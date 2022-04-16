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20 настолько удивительных фактов, что звучат как ложь

Здесь собраны настолько удивительные и невероятные факты, что кажется будто такого не может быть в принципе, однако, всё это истинная правда.

1.

У бабочки 12 тысяч глаз.

20 настолько удивительных фактов, что звучат как ложь

2.

Во время строительства Великих египетских пирамид, на Земле всё ещё жили мамонты.

20 настолько удивительных фактов, что звучат как ложь

3.

Если в комнате находятся 23 человека, то с 50% вероятностью у двух из них день рождения будет именно в этот день.

20 настолько удивительных фактов, что звучат как ложь

4.

При пересадке почки в большинстве случаев больные почки пациента оставляют, а новую, третью почку размещают в подвздошной ямке, внизу живота на передней поверхности тела.

20 настолько удивительных фактов, что звучат как ложь

5.

Национальное животное Шотландии — единорог.

20 настолько удивительных фактов, что звучат как ложь

6.

Человечество высадилось на Луну раньше, чем придумало чемодан на колёсиках.

20 настолько удивительных фактов, что звучат как ложь

7.

На Сатурне и Юпитере идут дожди из алмазов.

20 настолько удивительных фактов, что звучат как ложь

8.

Саудовская Аравия импортирует верблюдов из Австралии.

20 настолько удивительных фактов, что звучат как ложь

9.

Компания Nintendo была основана в 1889 году, боле 120 лет назад.

20 настолько удивительных фактов, что звучат как ложь

10.

Мозг у неандертальца был больше, чем у нас.

20 настолько удивительных фактов, что звучат как ложь

11.

Свинья не может посмотреть на небо.

20 настолько удивительных фактов, что звучат как ложь

12.

В норвежском поселении Лонгйир законом запрещено умирать. Потому что в условиях вечной мерзлоты тела не разлагаются и привлекают хищников, в том числе белых медведей.

20 настолько удивительных фактов, что звучат как ложь

13.

На то, чтобы построить Титаник понадобилось 7 миллионов долларов.

На то, чтобы снять о нём фильм — 200 миллионов.

20 настолько удивительных фактов, что звучат как ложь

14.

Далматинцы рождаются без пятен.

20 настолько удивительных фактов, что звучат как ложь

15.

Употребление матерных слов способствует выработке в организме гормонов счастья — эндорфинов, которые действуют на организм как болеутоляющее.

20 настолько удивительных фактов, что звучат как ложь

16.

Лабораторный опыт над мышами позволил установить, что, оказывается, лень способна передаваться по наследству.

20 настолько удивительных фактов, что звучат как ложь

17.

У большинства людей в ресницах живут микроскопические клещи демодекс, у которых есть когти и рот.

20 настолько удивительных фактов, что звучат как ложь

18.

Приблизительно 365 миллионов человек в мире имеют компьютеры, а половина населения земного шара никогда не видели и не использовали телефон.

20 настолько удивительных фактов, что звучат как ложь

19.

Леса называют лёгкими планеты, но около 50% кислорода на Земле производит фитопланктон.

20 настолько удивительных фактов, что звучат как ложь

20.

На сегодняшний день поверхность Марса исследована лучше, чем океанское дно Земли.

20 настолько удивительных фактов, что звучат как ложь

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