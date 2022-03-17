Зачем голландцы съели своего премьер-министра?

Всем известно, что премьер-министры не пригодны для употребления в пищу. Однако этот факт не остановил голландцев от съедения своего премьер-министра в 1672 году. И возникает разумный вопрос: зачем они это сделали? Как человек, обладавший огромной властью, мог быть съеден простолюдинами?

Начнём с предыстории. В середине XVII века, Голландская республика оказалась в непростой ситуации. Голландию окружали страны, которые были заинтересованы в её подчинении или даже завоевании. Всё дело в том, что Голландия была богатой республикой. Она также монополию на торговлю в Юго-Восточной Азии, что было объектом зависти для других. Большое число недоброжелателей означало, что война для Голландии неизбежна.

До 1653 года у Голландии не было премьер-министра, и её формально возглавляли Штатгальтеры. Обычно ими были принцы Оранские, а сама должность по сути была аналогом выборного монарха. После смерти Вильгельма II Оранского в 1650 году этот пост стал вакантным.

Ян де Витт (1625-1672)

После смерти штатгальтера республику возглавил Великий Пенсионарий Голландии – самой богатой провинции. Его звали Ян Де Витт. Де Витт был пацифистом, и его интересовала только защита торговых интересов, поэтому он стремился избежать войны любой ценой. Де Витт поручил возвести мощный военный флот, но исключительно для охраны торговых судов.

В следующие десятилетия страна оказалась расколотой на два лагеря. Это были статисты, выступавшие за выборную и децентрализованную власть, и оранжисты, которые не только были сторонниками централизации, но и хотели добиться окончательной трансформации Голландии в монархию во главе с Оранской династией.

Король Франции Людовик XIV предпринимает неожиданное вторжение в Голландию

В 1665 году Англия всё-таки развязала войну с Голландией, чтобы пошатнуть её торговую гегемонию, однако мобилизованный голландский флот быстро разгромил англичан. Де Витт оказался на пике популярности, и использовал этот момент, чтобы ослабить влияние оранжистов, которых возглавлял юный Вильгельм Оранский.

В 1667 году он отменил должность Штатгальтера, дабы Вильгельм не смог прийти к власти, достигнув совершеннолетия. Оранжистов это разозлило, но тогда они не стали предпринимать никаких действий. Всё круто изменилось в 1672 году, когда Король Франции Людовик XIV неожиданно решил поддержать англичан, и вторгся в Голландию. В этом году дела у голландцев шли настолько плохо, что для них он вошёл в историю как «год бедствий».

"Убийство братьев Де Витт" (картина Питера Фрица)

Пока французы продвигались в глубь страны, оранжисты предприняли неудачную попытку убить Де Витта. Де Витт подал в отставку, но для оранжистов этого было недостаточно, так как он всегда мог вернуться, поэтому арестовали его брата. 20 августа Де Витт пошёл навестить своего брата, нарвался на пьяную вооружённую толпу и был убит. Затем толпа вытащила из тюрьмы и убила его брата, после чего их съели. Их съели не целиком, а лишь отдельные части тел.

В дошедших до нас источниках этот случай был описан как организованное проявление каннибализма, довольно редкое явление для тех времён. Де Витта убили не просто по-пьяни, а из-за того, что народ считал его главным виновником всех бед. И толпа съела его, потому что сильно ненавидела. Он хотел помешать наследнику Оранского дома прийти к власти, и поэтому люди желали унизить его даже после смерти.

Что же случилось с убийцами Де Витта и его брата? Ничего серьёзного. Пришедший к власти Вильгельм Оранский, ставший Вильгельмом III, помиловал их всех.

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