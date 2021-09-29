18 забавных доказательств того, что Япония и Европа — две разные планеты

Японии всегда есть чем удивить жителей других стран. Чего только стоит новость, что на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио будут вручаться медали из переработанных электронных отходов. Японцы никогда не были заурядными, а их быт и культура до сих пор вызывают неподдельный интерес у всего мира.

1. «Человеческий Uber» позволяет дистанционно посещать мероприятия, используя тело другого человека

2. Некоторые станции метро оснащены специальными подъемниками для велосипедов

3. Билеты в музей анимационной студии «Гибли» сделаны из монтажных кадров их мультфильмов

4. Роботы-волки на солнечных батареях защищают посевы японских фермеров

5. Молоко приносят в емкости, удобной для правшей и левшей

6. Рестораны с приватными кабинками, где официанты обслуживают посетителей, не видя их

7. Табличка в аэропорту Нарита, где на английском написано «Добро пожаловать в Японию», а на японском — «Добро пожаловать домой»

8. Покемон Геодуд был назначен послом туризма префектуры Ивате

9. В такси есть кнопка, с помощью которой можно попросить водителя ехать помедленнее

10. Скоростные поезда ездят максимально аккуратно

11. Касса в японской пекарне умеет распознавать выпечку и автоматически рассчитывает общую стоимость заказа

12. В аэропорту багаж сортируется по цвету, чтобы пассажирам было легче отыскать свой чемодан

13. Фигуры известных персонажей на прилавках магазинов любят одевать в броскую одежду

14. В некоторых кафе в Токио четко обозначается место, отведенное для каждого гостя

15. Японские работники после трудового дня

16. Джакузи для любимцев японцев — капибар

17. На территории мусоросжигательного завода в Мусасино есть закусочная, где люди могут наблюдать за переработкой мусора

18. В городе Нара буквально негде скрыться от оленей, оккупировавших местность