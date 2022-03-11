По каким причинам российские императоры не вступали в брак с русскими женщинами

Многое зависело не от любви, а от политики. Половина браков заключалось запланировано, по расчету. Говорили, что между родственниками военных действий быть не может. Но, к сожалению, такое происходило не всегда. Иногда войной друг на друга ходили двоюродные или троюродные родственники.

Иностранцы лучше

А была и еще одна причина.

Императорам нельзя жениться на женщинах России согласно Указаниям государя. Правда у акта была одна цель, престолонаследие. Издавал его еще Павел 1 (1797 год). Главная цель была в наведении порядка в России. В те времена было смутно. Царило много переворотов.

Императоры ни в коем случае не должны были нарушать Указ. После этого Александром 1 уже был добавлен дополнительный пункт. Если дети были рождены в браке, где отец и мать не имели право претендовать на государственный престол. Им было запрещено. И неважно императорские это были дети или нет. Все следовали Указу, и никто не имел право его нарушать.

А, как же любовь?

Кстати, сам племянник Александра и его жена были чистокровными русскими. Они нарушили закон. Александр Второй женился на Екатерине. В браке у них все было хорошо. Но, к сожалению, дети не смогли взойти на престол. А взошел Александр Третий. В этой ситуации обидно за Екатерину. Женщина очень хотела, чтобы ее поколение смогло "пустить корни". Но этого не произошло.

В те времена люди, которые нарушали закон, могли быть серьезно наказаны. Вплоть до смертельной казни. Поэтому приходилось подчиняться и следовать правилам. Хорошо, что все поменялось. Правда теперь неизвестно, есть ли у кого-то из русских чистокровные русские гены? Скорее всего нет.