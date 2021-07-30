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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

                                           Смейтесь на здоровье !

Наконец-то! Администрация парка за повышение рождаемости

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Разговор во время танца:

- Девушка, я читаю ваши мысли, потому что вы, как открытая книга.

- Читайте, пожалуйста. Только перестаньте поглаживать обложку.

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Как только освободишься, сразу же ко мне.
— Ой простите я кажется телефоном ошиблась.
Ничего страшного, диктуйте адрес!

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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