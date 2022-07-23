Сладострастная жизнь Лукреции Борджиа: порочная связь с отцом и странная любовь с родными братьями

Разврат и похоть сопровождали ее с ранних лет. И конечно, на формирование личности повлияло распутство родного отца, и любовь к плотским утехам ее матери. Девушка повзрослела слишком рано и уже с 11 лет познала многое из запретных удовольствий.

В ней прочно укрепилась вседозволенность. Слишком уж папочка оберегал свою дочурку и ни в чем ей не отказывал. Несколько позже их отношения приобретут иной оттенок. Но обо всем по порядку.

Родриго Борджия – славился умением налаживать контакты, и всегда выходить сухим из воды. И даже сан священнослужителя, а впоследствии и папский престол, не смогли унять похоти мужчины. Он любил женщин, был щедр с ними, и так же без колебаний расправлялся с врагами. Все неугодные тут же отправлялись на тот свет. Излюбленный способ расправы – отравление.

Обычно Родриго имел одну постоянную даму, и кроме нее еще несколько мимолетных связей. Долгое время его возлюбленной была Роза. Женщина прекрасно знала, о похотливых похождениях возлюбленного, да и сама была не прочь принять участие в развратных мероприятиях, которые устраивал ее сожитель.

От этой связи родилось три мальчика, и невероятно красивая девочка. Которую Родриго сразу же окружил заботой. Хоть в истории есть и немало слухов, что младшая дочь была не от него.

С совсем юных лет, Лукреция попробовала взрослую жизнь на вкус. А учителями стали ее родные братья. Вначале один брат, утверждал, что ему нет жизни без ее любви, а вскоре к нему подключился и второй. От странных плотских утех сестры и братьев на свет появился ребенок, который тут же отправился на воспитание в монастырь.

А Роза, желая прекратить распутство дочери, отослала сыновей подальше от нее. За это Лукреция невзлюбила родную мать. И долго просила отца помочь ей разобраться в ситуации. За помощь она предложила очень заманчивый и ценный приз – себя. Родриго, немного поколебавшись, исполнил волю любимой дочурки. По другой версии будущий Папа римский поквитался со своей сожительницей, за то, что дочь была не от него.

Хотя, скорее всего – это домыслы. Ведь поведение и дальнейшая жизнь Лукреции дают нам отчетливо понять, что девушка как две капли воды походила на своего папеньку.

Когда началась их связь, отцу было около шестидесяти лет. Он был человеком осторожным и предпочел обезопасить себя, выдав любимую дочурку замуж. Да, только муж был ей не мил, и она сразу же начала строить коварные планы, как бы избавиться от нерадивого супруга.

А тем временем отец Лукреции получил папский трон и обрел еще большую власть. Не забыл он про своих сыновей, щедро наградив их титулами, деньгами и поместьями. А дочурка исполнила свою мечту – отравила мужа, и с интересом наблюдала, как он покидал грешный мир.

Вскоре Родриго нашел очередного жениха для дочери. В этом союзе была по большей части только его выгода. Свадьба походила на бал похоти и разврата. Гуляли несколько дней к ряду. И на супружеском ложе молодожены были не одни. Все смешалось, вино, страсть и отсутствие любых комплексов и стыда.

После свадьбы прошло совсем немного времени, и молодой муж поспешил исчезнуть из жизни странной семьи. И на тот момент девушке едва исполнилось шестнадцать лет.

Будучи замужней дамой, а по факту свободной женщиной, красавица продолжает связь с отцом, и не забывает наградить ласками и двоих своих братьев. К одному из них – Франческо, она испытывала особую страсть.

Парочка уединялась от посторонних глаз, стараясь не привлекать внимание родственников к своим утехам. Но второй брат прознал об их «играх» и отправил на тот свет родного брата. Хотя в истории спорные мнения, была ли на самом деле расправа брата над братом.

Немного погоревав Лукреция продолжила свою связь с отцом. Папочка не жалел украшений, земель для дочурки, и мгновенно исполнял любую ее прихоть. Юная и распутная девушка не ограничивала себя в связях. Вереница ее мужчин только прибавлялась.

Далее Родриго развел дочь с неугодным зятем. Для своих политических интриг ему понадобился новый зять – арагонский принц.

Это ни как не помешало отцу и дочери продолжить свои забавы. Они в принципе и не особо скрывались. Вместе принимали важные политические решения. Родриго, зная про острый ум дочери, советовался с ней в принятии важных политических решений. Не обходилось и без праздников похоти, где собиралось огромная толпа народа. И несколько человек после таких пиршеств, прощались с жизнью (это было еще одно увлечение странной семейки).

Очередной муж юной прелестницы в скором времени тоже отправился к праотцам. Точных данных, кто приложил руку, к этому делу нет. Есть лишь догадки.

Пресытившись подобной жизнью, Лукреция решила уехать. Она без сожалений оставила родственников и толпы мужчин. Ей захотелось уединения и спокойствия. И она нашла все, что искала в объятиях художника. Лукреция пристрастилась к искусству. Вела более спокойную и размеренную жизнь.

Об отце и брате почти не вспоминала, даже когда их сердца перестали биться. Она лишь меняла любовников с завидной регулярностью. Лукреции было около сорока лет, когда пытаясь произвести на свет очередного ребенка, она покинула этот мир.

Источник

А вы знали об этом?

В средние века мебель была дорогим удовольствием, поэтому обычные семьи не могли обеспечить каждому члену отдельное ложе для сна. Именно поэтому в те времена было приемлемым, когда вся семья спит на одной кровати. Но делали так даже королевские люди, желая сэкономить на обычной мебели. Сейчас считается, что рыцари - это серьезные мужчины, которые не способны проявлять эмоции и слабость. Однако в средние века пускать слезу для рыцарей было очень благородно. Так они показывали свое сожаление.

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Какие мужчины на Руси удостаивались прозвищ "обабок" и "воробей" https://otari.mirtesen.ru/blog/43972797323/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!