медали из переработанных электронных отходов. Японцы никогда не были заурядными, а их быт и культура до сих пор вызывают неподдельный интерес у всего мира.
1. «Человеческий Uber» позволяет дистанционно посещать мероприятия, используя тело другого человека
2. Некоторые станции метро оснащены специальными подъемниками для велосипедов
3. Билеты в музей анимационной студии «Гибли» сделаны из монтажных кадров их мультфильмов
4. Роботы-волки на солнечных батареях защищают посевы японских фермеров
5. Молоко приносят в емкости, удобной для правшей и левшей
6. Рестораны с приватными кабинками, где официанты обслуживают посетителей, не видя их
7. Табличка в аэропорту Нарита, где на английском написано «Добро пожаловать в Японию», а на японском — «Добро пожаловать домой»
8. Покемон Геодуд был назначен послом туризма префектуры Ивате
9. В такси есть кнопка, с помощью которой можно попросить водителя ехать помедленнее
10. Скоростные поезда ездят максимально аккуратно
11. Касса в японской пекарне умеет распознавать выпечку и автоматически рассчитывает общую стоимость заказа
12. В аэропорту багаж сортируется по цвету, чтобы пассажирам было легче отыскать свой чемодан
13. Фигуры известных персонажей на прилавках магазинов любят одевать в броскую одежду
14. В некоторых кафе в Токио четко обозначается место, отведенное для каждого гостя
15. Японские работники после трудового дня
16. Джакузи для любимцев японцев — капибар
17. На территории мусоросжигательного завода в Мусасино есть закусочная, где люди могут наблюдать за переработкой мусора
18. В городе Нара буквально негде скрыться от оленей, оккупировавших местность
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