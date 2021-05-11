Милой Дагмар, как называли её оба сына Александра II, было на роду написано стать императрицей России. И даже трагические события не смогли изменить её предназначение.

Мария Фёдоровна вошла в историю, как возлюбленная двух цесаревичей и мать последнего российского императора Николая II. Она была невероятно стойкой, пережила потерю самых дорогих людей и страны, которую любила. Тело Марии Фёдоровны вернулось в Россию спустя 78 лет после её смерти, ибо завещала она похоронить себя рядом с любимым супругом.

Невеста двух наследников русского царя

Принцесса Дагмар.

Дочь датского короля Кристиана IX и его супруги Луизы была прекрасно воспитана, умна, рассудительна и очень мила. А ещё она была так трогательно застенчива, что цесаревич Николай, отправленный родителями в Европу в поисках будущей жены, влюбился в принцессу едва ли не с первого взгляда. Николай Александрович, получив предварительно благословение родителей, официально предложил принцессе Дагмар свои руку и сердце. Она ответила согласием и стала готовиться к свадьбе.

К сожалению, бракосочетание, назначенное на сентябрь 1865 года, так и не состоялось, так как цесаревич скончался от цереброспинального менингита 24 апреля. За две недели до своей смерти Николай Александрович, увидев у своей постели брата Александра и милую Дагмар, протянул им свои руки.

Это были самые близкие для цесаревича люди, и они стояли рядом с ним.

Николай Александрович, старший сын Александра II.

После смерти Николая принцесса отправилась на родину в Копенгаген, Александр же после траурных мероприятий стал готовиться к наследованию престола. До смерти старшего брата родители готовили к престолонаследованию Николая, а теперь необходимо было заняться младшим. И, в первую очередь, найти ему невесту.

Когда речь зашла о необходимости в скором времени жениться, Александр вдруг вспомнил милую Дагмар, стоявшую в слезах у постели умирающего брата. Родители цесаревича тут же связались с королём Кристианом IX и королевой Луизой, но те попросили царскую семью повременить с новым предложением, ибо дочь их всё ещё оплакивала своего жениха. Спустя год Александр прибыл в Копенгаген и нанёс визит Кристиану IX и Луизе, а также смог встретиться с Дагмар.

Александр Александрович, младший сын Александра II.

Общие печальные воспоминания о Николае словно связали его брата и невесту незримыми нитями. Несколько недель цесаревич Александр просто общался с Дагмар, прежде чем решился заговорить с ней о настоящей цели своего визита в Данию. Он надеялся на то, что датская принцесса не отвергнет его предложения и согласиться стать его супругой. Ведь он полюбил её со всем пылом и даже думать не хотел о том, что другая женщина может войти в его дом. К счастью, принцесса Дагмар согласилась принять его предложение и отметила, что после смерти жениха, она никого не смогла бы полюбить, кроме его любимого брата.

28 лет и вся жизнь

Мария Фёдоровна.

После отъезда Александра на родину принцесса Дагмар старательно изучала русский язык и обменивалась письмами со своим женихом. Незадолго до свадьбы она приняла православие, стала Марией Фёдоровной и 28 октября 1966 года обвенчалась с Александром Александровичем.

В России принцессу Дагмар полюбили ещё в то время, когда она была невестой Николая Александровича, а после свадьбы с Александром её приняли безоговорочно. Её брак стал самым крепким за всю историю российского престола. Счастье супругов было тихим и спокойным, они старались никогда не разлучаться и вместе переносили все радости и беды.

Мария Фёдоровна и Александр III.

Им суждено было пережить смерть второго сына Александра, а после вместе оплакивать гибель отца Александра II. 14 марта 1881 года на престол взошёл Александр III, а рядом с ним была его дражайшая супруга, императрица Мария Фёдоровна. В то время, как Александр III работал над решением внешнеполитических и внутренних проблем Российской империи, Мария Фёдоровна занималась вопросами образования и искусства, инициировала создание акушерских фельдшерских школ и старалась улучшить жизнь детей, в особенности тех, что имели ограниченные физические возможности и были лишены родительской опеки.

Мария Фёдоровна и Александр III с детьми.

За 28 лет брака они ни разу не дали друг другу и окружающим повода усомниться в своей любви и верности. К сожалению, в возрасте 49 лет Александр III скончался. Мария Фёдоровна спасалась от тоски по любимому супругу только работой и заботами о своих близких. Она отправлялась в дипломатические поездки и всячески пыталась помочь сыну Николаю II сохранить великую империю. Но он не услышал предостережений материи и никак не отреагировал на её слова о скором и печальном финале русской монархии.

Мария Фёдоровна.

Впоследствии Мария Фёдоровна отказывалась верить в то, что её сын и внуки были расстреляны. Даже покидая страну в апреле 1919 года, она продолжала верить в чудесное спасение царской семьи. И печалилась несказанно от того, что ей пришлось покинуть Россию, ставшую для императрицы родной. Больше полувека она разделяла все радости и горести со страной и верила: она обязательно скоро вернётся.

Вдовствующая императрица Мария Фёдоровна.

До самой своей смерти в 1928 году Мария Фёдоровна продолжала молиться о России. Когда-то, давая согласие Александру III стать его женой, принцесса Дагмар приняла и полюбила и страну своего будущего мужа. После смерти Александра Александровича Мария Фёдоровна прожила ещё 34 года. И всё это время она искренне верила в то, что они смогут воссоединиться в том мире, где нет боли и страданий.

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