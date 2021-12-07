Откуда на Кавказе появились блондины с голубыми глазами

Кавказ издревле был местом, через которое проходила массовая миграция. Здесь сталкивались народы, через горные хребты шли многотысячные армии. И, естественно, часть некоторых этносов оседала в регионе. Так возникло разнообразие фенотипов - вплоть до того, что среди смуглых и черноволосых кавказцев теперь можно встретить голубоглазых блондинов.

Регион 3 языковых ветвей

Кавказ был заселен уже с эпохи неолита, причем сразу двумя ветвями европеоидной расы. Кроме пришедших сюда в разное время народов, не являющихся по происхождению кавказцами (русские, украинцы, курды, ассирийцы, греки, татары, евреи), можно выделить три местных языковых семьи: кавказская (грузины, мегрелы, сваны, абхазы, ингуши, чеченцы, кабардинцы, черкесы, адыги), алтайская (азербайджанцы, карачаевцы, кумыки, ногайцы), индоевропейская (осетины, езиды, горские евреи, курды, талыши и таты).

Кавказцы и скифы

Существует мнение, что современные уроженцы Кавказа - в основном черноглазые, смуглые и черноволосые. Однако среди чеченцев и аваров часто встречаются представители со светлыми или рыжими волосами, светлой кожей и голубыми или зелеными глазами. Причем люди с подобной внешностью, как отмечают этнографы, живут в этом регионе уже на протяжении нескольких веков.

В XIX веке известный исследователь И.И. Пантюхов в работе “Антропологические типы Кавказа” описывал светловолосых и светлоглазых кавказцев: “Процент беспигментных серых и голубых глаз колеблется по народностям между 2–15%. Оттенки беспигментных глаз весьма разнообразны — у осетин глаза встречаются почти синие, у мингрельцев наблюдались цвета золы, у абхазцев – ярко-желтые, но особенно часты разнообразные оттенки зеленого цвета. У сванетов зеленые глаза составляют 20–30%, у некоторых лезгин 15–20%”.

Патриархальный уклад и некоторая замкнутость, а также традиция регулировать брачные союзы и избегать смешения с другими народностями позволили кавказцам сохранять этот фенотип из поколения в поколение в течение столетий. Возможно, с исконными жителями Кавказа когда-то смешались племена, члены которых были светловолосыми и светлоглазыми. Есть гипотеза, что в числе таких пришельцев могли быть кочевники-скифы, жившие на территории между Доном и Дунаем.

В середине I тысячелетия до н. э. кавказский регион лежал на пути миграции многих племен. Те же скифы мигрировали в предкавказские степи из-за засухи и демографического взрыва, других оттесняли набеги более воинственных соседей. На Кавказе обнаружены плиты с петроглифами, которые могут принадлежать именно скифам.

«Кавказская Албания»

Незадолго до начала нашей эры античные историки стали упоминать албанов, живших на Кавказе. Албаны были господствующим народом в союзе племен. Они населяли местность между Иберией и Каспием, территории Дагестана и предгорья Кавказа. Их государственное образование просуществовало (с перерывами) до 705 г. и было уничтожено арабами. Античные историки описывают жителей Албании как высокорослых, светловолосых и светлоглазых людей. Само название страны в источниках, возможно. происходит от латинского albus – «белый». Антропологи полагают, что современный главенствующий на территории каспийский тип людей появился там позже.

Удивительное открытие

Есть и еще одна гипотеза, заключающаяся в том, что жители Кавказа изначально были светловолосыми. В конце XX столетия в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая были обнаружены мумии. Ученые датировали их возраст примерно 2000 г. до н. э. Казалось бы, причем тут Кавказ, ведь до него тысячи километров. Но находка, сделанная в пустыне Такла-Макан, рядом с рекой Тарим, вызвала сенсацию. У мумий были светлые волосы, а их лица имели европеоидные черты: выступающие скулы, удлиненные носы, глубоко посаженные глаза. Шерстяные ткани, облачавшие мумии, были сотканы с клетчатым узором.

Профессор лингвистики и археологии Западного колледжа в Лос-Анджелесе доктор Элизабет Барбер исследовала текстиль, найденный в бассейне реки Тарим, и обнаружила поразительное его сходство с кельтским тартаном, который традиционно ассоциируется с кельтами, расселившимися в Ирландии, Уэльсе и Шотландии. Исследовательница выдвинула версию о том, что материал одежды таримских мумий и европейский тартан имеют общее происхождение. Согласно существующим данным, изначально этот клетчатый орнамент появился в районе Кавказских гор, по крайней мере 5000 лет назад. Генетические исследования показали наличие у мумий восточно-евразийской гаплогруппы С4, которая встречается и на Кавказе.

Таким образом родилась одна из гипотез, связывающая начало миграции светлоглазого и светловолосого народа в Европу и Азию откуда-то из района Северного Кавказа. Кавказ тысячелетиями был большим котлом, в котором смешивались разные народности. Сейчас сложно сказать, кто из светловолосых людей является отдаленным потомком когда-то живших на этой территории древних народов, а кто получил свою необычную для этой местности внешность от более близких предков. С ускорением процессов глобализации разнообразие типов внешности будет только увеличиваться.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/170988

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно, что немцы Кавказ считали местом рождения арийской расы! Как известно, известный немецкий ученый Иоганн Фридрих Блюменбах, получивший в свое время почетный титул «магистра Германии», вошел в историю как человек, который впервые назвал белую (арийскую, европейскую) расу «кавказской».В свое время он владел самой большой в мире коллекцией черепов, сравнивал их, производил расчеты и в конце концов решил, что название «кавказская» наиболее подходит для той расы, которую чаще всего было принято обозначать термином «арийская».

Вместе с тем название возникло не от того, что Блуменбах считал Кавказ первым местопребыванием, как бы колыбелью этой расы, но потому, что племена, живущие в настоящее время на Кавказе, он признавал наиболее чистым и не смешанным типом этой расы.В древности и в средневековье Кавказ считался осью земли, гористой линией, разделяющей не только мистические, но и реальные географические регионы севера и юга, Европы и Азии. Находясь как бы в самом центре Старого Света и являясь, по Библии, тем местом, откуда после потопа расселилось все человечество, Кавказ, как ни один регион, был достоин, по мнению Блюменбаха и его последователей, дать свое название арийской расе, живущей к северу, югу, западу и востоку от этой горной страны – от Индии до Британии и от Урала до Африки.

Действительно, если соединить границы расселения белой (арийской) расы диагоналями, центр их пресечения будет на Кавказе. В этом легко убедиться с помощью линейки и географической карты мира.Таким образом, Блуменбах считал, что прародиной человека является Кавказский регион и истинно белая кожа у жителей теперешней Грузии. Кроме того, из народов Кавказа Блуменбаху понравились аланы (осетины) , чеченцы и ингуши. Хотя в своем труде он использует именно слово грузины: Кавказский тип – для изучения я взял именно этот тип, горский тип Кавказа, потому как его южный склон производит самую красивую расу людей, под этой расой я в первую очередь подразумеваю грузин.

Следует также отметить, что в настоящее время многие антропологи мира признают «наиболее чистым и не смешанным типом этой белой расы также – аланов (осетин) и вайнахов (чеченцев, ингушей). У названных народов единый кавказский расовый тип,оформившийся 5-6 тысяч лет назад, в период перехода от эпохи бронзы к эпохе железа».Любопытно также, что после смерти Сталина грузинский антрополог М. Г. Абдушелишвили в середине 1950-х годов в кавказоведческую литературу ввел определение «кавкасионский тип», охвативший только горские народы Центрального Кавказа по обе стороны хребта.Предложенное грузинским ученым это понятие, кардинально отличается от введенным в антропологическую науку немецким ученым понятия «кавказская раса», поскольку выдвинутое Блюменбахом охватывает всю белую, арийскую расу планеты, а термин «кавкасионский тип» охватывает лишь несколько горских народов Кавказа.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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