20 настолько удивительных фактов, что звучат как ложь

Здесь собраны настолько удивительные и невероятные факты, что кажется будто такого не может быть в принципе, однако, всё это истинная правда.

1.

У бабочки 12 тысяч глаз.



2.

Во время строительства Великих египетских пирамид, на Земле всё ещё жили мамонты.



3.

Если в комнате находятся 23 человека, то с 50% вероятностью у двух из них день рождения будет именно в этот день.



4.

При пересадке почки в большинстве случаев больные почки пациента оставляют, а новую, третью почку размещают в подвздошной ямке, внизу живота на передней поверхности тела.



5.

Национальное животное Шотландии — единорог.



6.

Человечество высадилось на Луну раньше, чем придумало чемодан на колёсиках.



7.

На Сатурне и Юпитере идут дожди из алмазов.



8.

Саудовская Аравия импортирует верблюдов из Австралии.



9.

Компания Nintendo была основана в 1889 году, боле 120 лет назад.



10.

Мозг у неандертальца был больше, чем у нас.



11.

Свинья не может посмотреть на небо.



12.

В норвежском поселении Лонгйир законом запрещено умирать. Потому что в условиях вечной мерзлоты тела не разлагаются и привлекают хищников, в том числе белых медведей.



13.

На то, чтобы построить Титаник понадобилось 7 миллионов долларов.

14.

На то, чтобы снять о нём фильм — 200 миллионов.

Далматинцы рождаются без пятен.



15.

Употребление матерных слов способствует выработке в организме гормонов счастья — эндорфинов, которые действуют на организм как болеутоляющее.



16.

Лабораторный опыт над мышами позволил установить, что, оказывается, лень способна передаваться по наследству.



17.

У большинства людей в ресницах живут микроскопические клещи демодекс, у которых есть когти и рот.



18.

Приблизительно 365 миллионов человек в мире имеют компьютеры, а половина населения земного шара никогда не видели и не использовали телефон.



19.

Леса называют лёгкими планеты, но около 50% кислорода на Земле производит фитопланктон.



20.

На сегодняшний день поверхность Марса исследована лучше, чем океанское дно Земли.

