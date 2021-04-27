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Почему чукчи никогда не спасают тонущих друзей и обмениваются женами

Почему чукчи никогда не спасают тонущих друзей и обмениваются женами

Что вы знаете о чукчах?

Увы, у большинства людей возникают ассоциации разве что с нелепыми персонажами советских анекдотов. Между тем это очень самобытный народ, который до последнего не покорялся русским завоевателям и до сих пор сохранил свои уникальные традиции.

Вот самые необычные из них:

1. Неспасение утопающих.

Почему чукчи никогда не спасают тонущих друзей и обмениваются женамиWikimedia Commons

Правило никогда не спасать утопающих сохранялось у чукчей ещё в XX веке. Дело в том, что водоём считался в чукотских верованиях границей между земным и потусторонним мирами. Если человека забирают духи воды, мешать этому недопустимо.

Когда лодки чукчей переворачивались и их товарищи оказывались за бортом в своей тяжёлой одежде, никто не спешил их вытаскивать.

Интересно, что у эскимосов такого жестокого обычая не было — случалось, что они спасали тонущих чукчей, несмотря на то, что эти народы враждовали между собой.

2. Обмен жёнами.

Почему чукчи никогда не спасают тонущих друзей и обмениваются женамиnnm.me

Это один из самых странных обычаев у чукчей, описанный в XVIII веке русским учёным с немецкими корнями Карлом Генрихом Мерком. Мерк исследовал северо-восточные берега России, изучал обычаи и жизненный уклад многих северных народов и оставил об этом воспоминания, опубликованные только в XIX веке.

Взаимоотношения полов, по воспоминаниям Мерка, у чукчей были весьма своеобразными: для закрепления товарищеских контактов было принято обмениваться жёнами.

Этот ритуал назывался «нгэвтумгын» (что в переводе означает «дружба по жене»).

Впрочем, эта практика бытовала до того как чукчей коснулась цивилизация — сегодня подобная «свободная любовь» не встречается.

Карл Мерк описывал также обычай переодевания чукотского шамана в женскую одежду и его последующее сожительство (в бытовом плане) с хозяином яранги в роли второй супружеской половины, якобы по велению духов. А ещё чукчи (как и многие другие народы) практиковали левират: младший брат умершего был обязан взять в жены его вдову и воспитать всех детей покойного как своих.

3. Уникальное пеленание.

Почему чукчи никогда не спасают тонущих друзей и обмениваются женамиWikimedia Commons

Новорождённых чукчей пеленали в эдакие примитивные подгузники, сделанные из мха и оленьей шерсти. Младенца одевали в подобие комбинезона с такой подкладкой, которую меняли в течение дня.

4. Модные аксессуары.

Почему чукчи никогда не спасают тонущих друзей и обмениваются женамиRambler

Как ни странно, в быту чукчей было множество предметов, которые мы ассоциируем с современной городской жизнью.

Например, роль солнцезащитного козырька у чукчей играл кусок китового уса, приделанного к шапке: он защищал от яркого северного солнца и слепящего снега. Кроме того, чукчи носили своеобразные «солнечные очки» — наглазные повязки из дублёной оленьей шкуры с узкими прорезями для обзора.

«Коктейльные трубочки» тоже появились у чукчей задолго до возникновения смешанных напитков: этот народ пил жидкости через полые кости животных.

Источник : https://lifter.com.ua/

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