Бхангарх: город с привидениями в Индии

Он простоял заброшенным большую часть своего 400-летнего существования и считается самым посещаемым привидениями местом в Индии. Истинная причина, по которой Бхангарх (Bhangarh), расположенный между городами Дели и Джайпур в штате Раджастхан, стал заброшенным, потеряна для истории, хотя и существует несколько легенд, окружающих его судьбу. Даже сегодня никому не разрешается входить в город-призрак Бхангарх после наступления сумерек: говорят, тот, кто это сделает, никогда не вернётся обратно.







фото: Flickr / Saad.Akhtar



На территории города всё ещё стоят величественные храмы главных индуистских божеств — Шивы, Лавины Деви и Гопинатха и других, — однако толпы прихожан, которые когда-то стремились в эти храмы, давно канули в лету. Этот город был впервые возведён в 1573 году, во время правления Бхагванта Даса, могущественного махараджи. Говорят, что разрешение на строительство города испрашивали у местного гуру.







фото: Flickr / parth.josi





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фото: Flickr / Saad.Akhtar



Гуру Балу Натх (Balu Nath) разрешил строить город, но озвучил единственное условие. Его жилище находилось поблизости, и он потребовал, чтобы тень от будущего города никогда не падала на его дом. Он предупредил: если его убежище когда-нибудь окажется в тени королевской резиденции, то весь город и его жители будут обречены.



фото: Flickr / parth.jhoshi







фото: Flickr / Shahnawaz Sid







фото: Flickr / Saad Akhtar



Вскоре население города достигло 10.000 человек. Многие из нерелигиозных сооружений были тоже построены из камня — как символ процветания, которым должно было обладать это место, не говоря уже об ожиданиях жителей, что они проживут здесь долгую жизнь.







фото: Flickr / Shahnawaz Sid







фото: Flickr / Shahnawaz Sid



Город Бхангарх снискал репутацию показной демонстрации богатства в своей архитектуре и упадничества своих жителей. Предполагается, что махараджа велел жителям постоянно носить пышные наряды, за что платил им из своего невообразимого богатства. Они привыкли жить в расточительстве и распутстве. В культурах всего мира существуют рассказы о городах, погрузившихся в подобный образ жизни, поэтому вы, наверное, догадываетесь, что последует дальше.







фото: Flickr / parth jhosi







фото: Flickr / Tushar Pokle



Говорят, условие, которое поставил Балу Натха, было забыто уже следующим поколением, и сын махараджи, Чхатр Сингх (Chhatr Singh), решил расширить дворец, построив ещё несколько новых этажей и значительно увеличив его высоту. Вскоре после этого на город обрушилось бедствие.







фото: Flickr / Shahnawaz Sid







фото: Flickr / Shahnawaz Sid







фото: Flickr / Saad Akhtar



Историки полагали, что упадок города в первую очередь связан с завоеваниями. Тем не менее, здания и сооружения остаются на удивление нетронутыми для своего возраста и не демонстрируют никаких признаков боевых действий на территории города или вокруг него. Форт и почти целые стены всё ещё остаются неповреждёнными. Сейчас считается, что опустение города, скорее всего, было вызвано стихийным бедствием в этом районе, которое и способствовало упадку.







фото: Flickr / Timeflicks



