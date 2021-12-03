Форма помады расскажет о характере женщины!

Он как раз и может поведать о своей хозяйке много интересных нюансов. Какой характер у женщины нам ответит ее помада.

Расшифровка характера женщины по форме кончика ее помады

1. Острый карандаш. Девушка уверена в себе. Не терпит критики. Ее всегда окружают поклонники, ведь она умеет эффектно себя подать. Спорить с ней бесполезно, она всегда уверена в своей правоте. Собственные интересы всегда ставит на первое место.

2. Плоский кончик. Прямолинейный и открытый человек. Она не привыкла строить козни, всегда говорит то, что думает. Таким девушкам люди обычно доверяют свои секреты, зная, что они не побегут сплетничать.

3. Форма не меняется с момента покупки. Характер женщины по помаде определить в данном случае просто, она любит жить по плану. Придерживается своего распорядка дня, не терпит хаотичности и несобранности. У нее всегда дома идеальный порядок, так же и с личной жизнью. Про свои проблемы они никогда не расскажет.