Лучшая помощь США Грузии — не помогать Грузии, или почему госсекретарь США хочет включить Грузию в повестку дня — ГРУЗИНФОРМ.

Грузия, 8 апреля, ГРУЗИНФОРМ. Очень быстро США и ЕС поняли, что санкции против России губят их собственные страны. И сегодня трудно утверждать — это Европа покорно пошла на поводу у США, или возродившийся евроНАЦИЗМ решил взять реванш в России 77 лет спустя. Как и в 30-40 годы прошлого века, сегодня нацистам необходимо максимально расширить антироссийскую коалицию, потому что сейчас — это немногим более 20% всех стран мира, остальные, гласно, как Сербия, Венгрия, или Китай, или негласно, за Россию! Надо признать, что в Казахстане коллективный Запад добился своей цели и после Украины, не исключено, что опять придётся наводить порядок в Казахстане. Сейчас главная задача — втянуть Грузию в фашистскую коалицию, главное — спровоцировать несколько убийств, а остальное пойдёт по старому сценарию. Вот смотрите — как госсекретарь США изо всех сил хочет включить Грузию в повестку дня.

«Вместе мы усиливаем поддержку Украины в сфере безопасности, гуманитарном и экономическом направлении. Мы продолжаем оказывать давление на Кремль, в том числе беспрецедентными санкциями», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге после встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

По словам Блинкена, в министериале также приняли участие министры из Грузии, Финляндии, Швеции и Украины.

Блинкен отметил, что рассмотрели дополнительную поддержку, которую союзники по НАТО могли бы оказать таким партнерам, как Грузия и Босния и Герцеговина.

«Участие всех союзников и партнеров подчеркивает наличие широкой коалиции во всем мире, то, что они стоят вместе против агрессии российских властей. Мы обсудили дополнительную поддержку, которую союзники по НАТО могут оказать для таких партнеров, как Грузия и Босния и Герцеговина, которые наиболее уязвимы перед опасностью российской агрессии и кибербезопасности», — заявил Энтони Блинкен.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Обращение Пионтковскому – генетически неполноценному защитнику бандеровских нацистов и западных неоколонизаторов https://otari.mirtesen.ru/blog/43493241766/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!