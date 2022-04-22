Откуда взялось выражение «голубая кровь» и почему в XVIII веке считалось комплиментом

Сегодня очень многие люди, не задумываясь, скажут, что их кровь красная. А вот 300 лет назад только представители высших классов могли похвастаться якобы другим цветом самой важной биологической жидкости. Более того, упоминание крови холодных оттенков в чей-то адрес вызывало положительные эмоции. Почему же выражение «голубая кровь» в XVIII веке считалось комплиментом?

Все потому что человеком с голубой кровью считался только представитель королевской семьи, обеспеченный или знатный человек. Чтобы подчеркнуть аристократизм, утончённость и высокий титул своей избранницы, кавалеры восхищались не всегда естественной белизной кожи.

https://clck.ru/Wp7kj Портреты красавиц средневековья картинка с ресурса

История происхождения всем известного фразеологизма уходит далеко в прошлое.

Истинные испанцы

Выражение «голубая кровь» зародилось в Испании, ориентировочно в VIII веке. В это время на Пиренейском полуострове правили мавры. Смуглые арабы-завоеватели присвоили часть феодальных земель, пытались ввести ислам, а также нередко заключали браки с коренными жителями.

Белокожее испанское дворянство резко негативно относилось к такому положению вещей. Чтобы не «мешать кровь» влиятельные семьи перебрались в горы Кастилии.

https://clck.ru/WoPQ2 Голубая рука Фото:

Английская аристократия

Длительное время доказать свою причастность к знатному роду можно было только показав мраморно-белую кожу с голубыми прожилками вен. Сам же состав крови и цвет у обоих народов был одинаковый.

Постепенно идиома «голубая кровь» добралась до Англии. По данным исторических источников, в Валенсии так называли целый класс дворян. Относились к нему, как правило, только правящие династии.

В южной части Соединенного Королевства аристократам не принято было загорать. Тёмный цвет кожи говорил о статусе рабочего. Поэтому вплоть до XIX века дамы из высшего общества пользовались свинцовой пудрой для придания кожи белоснежного оттенка. Некоторые даже прорисовывали голубым карандашом капилляры и вены на лице и руках.

Английские портреты, написанные до XVIII века подчёркивали белизну кожи аристократов.

https://clck.ru/Wp9Yo Дама с белой кожей картинка с ресурса

Великие воины

Комплимент о крови небесного цвета можно сделать не только женщине, но и мужчине. В средневековой Англии передавались истории об удивительных воинах, которые не чувствовали боли, не умирали от кровопотери. По их венам текла густая, синяя кровь. Такое чудо воспринималось двояко: кто-то восхищался, а кто-то испытывал первобытный страх. Даже в самом страшном бою воины с голубой кровью оставались непобедимыми.

Сейчас объяснить этот феномен стало легче: в крови содержится гемоцианин (пигмент, содержащий медь вместо железа), придающий ей голубовато-фиолетовый оттенок. Лазурная кровь имеет меньшее время свёртывания. Людей с такой особенностью называют кианетиками

https://clck.ru/WoVPm Голубая кровь картинка взята здесь

Фразу «человек голубых кровей» можно услышать даже спустя столько лет. Теперь она несёт не только не только первоначальный смысл, но и прямой.

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