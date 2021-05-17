8 удивительных фактов о Канаде и канадцах, которые откроют для вас эту страну с нового ракурса

На сегодняшний день Канада является одной из самых высокоразвитых стран мира.

Она славится либерализмом, борьбой за права всех людей и очень высоким уровнем жизни. Однако в каждом государстве есть свои странности и спорные моменты.

О них и расскажет материал, основанный на свидетельствах проживающих там новоиспечённых граждан.

1. В Канаде ничтожно низкая пенсия

В Канаде ты можешь быть успешным и богатым, развивая свои таланты и без препон продвигая собственный бизнес, со всех сторон защищённый и поддерживаемый государством, только до тех пор, пока… не выйдешь на пенсию. Как только ты стал пенсионером, твоего пособия будет хватать разве что на оплату коммунальных услуг среднего по величине дома в пригороде или большой квартиры в таунхаусе. То есть зависимость величины пенсии от заработка до неё в Канаде практически отсутствует. Единственная категория граждан, у которых внушительная пенсия, и которые, как и европейцы из высокоразвитых стран, смогут себе позволить путешествовать по миру выхода на пенсию, — те, кто работал на правительство. Они входят в так называемый sunshine list.

Поэтому в Канаде каждый мечтает работать в правительстве хотя бы секретарём или гардеробщиком.

2. В Канаде нет платной медицины, из-за чего… люди могут умереть, не дождавшись лечения



Платной медицины в Канаде нет как таковой, и это очень расстраивает всех граждан, потому что длинные очереди к любому специалисту отнимают часы и дни.

3. В Канаде любой нечестный человек может около двух лет бесплатно жить на съёмном жилье

Ближайшая запись к тому же онкологу найдётся, разве что, через месяц-другой. Если возникает что-то срочное, являющееся по сути вопросом жизни или смерти, Канадцы, как правило, за собственный счёт летят в США, где платная медицина скорейшим образом обеспечит диагностику, лечение и хирургию. К примеру, если вы получили диагноз, свидетельствующий о наличии у вас злокачественного образования, то за сдачей анализов и получением плана лечения проще слетать за свой счёт в платную клинику в Штаты, нежели ждать очереди только на анализы два месяца в родной Канаде. Некоторые лекарства от тяжелых болезней (которые не покрываются государственной страховкой), а также обезболивающие и противозачаточные препараты без рецепта являются очень дорогими. Даже за ними проще смотаться в соседнюю страну.



Если тебе не повезло и ты сдал своё жилье (часть дома, квартиру) недобросовестному коренному канадцу, то в твоём жилье отныне может жить бесплатно этот человек вплоть до 2 лет. Перестань он платить — выселить его будет неимоверно сложно. Сдавший жильё будет таскаться по судам, пытаясь его выгнать, и если это окажется профессиональный тенант-мошенник (жилец, который внимательно изучил современные законы страны и заселился с целью жить бесплатно), то около двух лет судебных тяжб могут последовать для достижения положительного результата. Если за жильё, которое ты сдаёшь, ты платишь ипотеку, то никакие банки Канады не интересует тот факт, что тенант-мошенник платить не желает. А это значит, что жильё могут изъять в пользу банка. И только тогда банк тогда начинает долгосрочный процесс выселения этого спорного жильца.



А когда спустя год-два такие тенант-мошенники съезжают всё-таки, они очень часто разносят жильё в отместку. Выбивают окна, испражняются на пол, разводят плесень. Канадцев, которые делают подобное, называют white trash (белый мусор). Чтобы осуществить махинацию с долгосрочным бесплатным проживанием в съемном жилье, тенант-мошеннику достаточно просто въехать. В момент заезда жильца включатся определённый закон, и теперь они могут не платить, а пользоваться своим государственным правом под названием security of tenure (закон о неприкосновенности арендосъёмщика). Но для того, чтобы заселиться в съёмное жилье, сдающие обычно берут оплату за первый и последний месяц. То есть два месяца эти люди всё же оплачивают. Вот только между первым и последним оплаченными месяцами иногда проходит 22 месяца.

Интересный факт. Один тенант-мошенник каждый день на протяжении нескольких недель вызывал инспекцию по адресу того дома, подвал в котором он снимал. Дело было в том, что в доме прорвало трубы, а ремонт в таких ситуациях обходится канадцам очень дорого, и хозяйка, которой не повезло иметь тенант-мошенника, предложила ему оплатить гостиницу для проживания на тот срок, пока она не устранит неполадку. Но негодяй отказался от этого и несколько недель каждый день звонил в инспекцию. За каждый ежедневный вызов канадка платила 100 долларов. Позже в суде он говорил, что в гостинице жить боится. И суд его полностью оправдал, так как счёл, что у человека вполне может быть фобия гостиниц.

4. Гулять по улицам просто так в Канаде не принято



Просто так гулять компанией по улицам Канады строго не принято. Достойный канадец должен сидеть в своем backyard (заднем дворе) вечерами и в идеале делать барбекю или просто читать/выпивать/играть в семейные игры. В канадских пригородах прогулка осуществляется преимущественно только с собаками.

Второй вариант выноса тела из дома – утренняя или вечерняя пробежка во имя здорового образа жизни. В районах больших городов с многоквартирными домами (таунхаусах) — гуляют больше (backyard-то не имеется!). Но просто так пойти погулять в пригороде (не бегать, не с собакой) категорически не принято.

5. Купаться в родном океане для канадцев – немного странно



Канада имеет океаническое побережье, но если ты искупаешься в океане летом — тебя сочтут странным. У канадцев не принято купаться в своем океане, это моветон, нужно ехать в теплые страны и там купаться в морях (в тренде отдых в Европе). На родной территории канадцы предпочитают купаться в озерах и отдыхать около них же, если нет денег на отдых за рубежом.

6. В Канаде легализирована марихуана



Канада легализовала марихуану с 2018 году. Теперь травку курят везде. На сегодняшний день каждый канадец может прилюдно курить марихуану, кушать печенье с марихуаной и выращивать 4 куста марихуаны в своем backyard.

7. Сумасшедшие в Канаде ходят по улицам



В Канаде практически нет клиник для умалишённых. Только людей с диагнозом шизофрения и острый психоз госпитализируют в специальные отделения больниц общего профиля. Даже достаточно буйные люди с отклонениями психики, которые не получили вышеупомянутые диагнозы, гуляют по улицам городов.

Это считается ненарушением прав человека.

8. В Канаде существует ксенофобия по признаку родного языка



Франкоговорящие канадцы из провинций Квебека могут игнорировать английскую речь путешественников и принципиально говорить с тобой на французском языке. Делится N., жительница Торонто: «Когда мы путешествовали, было много раз в Квебеке, что официантки игнорировали нас, потому что мы на английском говорим. Хотя они знают английский! Или было так, что мы говорим на английском, а они нам отвечают по-французски. Ужас был однажды… Мы сняли дом на Аirbnb… Указали, что не говорим по-французски. Приехали — дом закрыт, а на нём висит записка по-французски… И что там написано — непонятно… От руки всё было написано, мы не могли толком забить это в электронный переводчик. Короче, мы ходили по соседям, чтоб нам перевели. И все высокомерно отказывались. Только в магазине какой-то младший школьник перевёл, что ключ спрятан под камнем.

Но только в Квебеке такая вот ксенофобия заметна. Много где мы были в англоязычных территориях, когда путешествовали, — и все нормально переходят на французский (в сфере обслуживания), если приезжает квебековец. Никто там не игнорирует французский язык. Но есть районы Квебека (северные в основном), где действительно старшее поколение вообще исторически не говорит на английском».

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