Почему архивы разведок о подруге Максима Горького и Герберта Уэллса засекречены до сих пор

Она не была красавицей, однако мужчины буквально сходили от неё с ума. Мария Закревская умело скрывала некоторые факты своего прошлого и окутывала туманом таинственности настоящее. Она состояла в близких отношениях с Максимом Горьким и Гербертом Уэллсом, ловко выходила из любых передряг, смогла выжить в революционной мясорубке. Документы о деятельности Марии Закревской-Бенкендорф-Будберг до сих пор хранятся в архивах русской и британской разведок под грифом «Секретно».





Тайна рождения







В 1920-х годах, казалось, об этой женщине было известно многое. Говорили о том, что она является наследницей Аграфены Закревской, графини и признанной красавицы, которая вдохновляла Пушкина, Вяземского и Баратынского. На самом же деле родилась Мария Закревская в 1892 году в Полтаве, в семье Игнатия Закревского, черниговского помещика и сенатского чиновника, который не имел никакого отношения ни к самой Аграфене Фёдоровне, ни к её супругу, графу Арсению Закревскому.







О начальном образовании Марии Закревской известно немного. Нина Берберова, которая на протяжении полувека изучала биографию Закревской, сопоставляя факты и рассказы самой Марии Игнатьевны, скупо упоминает о том, что дочери Игнатия Закревского учились в институте.

Семья в то время уже обосновалась в Петербурге, а Платон, сводный брат Муры, как называли домашние Марию, служил в русском посольстве в Лондоне.

Графиня Бенкендорф







В 1911 году именно в Лондон прибыла Мура, дабы продолжить своё образование. Училась она в женском колледже Ньюхэм при Кембриджском университете, однако позже уверенно заявляла об образовании, полученном в Кембридже. При этом Мария Закревская всегда считалась дамой образованной и умной. Она прекрасно владела иностранными языками и одно время даже занималась переводами.



Она не отличалась особенной красотой. Скорее, в девушке всегда присутствовала некая основательность. Но при этом она была целеустремлённой особой, знающей себе цену. Не прошло и года после прибытия Муры Закревской в Лондон, как она вышла замуж за Ивана Бенкендорфа, служившего в посольстве.







Сразу после замужества Мария Бенкендорф стала величать себя графиней, предпочитая не вспоминать о том, что супруг её не имел никакого права на титул. В 1913 году на свет появился Павел, первенец четы Бенкендорф, а ещё через два года родилась их дочь Татьяна.

www.cemicvet.mediasole.ru Мария и Иван Бенкендорф, 1913 год. / Фото:







Летом 1917 года вся семья находилась в поместье Ивана Бенкендорфа в Эстонии, а осенью Мура отправилась за какой-то надобностью в Петроград и домой уже не вернулась. Супруг примерно в это же время был убит местными крестьянами, гувернантке с детьми удалось спастись, однако сама Мария долгое время ничего не знала об их судьбе.

Роман с разведчиком

www.collectionimages.npg.org.uk Роберт Гамильтон Брюс Локкарт. / Фото:







Саму Муру выселили из столичной квартиры, и она стала часто бывать в британском посольстве. И тут же очаровала вице-консула Роберта Локкарта. Позже Локкарт признается, что его привязанность к этой женщине не имела границ.



Мура поселилась в квартире вице-консула в Хлебном переулке. Но роман с Робертом был недолгим: в начале сентября 1918 года Локкарта арестовали по делу о подготовке свержения советской власти. Вместе с ним отправилась в заключение и Мария Бенкендорф, находившаяся вместе с возлюбленным.







Пройдёт всего три недели и Мура вместе с Яковом Петерсом появится в камере, где содержали Локкарта. Она к тому времени уже была освобождена. Некоторые источники говорят о том, что свободу она получила благодаря ходатайству Максима Горького, но есть сведения и о том, что Муру отпустили, заручившись её согласием на сотрудничество. Но и сегодня доподлинно неизвестно, была ли она агентом разведки: данные об этом продолжают оставаться засекреченными.



Бывшего вице-консула выслали из страны, а в жизни Марии Бенкендорф начался новый этап в жизни.

Секретарь Максима Горького







Осенью 1919 года Мура познакомилась с Максимом Горьким и была принята на работу в издательство «Всемирная литература». По одним данным, знаменитый писатель сам пригласил Марию Игнатьевну в издательство, по другим её приём на службу был организован ВЧК.



Считается, что Мария была не только секретарём, но ещё и гражданской супругой литератора. Ей посвящено последнее произведение Горького «Жизнь Клима Самгина». В 1922 году Мура выезжала в Эстонию, где добилась разрешения видеться со своими детьми, чему активно препятствовали родственники её первого мужа. По совету адвоката, занимавшегося её делами, она вышла замуж, однако со вторым мужем никогда не жила.







Её супругом стал барон Николай Будберг, за брак с ним она заплатила тысячу долларов, которые Муре прислал из Берлина Максим Горький. Благодаря замужеству Мария Будберг получила возможность не только свободного выезда за границу, но и вожделенный титул баронессы.







Муру нельзя было назвать красавицей, однако она могла с лёгкостью расположить к себе любого мужчину. Они влюблялись в неё едва ли не с первого взгляда, и их совершенно не смущала ни её неординарная внешность, ни любовь к алкоголю, ни часто довольно развязное поведение. Она любила чувственные наслаждения и никогда не скрывала этого. Для неё не существовало никаких ограничений и табу, Мура всегда руководствовалась лишь собственными желаниями и стремлением познать всю бездну удовольствия. Возможно, именно это и делало женщину столь привлекательной в глазах мужчин.

Одна женщина и два писателя

www.regnum.ru Герберт Уэллс, Максим Горький и Мария Будберг. 1920. / Фото:







Её знакомство с Гербертом Уэллсом состоялось в 1920 году, когда англичанин был с визитом в СССР. Мура была переводчицей фантаста, а Алексей Максимович просто сгорал от ревности. Мура не была склонна к сантиментам, она просто сказала Горькому о том, что два писателя даже для очень любвеобильной женщины – это много.



Тем не менее, Герберт Уэллс был без памяти влюблён. Сама Мура совершенно не старалась завладеть сердцем английского писателя, напротив, позволила ему завоевывать себя. Тем не менее, в 1933 году, когда Мура рассталась с Максимом Горьким и отбыла в Лондон, её связь с Уэллсом возобновилась.







Он был готов жениться на ней, его останавливало лишь осознание того факта, что у этой женщины могло быть столько же мужчин, сколько у него самого женщин. Правда, настал момент, когда Герберт Уэллс понял: он может простить Муре всё. Но ей самой это было уже неинтересно. Тем не менее, их связь длилась до самой кончины писателя в 1946 году.

Окутанная тайной

www.wikipedia.org Баронесса Мура Будберг в своей квартире в Лондоне. / Фото:



Мария Будберг даже после эмиграции неоднократно бывала в Советском Союзе. Она была рядом с Горьким в момент его смерти, присутствовала на похоронах. И получила полное право на получение гонораров от всех зарубежных изданий писателя.



Постоянно проживала в Лондоне и в начале 1950-х попала в поле зрения английском контрразведки MI-5. Тогда в Москву бежали два советских агента и Марию стали подозревать в сотрудничестве со спецслужбами СССР. Однако дело окончилось всего лишь допросом. Этот факт, в числе прочих, считается доказательством работы Муры на британские спецслужбы.

www.livelib.ru Мария Игнатьевна Будберг. / Фото:

Известно, что у неё находился итальянский архив Горького, но Мура заявляла, что он, вместе с её собственным архивом, сгорел. Правда это или нет, никто не знает. Она всегда рассказывала только то, что считала нужным. А Нина Берберова, которая была лично знакома с Марией Игнатьевной, утверждала, что полностью доверять рассказам «железной женщины» нельзя.



Даже дата и причина смерти Марии Будберг не являются точными. Известно лишь, что она скончалась во время визита к сыну в Италию. 31 октября или 2 ноября 1974 года, от онкологического заболевания или обширного инфаркта. 11 ноября её похоронили в Лондоне , а правда об этой женщине, возможно, станет достоянием гласности, когда с её дела снимут гриф «Секретно».



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