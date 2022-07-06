Женщина со статусом человека. Какова истинная роль гетеры в древнегреческом обществе

Гетера – звучало гордо. Особенно во времена Древней Греции. Вед в греческом обществе статус гетеры, по сути, наделял женщину правами человека. И, более того, уважением, преклонением, желанием услужить этой женщине.

Так кем были гетеры на самом деле?

Происхождение.

Гетера. Древнегреческое изображение.

Само происхождение гетер покрыто тайной. Считается, что женщины данного статуса существовали задолго до образования древнегреческого государства. Фактически, гетера являлась изначально жрицей, служительницей Богини. Есть мнение историков о том, что само понятие статуса и значимости гетеры восходит к древнему культу Богини Матери.

В Древней Греции статус, значимость, социальная роль гетер лишь была обозначена. Примечательно, что данный статус был куда выше чем у любой другой женщины, будь то аристократка, или даже служительница храма, жрица. Гетеры выделились в особую касту, выполняя свои функции.

По некоторым источникам гетерам приписывается едва ли не божественное происхождение. О не удивительно, ведь покровительницей этих женщин являлась сама богиня Афродита. Но не все так просто.

Миссия гетеры

Художественное изображение.

Являясь в истории Древней Греции знаменитыми и значимыми, едва ли не на уровне богов, гетеры как класс остаются загадкой.

Их значение и роль покрыты мифами и заблуждениями. И все же, по анализу влияния гетер на ход истории можно сделать вывод о миссии данных женщин в греческом обществе.

На духовном и сакральном уровнях гетера выполняла роль сохранения божественности женского начала. Она – жрица Богини, и ее задачей было охранить и пронести сквозь тысячелетия суть женщины – истинную женственность. Этот ввод подтверждает уникальное для греческой женщины положение гетеры и ее внутренние и внешние качества:

- Внешнее совершенство;

- Внутренняя женственность;

- Женское обаяние и очарование;

- Свободолюбие и независимость;

- Образование и духовность.

Все они в высшей мере были присущи гетерам.

Также, у этих женщин была важная общественная миссия. В патриархальном обществе гетеры помогали мужчинам на духовном и энергетическом уровнях становиться лидерами, созидателями, победителями. Все известные полководцы, правители, просто известные личности, включая философов и мыслителей как минимум были дружны с гетерами. Философ признавал необходимость гетеры «для души», подчеркивая их миссию вдохновения на свершения и взращивания мужских качеств в каждом мужчине.

Гетера была своеобразным «двигателем» цивилизации Древней Греции и хранительницей истинной женственности.

Образ гетеры

Как выглядела, как вела себя гетера, чтобы быть эдакой «суперженщиной» античности?

Скульптура Афродиты, моделью для которой послужила гетера Фрина.

О внешнем виде можно удить по скульптурам. Гетеры были натурщицами для сохранившихся до наших дней произведений искусств. Например, по облику статуи Афродиты можно судить о том, как выглядела легендарная гетера Фрина. Как видно, это женщина классическими, правильными пропорциями и точеным лицом, соответствующим греческим идеалам красоты.

Но не красотой единой.

Среди даже знатных гречанок было много красивых женщин. Гетере же требовались особые качества, чтобы покорять мужчин:

Гетера была такой, какой ее хотел видеть мужчина. Воплощением идеала. Она проявляла именно те качества, которые необходимы данным мужчиной, все ее поведение, темы для разговоров – все было в угоду мужчине. Причем, на том уровне, что в ней оставалась личность, Человек, более, чем в обычной женщине.

Сильная энергетика. «Зацепить», заинтересовать, побудить. Чтобы выполнять вою миссию духовного и личностного роста для мужчины, гетере необходимо было обладать таким качеством, как сильная энергетика. По описаниям современников, знаменитые гетеры очаровывали, обаяли, влюбляли, давали заряд энергии и сил. Это и есть то, что м сейчас называем энергетикой.

Соответственно, гетере нужно было обладать личностными и внутренними качествам, чтобы подстроиться психологически. И в первую очередь – это интуиция, эмпатия и соучастие. А также – пластичность психики, чтобы оставаться цельной, яркой интересной личностью, подстраиваясь под мужчину и растворяясь в его, в первую очередь, духовных потребностях.

Такой набор качеств был дан далеко не все. И стоит признать, что гетера – это особый психотип.

Социальный статус гетер

Художественное изображение - досуг гетер.

Эти женщины обладали особым социальным статусом. В первую очередь – признавались людьми. Не просто равными мужчинам, а необходимыми для личностного роста. Поэтому гетера обладала теми благами, которые были недоступны обычной женщине.

- Она была свободна в своем волеизъявлении.

- Могла выйти или не выходить замуж, становиться или не становиться матерью.

- Выбирать спутника жизни.

- Иметь собственность и самостоятельно совершать любые сделки.

- Пользовалась свободой передвижения.

- Имела гражданскую и правовую защиту.

- Получала образование и косвенно (и даже прямо) участвовала в общественной и политической жизни государства.

Гетера, с одной стороны, была защищена и неприкосновенна как личность. С другой – пользовалась покровительством и благами сильных и влиятельных мужчин.

Гетера – это хранительница и вдохновительница. Она не имела ничего общего с женщиной облегченного поведения. Гетеры были музами и целительницами душ, вдохновительницами и «двигателями» прогресса. Это были женщины с уникальными личными качествами и складом личности. За материальные блага и общественное положение они «делали» из мужчин победителей и тех, кто оставался в истории.

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