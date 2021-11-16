8 растений, которые словно прибыли на Землю с других планет

При встрече с каждым из них хочется задать вопрос:

«Что ты такое?»

Смотрим

«Что за причудливое растение?»

Виноградовник. Его используют в медицине, но он опасен для окружающей флоры.

Он буквально поднял этот огромный камень!



Трутовик лакированный или что-то еще из рода ганодерма.

«Кто-нибудь объяснит, почему моя яблоня дает пятиугольные плоды?»



Они почти все такие, просто на ваших больше заметно. Эта симметрия получается потому, что на дереве вырастают цветки с пятью лепестками. Они превращаются в 5 семенных камер, вокруг которых вырастает мякоть.

«Нашла их поздней осенью»



Люблю, когда они начинают истекать своими «чернилами». Это навозник белый, или лохматая чернильная шапка.

«Что за овощ? На вкус как пряный поролон»



Если он кажется тебе пряным, то у тебя аллергия на баклажаны.

«Обнаружил какой-то непонятный гриб в Джорджии»



Красота! Он из рода красноусток. Если надавить, то полетят споры в виде дыма.

«Google не смог определить, что это. А вы сможете?»



Это банксия. Но имейте в виду, что после сушки ее окрасили.

«Нашел такой цветок. Кто-нибудь опознает?»



Лучше не трогайте растения, о которых ничего не знаете. Это нефритовая виноградная лоза, она находится на грани исчезновения в дикой природе.

А еще растения бывают ядовитыми.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2348725079868705012/

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