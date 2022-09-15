А вы знали об этом?(Статья 51)

1.

1936-й году СССР принимает приглашение Франции и соглашается участвовать во Всемирной выставке в Париже. Во-первых, представлялась отличная возможность наладить международные контакты, во-вторых – продемонстрировать силу и мощь молодого государства. Для этого был объявлен конкурс на создание монумента,на котором победили «Рабочий и колхозница» Веры Игнатьевны Мухиной. На возведение монумента понадобилось 3,5 месяца, но еще больше сил, времени и нервов создатели потратили на разработку и утверждение проекта. Памятник был сложен технически: детали закрепляли сваркой, а не заклепками, да и хромоникелевую сталь в скульптуре использовали впервые. Этот материал был легче и красиво блестел, в отличие от традиционных меди, бронзы и т.д. Интересно, что В. Мухина хотела сделать юношу и девушку обнаженными, прикрыв тела шарфом, однако ей пришлось ограничиться комбинезоном и сарафаном. Не устроил цензуру и вариант с шарфом в руке колхозницы: аксессуар этот был чужд советской крестьянке. Впрочем, без него монумент смотрелся бы менее эффектно.

После бесконечных правок, перериросовок и учета всех пожеланий руководства проект был готов.

Следующая проблема – транспортировка. 65 частей монумента сложили в 28 железнодорожных вагонов и отправили в Париж. В Польше несчастных Рабочего и Колхозницу разрезали повторно и повезли дальше. Уже на месте выяснилось, что конкурировать придется сильнее чем предполагали, с Германией в частности. После монтажа советской скульптуры немцы увеличили высоту своего монумента, а сверху водрузили орла. Золотую медаль на выставке разделили СССР и Германия, но именно величие советских юноши и девушки признали абсолютно все: Рабочий и Колхозница стали воплощением успехов советского государства и социализма как такового.

Монумент даже хотели выкупить, но после очередной «расчлененки» парочка отправилась домой, в Москву. Где мало того, что ей не сразу нашли применение и место, так еще и повредили некоторые детали при транспортировке.В конце концов, монумент установили у входа в здание ВДНХ на очень низком постаменте, который Вера Игнатьевна назвала «пеньком» и неоднократно просила перенести свое детище. В 1947 году Мухина изготовила уменьшенную копию «Рабочего и колхозницы» – специально для заставки «Мосфильма». За свою скульптуру Вера Мухина была удостоена Сталинской премии первой степени. Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница"!

2.

Несколько столетий назад было заведено, что наследником в японской семье становился старший сын. Именно он получал право распоряжаться имуществом и деньгами. Всё было просто, если в семье были мальчики. Если же рождались исключительно девочки, то семья принимала решение усыновить мальчика, чтобы продолжился род и был наследник.Сейчас семьи начали поступать немного иначе. Когда дочь выходит замуж, супруг берёт себе её фамилию. Таким образом, он становится не только зятем, но и сыном для родителей жены. В Японии сыновей — зятьёв называют мукоёси.

Любопытно, что мукоёси помогли выжить многим компаниям, поскольку некоторые компании занимаются тем, что подыскивают добровольцев, согласных на усыновление. По этой причине компаниям удалось стать семейными предприятиями, так как у них появились мукоёси.Стоит сказать об одной из самых известных и крупных компаний Toyota Motor, где во главе корпорации стоят приёмные сыновья. В гостиничном бизнесе также есть примеры, где дела передавались приёмным сыновьям.

В большинстве случаев приёмные сыновья появляются в богатых семьях, где есть бизнес и имущество, которые необходимо возглавить и приумножать дальше. По этой причине и волнуются богачи, в семье которых рождаются только дочери. Они хотят найти достойного мужчину, который сможет стать надёжным мукоёси.Японцы – тот народ, который свято чтит традиции и не любит от них отступать. Помимо этого, в Японии существует большая проблема – снижение рождаемости и увеличение количества пожилых людей. Если верить статистике, то на сегодняшний день каждый третий японец перешагнул 65-летний рубеж.

3.

Евгения Гаркуша была одной из самых ярких актрис отечественного кинематографа. К сожалению, она успела сняться только в 2-х картинах. Однажды на торжественном приеме Евгения Александровна при всех влепила пощечину самому Берию, пытающегося ее соблазнить . Эта пощечина сломала жизнь актрисе, ее мужу, матери и единственной дочери. Через несколько недель после этого ей на дачу приехал министр госбезопасности Виктор Абакумов. Абакумов сказал, что Гаркушу ждут на репетицию, и сам вызвался ее подвезти. Артистка, ничего не подозревая, села в машину. По прибытии на Лубянку Гаркуше объявили, что она задержана по подозрению в шпионаже в пользу Англии, а также обвинили в том, что актриса во время войны не покидала Москву потому, что ждала прихода немцев.

В это время супруг Гаркуши даже понятия не имел о том, где находиться актриса. Он сбился с ног, разыскивая ее. А когда нашел, принялся стучаться во все двери. Как рассказывала Марина Ширшова, ее отец смог через друзей добраться даже до Сталина. Однако вождь отмахнулся: «Мы найдем ему другую жену». Евгениию Гаркушу отправили на поселение на 8 лет. Тем не менее назад она уже не вернулась. В 1948 году 33-летняя Евгения Гаркуша-Ширшова скончалась в Магаданской области, где и отбывала наказание. Обстоятельства ее смерти до сих пор вызывают больше вопросов, чем ответов.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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