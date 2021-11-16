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8 растений, которые словно прибыли на Землю с других планет

При встрече с каждым из них хочется задать вопрос: 

«Что ты такое?»

Смотрим

«Что за причудливое растение?»

8 растений, которые словно прибыли на Землю с других планет

Виноградовник. Его используют в медицине, но он опасен для окружающей флоры.

Он буквально поднял этот огромный камень!

8 растений, которые словно прибыли на Землю с других планет


Трутовик лакированный или что-то еще из рода ганодерма.

«Кто-нибудь объяснит, почему моя яблоня дает пятиугольные плоды?»

8 растений, которые словно прибыли на Землю с других планет


Они почти все такие, просто на ваших больше заметно. Эта симметрия получается потому, что на дереве вырастают цветки с пятью лепестками. Они превращаются в 5 семенных камер, вокруг которых вырастает мякоть.

«Нашла их поздней осенью»

8 растений, которые словно прибыли на Землю с других планет


Люблю, когда они начинают истекать своими «чернилами». Это навозник белый, или лохматая чернильная шапка.

«Что за овощ? На вкус как пряный поролон»

8 растений, которые словно прибыли на Землю с других планет


Если он кажется тебе пряным, то у тебя аллергия на баклажаны.

«Обнаружил какой-то непонятный гриб в Джорджии»

8 растений, которые словно прибыли на Землю с других планет


Красота! Он из рода красноусток. Если надавить, то полетят споры в виде дыма.

«Google не смог определить, что это. А вы сможете?»

8 растений, которые словно прибыли на Землю с других планет


Это банксия. Но имейте в виду, что после сушки ее окрасили.

«Нашел такой цветок. Кто-нибудь опознает?»

8 растений, которые словно прибыли на Землю с других планет


Лучше не трогайте растения, о которых ничего не знаете. Это нефритовая виноградная лоза, она находится на грани исчезновения в дикой природе.

А еще растения бывают ядовитыми.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2348725079868705012/

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