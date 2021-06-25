15 жизненно важных вопросов, на которые учёные не могут ответить до сих пор

В XXI веке наука и технологии шагают семимильными шагами, но всё равно пока так и нет ответа на ряд таких злободневных и таких простых, на первый взгляд, вопросов.

Почему стареют люди, как появилась математика, откуда взялась гравитация – на все эти и ещё множество других вопросов у учёных пока существуют только теории.

1. Старение

Реально ли остановить старение?

На самом деле ... что вызывает старение, и почему люди стареют. Общий консенсус заключается в том, что старение связано с постепенным нарастанием молекулярных повреждений с течением времени (хотя, даже это является предметом дискуссии).

2. Биология

Биология универсальная наука?

Хотя законы физики и химии кажутся одинаковыми для всей Вселенной, ученые все еще не уверены, распространяются ли правила биологии на формы жизни на других планетах. Например, будут ли эти формы жизни состоять из тех же молекул, что и люди. Или они будут основываться на чем-то совершенно другом... к примеру, на кремнии.

3. Рост населения

Удастся ли контролировать население Земли?

Этот вопрос возникал уже несколько раз в истории, особенно до промышленной революции. Многие политики и аналитики считали, что поддерживать существование большего количества людей, чем было в то время, невозможно.

4. Музыка

Конечно, железная дорога, электричество и промышленность доказали их неправоту. Однако ныне этот вопрос стал еще более актуальным.

Что такое музыка?

Почему люди должны получать удовольствие от прослушивания различных комбинаций вибраций на разных частотах. Почему у людей развивается способность к созданию музыки, и для какой цели она служит. Одна из гипотез заключается в том, что музыка помогает половому размножению, но просто обычная гипотеза, а даже не теория.

5. Экономические системы

Возникнут ли новые экономические системы?

Иными словами, смогут ли экономисты точно предсказывать финансовые кризисы. На данный момент ответ кажется маловероятным (несмотря на то, что СМИ пытаются всем рассказать).

6. Жизнь

Что такое жизнь?

Сегодня существует несколько определений, но как на самом деле можно определить, живое ли что-то. На самом ли деле, это удивительно сложно. Например, в какой момент компьютеры станут «живыми». Живы ли вирусы. У науки до сих пор нет ответов.

7. Искусство

Что такое искусство?

Несмотря на то, что Лев Толстой написал целое эссе на эту тему, ученые все еще сомневаются, почему люди находят «красоту» в узорах, формах и цветах. Какой цели служит искусство и почему оно существует. И более того, что такое красота.

8. Математика

Изобрели ли люди математику?

Это невыясненный вопрос — изобрели или обнаружили математические принципы. Многие из вещей, о которых идет речь в этой статье, зависят от математики. Химия, физика, музыка, искусство... это все по сути цифры и узоры. Но что первостепенно и почему все расставлено «по своим местам» именно так, как это понимают современные ученые. Проще говоря, поняла ли бы чужая цивилизация разработанные людьми математические концепции.

9. Гравитация

Что такое гравитация?

Все знают, что гравитация притягивает объекты друг к другу, но почему это происходит. Некоторые ученые даже предложили такие вещи, как гравитоны, чтобы объяснить это явление.

10. Сознание

Что такое сознание?

На удивление трудно понять разницу между сознанием и бессознательностью. С макроскопической перспективы это кажется легким ... одно просыпается, а другое - нет. Но на микроскопическом уровне ученые все еще пытаются понять, в чем разница.

11. Сон

Почему люди спят?

Все привыкли думать, что нужно отдыхать и восстанавливаться. Тем не менее, мозг человека на самом деле точно так же активен во время сна, если не больше. Кроме того, человеку не требуется 8 часов пролежать без движения, чтобы оправиться от дневной активности. На самом деле, теоретически спать вообще не нужно, поскольку мышцы и клетки могут восстанавливаться, пока люди бодрствуют.

12. Разумные облака газа

Одиноки ли люди во Вселенной?

С точки зрения статистического моделирования кажется маловероятным (а может быть, даже невозможным), чтобы люди были одни во Вселенной. Вопрос в том, если человечество найдет эти другие формы жизни, «узнает» ли оно в них жизнь. А вдруг это будут разумные межзвездные облака газа.

13. Темная материя

Из чего состоит Вселенная?

Все звезды и галактики в ночном небе (и те, которые люди не могут увидеть), составляют лишь менее 5% от массы Вселенной. Ученые считают, что остальные 95 % приходятся на темную материю и темную энергию. Однако, этого никто не видел и не может доказать, а существование темной материи и энергии предполагается из-за их влияния на видимое вещество.

14. Личность

Что такое личность?

Если скачать всю информацию из головы человека и записать ее в компьютерную программу, то будет ли это исходная личность. Другой пример: если полностью скопировать каждый атом в теле, то будет ли это исходный человек или его близнец. На это не знает ответа никто.

15. Смерть

Что такое смерть?

Существует клиническая смерть, когда сердце перестает биться. После этого человек может «вернуться из-за грани». И есть биологическая смерть. Это когда тело начинает распадаться. Но есть ли между обеими «видами» смертей четкая грань. И далее — кто может утверждать (с доказательствами), что происходит после смерти.

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