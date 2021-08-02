9 народных примет, связанных с одеждой

Может для кого-то они покажутся нелепыми, но наши предки в них верили и утверждали, что они имеют свойство сбываться.



1. Одежда, которую вы надели наизнанку

У этой приметы есть всего два значения. Люди в давние времена верили в то, что если кто-то надел вещь наизнанку, то этот человек будет битым.

Особенно это касается детей. Чтобы избежать этого, необходимо просто слегка постучать этого человека по плечу.

Но, есть и более приятная трактовка. Согласно народным приметам, если вещь будет надета наизнанку (случайной), то это предвещает удачу.

2. Пуговицы

Наши предки верили в то, что чётное количество пуговиц на одежде может принести человеку беды и несчастья. Если вы случайно нашли чью-то пуговицу, то это хороший знак. Её нужно хранить как талисман.

Люди в давние времена считали, что такая находка — своего рода талисман удачи. Если вы хотите с кем-то завести крепкую и долгую дружбу, то нужно подарить этому человеку пуговицу.

3. Одежда в горошек

Наши предки верили в то, что подобное одеяние может привлекать богатство и благополучие во всех сферах деятельности. Всё потому, что сам горох по внешнему виду напоминает монеты.

Необходимо отметить, что работает это не только с женским гардеробом, но и с мужским.

4. Синий цвет

Ещё наши бабушки знали о том, что синий цвет привлекает счастье. Цвет неба подталкивает человека к стремлению, к бесконечным возможностям.

Наши предки верили в то, что на свадьбе у невесты обязательно должно быть что-то синее. Это сможет привлечь счастье в семью.

5. Ремни и пояса, как орудие против сглаза

Есть такая примета, что если человек будет носить ремень или пояс, то, таким образом, он защитит себя от сглаза и порчи. Если вы решили избавиться от этого аксессуара, то необходимо сделать это так, чтобы недоброжелатели об этом не узнали.

Ведь человек может сделать порчу на владельца этого пояса или ремня. Этому суеверию очень много лет, наверняка многие люди о нём даже ничего не слышали.

6. Не нужно отдавать свою старую одежду пожилым и больным людям

Конечно, никто не говорит, что помогать нуждающимся и раздавать им свою одежду – это плохо. Вот только, согласно приметам, отдавать свои вещи пожилым и больным людям – это не самая хорошая идея.

Люди в давние времена верили в то, что это может стать причиной дальнейших бед у того человека, который сделал этот добрый жест.



7. Шнурки

Если ваши шнурки постоянно развязываются, то это может быть знаком того, что в ближайшее время вы узнаете о хороших новостях. Скорей всего, они могут касаться работы или даже предвещать финансовое благополучие.

8. Никогда нельзя ставить обувь на стол или стул

Наши предки верили в то, что это может стать причиной потери крупной суммы денег или просто жизненных неудач. Ну, а если немного отвлечься от примет, то это просто негигиенично.

9. Не кладите шляпу на кровать

Ещё наши бабушки знали о том, что шляпа на кровати – это предвестник скорой смерти кого-то из близких людей. Поэтому шляпу нельзя держать там, где человек отдыхает или спит.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2268124111542160019/

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