Форма помады расскажет о характере женщины!

Новая помада имеет идеальный срез. Но чем больше женщина пользуется косметикой, тем больше меняется форма помады.
Он как раз и может поведать о своей хозяйке много интересных нюансов. Какой характер у женщины нам ответит ее помада.
Расшифровка характера женщины по форме кончика ее помады
1. Острый карандаш. Девушка уверена в себе. Не терпит критики. Ее всегда окружают поклонники, ведь она умеет эффектно себя подать. Спорить с ней бесполезно, она всегда уверена в своей правоте. Собственные интересы всегда ставит на первое место.
2. Плоский кончик. Прямолинейный и открытый человек. Она не привыкла строить козни, всегда говорит то, что думает. Таким девушкам люди обычно доверяют свои секреты, зная, что они не побегут сплетничать.
3. Форма не меняется с момента покупки. Характер женщины по помаде определить в данном случае просто, она любит жить по плану. Придерживается своего распорядка дня, не терпит хаотичности и несобранности. У нее всегда дома идеальный порядок, так же и с личной жизнью. Про свои проблемы они никогда не расскажет.
4. Круглая форма без острых углов. Удивительно трудолюбивые личности. Кажется, энергия никогда у них не заканчивается. Они способны придумать и воплотить в жизнь тысячу идей.Отличаются отменными кулинарными способностями. Обычно они добрые и ласковые мамы.
5. Кончик, как игла. Они приносят с собой ураган, после них «все стоит вверх дном». Спокойно жить они просто не умеют. Обожают спорить, идут напролом к заветной цели. Если такая женщина, что-то задумала остановить ее не реально. Их легко узнать в толпе, они всегда найдут, чем отличиться.
6. Срез с выемкой. Живые и интеллигентные девушки. Любят читать и не упустят возможность показать свою эрудицию. Преуспевают в карьере, имеют хорошую деловую хватку. Легко находят общий язык с любым человеком.
7. Асимметрия. Определить характер женщины по форме помады, если четкого среза нет, сложно. Зачастую, это актрисы, им свойственно подстраиваться под определенную ситуацию. А свою истинную личность они тщательно скрывают от посторонних глаз. Могут в одну секунду сменить гнев на радость.
8. Скошена равномерно с двух сторон. Такие девушки всегда улыбчивы и приветливы. Любят романтику и часто прибывают в своих мечтах и фантазиях. Обладают отменным чувством юмора и могут стать душой любой компании.
Источник : https://test.temaretik.com/2359693157992237107/
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