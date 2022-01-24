Почему славяне истребили у себя всех крокодилов

В Беларуси и в России эти пресмыкающиеся жили совсем недавно – в конце XIX века

Гравюра Яна Колларта II «Охота на крокодилов», 1596 год. Фото: 3.bp.blogspot.com Гравюра Яна Колларта II «Охота на крокодилов», 1596 год. Фото: 3.bp.blogspot.com В 1549 году, то есть 465 лет назад, опубликованы «Записки о Московии». Обширный труд на латинском языке содержал первые подробные сведения о славянских землях, тщательно собранные знаменитым австрийским путешественником и дипломатом Сигизмундом Герберштейном.

В основе книги лежал дипломатический отчёт о состоянии Московского царства XVI века, перевод на латинский язык древнерусских летописей, а также этнографическое описание Московии и окружающих ее земель. Изучая уникальный документ, современные историки неожиданно обнаружили упоминание о крокодилах, обитавших на территории как Беларуси, так и средней полосы России. То есть не по частным зоопаркам, а именно массово.

Лубок «Баба Яга едет побеждать крокодила» из коллекции Д. Равинского

Аллигаторы минских болот

Во время путешествия в Московию через Великое княжество Литовское Герберштейн с удивлением отмечал, что белорусы в качестве божественных покровителей своих домов содержат странных змей с четырьмя ногами, черным и жирным телом, около трех пядей (45–60 см) в длину. Проезжая северные области современной Беларуси, дипломат в недоумении записал в походном дневнике:

«Эта область изобилует рощами и лесами, в которых можно наблюдать страшные явления. Именно там и поныне очень много язычников, которые кормят у себя дома каких-то змей с четырьмя короткими ногами наподобие ящериц, с черным жирным телом. Люди с каким-то страхом благоговейно поклоняются им, выползающим к поставленной пище...».

Фото: r.mt.ru

Может, путешественник ошибся, приняв за крокодила или ящера крупную ящерицу? Увы, заподозрить Герберштейна в ошибке или сознательном искажении фактов нельзя, поскольку он не единственный из иностранных путешественников, кто своими глазами видел крокодилов.

Спустя более полувека английский дипломат, управляющий конторой Московской компании Джером Горсей, оставивший несколько мемуаров о жизни в Московии, на границе между Польшей и современной Беларусью на берегу реки увидел мёртвого «коркодила». Поскольку чудовище не подавало признаков жизни и очевидно было неопасно, путешественник приказал слугам вспороть рептилии брюхо. Но после того как слуги выполнили приказ, вокруг мёртвого монстра распространился такой смрад и зловоние, что англичанин заболел. Надышавшись трупными испарениями, он был вынужден несколько дней провести в постели в одной из ближайших деревень.

Иван Грозный показывает сокровища Джерому Горсею. Картина А. Литовченко. Фото: wikipedia.org

Косвенным фактом, подтверждающим наблюдения иностранных путешественников, являются многочисленные детские игры, хоровые песни, а также пляски и приметы, посвящённые ящеру Яшке, распространённые в России и Беларуси. Огромный пласт древнего фольклора не мог возникнуть на пустом месте.

Даже в центре Минска испокон веков было своё «крокодилье место». Согласно легенде, неподалёку от современного Дворца спорта, построенного на месте Татарских огородов, где река Свислочь делает поворот, когда-то водились крокодилы. По размерам они уступали африканским, имели чёрный окрас, но были не менее агрессивны и прожорливы до мирных горожан, чем их африканские родственники.

Подвеска в виде всадника на ящере. VIII-IX вв. Бронза, литье. Г. Чердынь Пермской обл. Фото: pdnr.ru

«Просто легендой» минских крокодилов назвать сложно, поскольку она неоднократно подтверждалась фактами, в том числе регулярной поимкой зубастых чудовищ. Последний раз белорусского крокодила поймали в Татарском болоте Минска в 1885 году. Впоследствии его чучело долго хранилось в кабинете директора одного из реальных училищ города. К сожалению, во время Гражданской войны оно было утрачено.

Крокодилы Московии

Ареал расселения крокодилов не мог ограничиваться территорией одного государства – Беларуси. В летописных источниках Древней Руси также сохранились свидетельства о фактах обитания крокодилов в пределах средней полосы России. Слово «крокодил» встречается на Руси минимум с начала XII века. Современным историкам известно послание митрополита Киевского Никифора Владимиру Мономаху, где есть такие строки: «И вероваша в животныя, в коркодилы, и в козлы, и в змие».

Биологи уверены: святой Георгий убивает одного из последних европейских крокодилов

В не менее известной Ипатьевской летописи автор, восхваляя Романа Мстиславовича Галицкого, сравнивает его со львом, рысью, туром и крокодилом: «...устремил бо ся бяше на поганыя яко и лев, сердит же бысть яко и рысь, и губяше яко и коркодил, и прехожаше землю их яко и орел, храбор бо бе яко и тур».

Можно предположить, что на Руси за крокодила принимали какое-то иное животное. Но версия разбивается о многочисленные факты путешествий, совершенных по святым местам Египта русскими князьями, купцами, монахами, а также простыми паломниками. Вернувшись домой, славянские путешественники вряд ли могли перепутать крокодила с иным животным.

В Псковской летописи, датированной 1582 годом, есть сведения о необычном инциденте. В документе описывается нашествие крокодилов на Новгород: «В лета 7090 поставиша город Земляной в Новегороде. Того же лета изыдоша коркодили лютии зверии из реки, и путь затвориша; людей много поядоша, и ужасошася людие и молиши бога по всей земли; и паки спряташася, а иних избиша». Что это за река, кишащая тварями, не говорится.

Подлинные гусли первой половины XII века из раскопок в Новгороде. Представляют собой плоское корытце с пазами для шести колков. Левая (от гусляра) сторона оформлена как голова и часть туловища ящера. Под головой ящера нарисованы две маленькие головки ящерят. Фото: cont.ws

Исследователи утверждают, что текст записан с чужих слов гораздо позже. Но сам факт нашествия на город аллигаторов, по мнению учёных, действительно имел место. Например, в этом был уверен авторитетный отечественный историк, занимавшийся изучением жизни и быта средневековых славян, академик Борис Рыбаков. Он считал, что этот факт косвенно подтверждается существованием устойчивого культа ящера в Великом Новгороде и других городах севера Руси.

Крокодил снимает маску

Возникает вопрос: почему биологи до сих пор не классифицировали этих животных? Оказывается, современные учёные на основе летописных источников и рассказов очевидцев, вплоть до конца XIX века встречавших крокодилов в средней полосе России и в Беларуси, достаточно точно все выяснили.

Это был вовсе не крокодил, а ихтиосте́га. Животное больше напоминало нечто среднее между крупной рыбой и амфибией. У ихтиостеги имелись ноги, хвост, её тело было покрыто чешуёй. В целом она и правда была сильно похожа на крокодила в понимании наших предков. К тому же отличалась крайне агрессивным нравом.

Часть скелета ихтиостеги в Палеонтологическом музее им. Ю.А.Орлова. Фото: wikipedia.org

Неудивительно, что славяне, знавшие о настоящих крокодилах лишь по описаниям путешественников, в ряде летописных документов именовали ее именно так. Возможно, отдельные потомки вида, обитавшего на Земле 367–363 млн лет назад, дожили до XIX века, а затем были перебиты местными жителями.

Причиной изменения отношения славян к ихтиостегам могла стать смена язычества, почитавшего ящеров, на христианство, отвергавшее этих существ. Причём у ряда славянских племён было даже собственное название крокодилов – живойты. Им поклонялись литвины, белорусы, кривичи, западные балты и многие другие славянские народности и племена.

Ещё холоднее...

Истории о крупных ящерах, обитавших на севере Европы, известны и в Норвегии. Там до сих пор действуют 28 деревянных церквей (самая древняя, в Урнесе, построена в 1130 году), стены которых украшают не только типичные для христиан изображения, но и рисунки гигантских змей и драконов.

Местные жители уверены: в далёком прошлом в прибрежных скалах действительно водились существа, похожие на мифических драконов. Когда-то в их честь возвели более полутора тысяч церквей.

До наших дней сохранилась церковь в Боргунде, датируемая 1180 годом. Коньки её крыши венчают скульптурные изображения драконов. Исследователи, занимавшиеся изучением норвежских церквей, назвали их стиль «урнесским». Со временем этот стиль распространился также на территорию Англии и севера России.

Он похож на крокодила...

В 2012 году учёные создали 3D-модель ихтиостеги. Оказалось, что она не могла полноценно перемещаться на четырёх ногах и двигалась по суше подобно тюленю.

Модель ихтиостеги в Государственном музее естествознания Штутгарта, Германия, созданная под научным руководством доктора Райнера Шоха. Фото: wikipedia.org

Журнал Nature подробно описывает процесс составления объёмной модели земноводного на основании строения его скелета. Оказалось, ихтиостега – родственник сразу пяти животных, доживших до наших дней: саламандры, крокодила, утконоса, тюленя и выдры. Причём именно это существо, по мнению палеонтологов, могло стать промежуточным эволюционным звеном между водными и сухопутными позвоночными. Ареалом обитания ихтиостег оказались болота, в которых они легко могли добывать себе пищу. Задние конечности амфибия использовала для плавания, а передние – для перемещения по суше.

Дмитрий СОКОЛОВ, Москва

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