20 настолько удивительных фактов, что звучат как ложь

Здесь собраны настолько удивительные и невероятные факты, что кажется будто такого не может быть в принципе, однако, всё это истинная правда.
1.
2.
Во время строительства Великих египетских пирамид, на Земле всё ещё жили мамонты.
3.
Если в комнате находятся 23 человека, то с 50% вероятностью у двух из них день рождения будет именно в этот день.
4.
При пересадке почки в большинстве случаев больные почки пациента оставляют, а новую, третью почку размещают в подвздошной ямке, внизу живота на передней поверхности тела.
5.
Национальное животное Шотландии — единорог.
6.
Человечество высадилось на Луну раньше, чем придумало чемодан на колёсиках.
7.
На Сатурне и Юпитере идут дожди из алмазов.
8.
Саудовская Аравия импортирует верблюдов из Австралии.
9.
Компания Nintendo была основана в 1889 году, боле 120 лет назад.
10.
Мозг у неандертальца был больше, чем у нас.
11.
Свинья не может посмотреть на небо.
12.
В норвежском поселении Лонгйир законом запрещено умирать. Потому что в условиях вечной мерзлоты тела не разлагаются и привлекают хищников, в том числе белых медведей.
13.
На то, чтобы построить Титаник понадобилось 7 миллионов долларов.На то, чтобы снять о нём фильм — 200 миллионов.
14.
Далматинцы рождаются без пятен.
15.
Употребление матерных слов способствует выработке в организме гормонов счастья — эндорфинов, которые действуют на организм как болеутоляющее.
16.
Лабораторный опыт над мышами позволил установить, что, оказывается, лень способна передаваться по наследству.
17.
У большинства людей в ресницах живут микроскопические клещи демодекс, у которых есть когти и рот.
18.
Приблизительно 365 миллионов человек в мире имеют компьютеры, а половина населения земного шара никогда не видели и не использовали телефон.
19.
Леса называют лёгкими планеты, но около 50% кислорода на Земле производит фитопланктон.
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На сегодняшний день поверхность Марса исследована лучше, чем океанское дно Земли.
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