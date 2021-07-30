Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".
Смейтесь на здоровье !
Наконец-то! Администрация парка за повышение рождаемости
Разговор во время танца:
- Девушка, я читаю ваши мысли, потому что вы, как открытая книга.
- Читайте, пожалуйста. Только перестаньте поглаживать обложку.
Как только освободишься, сразу же ко мне.
— Ой простите я кажется телефоном ошиблась.
Ничего страшного, диктуйте адрес!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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