Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

Смейтесь на здоровье !

Наконец-то! Администрация парка за повышение рождаемости

Разговор во время танца:

- Девушка, я читаю ваши мысли, потому что вы, как открытая книга.

- Читайте, пожалуйста. Только перестаньте поглаживать обложку.

Как только освободишься, сразу же ко мне.

— Ой простите я кажется телефоном ошиблась.

Ничего страшного, диктуйте адрес!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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