Необычная жизнь супруги композитора Прокофьева

Неординарная Лина Любера — это сценический псевдоним горячей испанки, которая в девичестве носила фамилию Кодина. А в замужестве Лина или Каролина была Прокофьевой. Эту нетривиальную женщину помотало по миру, прежде чем она встретила свою любовь, а потом потеряла все, что у нее было.

Прокофьев и Лина

Юность певицы

Родилась Каролина в Испании. Затем она побывала в России и Швейцарии, жила во Франции. С детства Лина знала пять языков, среди которых были итальянский и английский.

Лина хорошо пела, поэтому часто гастролировала по Европе. В Карнеги-холле она увидела выступление Прокофьева. Влюбилась в его музыку, а еще в самого композитора. Между Сергеем и Каролиной завязался роман.

Свадьбу влюбленные сыграли Германии. Затем они долгое время проживали во Франции. После вернулись в Союз. В 1936 Лина, наконец, получила советские документы. Это и стало началом конца для нее.

Лина

Зэчка Каролина

В роковом 1948 году Лину арестовали по подозрению в шпионаже. Ее долго держали на Лубянке, потом осудили и отправили в колонию строго режима. Все ее имущество было конфисковано. Сидеть женщина должна была 20 лет. Но в ее деле все было шито белыми нитками.

Казус Прокофьева

Поэтому ее освободили в 1956 году.

Композитор женился на Лине не из-за ее неземной красоты, хотя она была красива, и не из-за огромного таланта. Он пошел с ней к алтарю, так как Каролина забеременела. Сергей вообще не планировал связывать себя узами брака. Скорее терпел жену рядом. Но в этом союзе у них с Линой родилось двое сыновей, у которых потом появились свои дети.

Прокофьев и Каролина

Несмотря на это Прокофьев быстро начал изменять жене. Затем он и вовсе ушел к другой женщине. А Лина отчаянно хотела вернуться во Францию. Она писала письма властям с просьбой выпустить ее из страны. Но те оставались глухими к ее мольбам.

Сценическая карьера Каролины в Союзе не сложилась. Брак рухнул. И она стала часто посещать приемы у посла, чтобы найти способ вырваться из ловушки, в которой она оказалась из-за советского паспорта.

Вместо визы из страны Каролина получила 8 лет колонии. А ее муж женился снова. Вот здесь и возник юридический казус Прокофьева. Все дело в том, что брак, заключенный композитором в Германии, не был признан советскими властями. А когда Лина вышла из тюрьмы, эта норма права уже не действовала. И она через суд добилась восстановления своего положения супруги композитора.

Примечательно, что Прокофьев умер в один день с вождем Иосифом Виссарионовичем. После смерти Сталина многие дела в стране пересматривались согласно вновь принятым юридическим нормам.

Каролина с детьми

Так Каролине удалось через суд стать вдовой композитора и получить пенсию от государства. Но и Мира Мендельсон (вторая жена Сергея) тоже была признана его вдовой. Казус состоял в том, что оба брака были официально признаны действительными.

Наследство знаменитого композитора было разделено между двумя его «настоящими» женами. До 1974 Каролина после выхода из колонии проживала в столице. Там она работала над документами мужа.

Гонорары покойного мужа позволили Лине безбедно проживать в Москве до самой старости. Вскоре после выхода из тюрьмы ее снова стали замечать на приемах в дорогих мехах и драгоценностях.

Сергей Прокофьев

В 77 лет Каролина Любера все же сумела добиться визы в Великобританию. Там уже давно проживал один из ее сыновей. Лина не вернулась в Союз. В Лондоне певица основала фонд имени своего мужа.

В столице Англии женщина и умерла на 91 году жизни. Записей с пением Лины не сохранилось. О ее творчестве всегда ходили противоречивые отзывы. Кто-то восхвалял ее сопрано, другие же не были в восторге от пения испанки. В любом случае личностью Каролина была интересной и узнаваемой.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Королевский геморрой: необычная мечта придворных Версаля https://otari.mirtesen.ru/blog/43706414524/

Что такое еврейская война языков? https://otari.mirtesen.ru/blog/43729381447/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!