Зачем на самом деле старообрядцы устроили в России революцию

Как утверждают поклонники теории заговора революции в России проходили на деньги зарубежных правительств, старавшихся расчленить нашу страну на ряд небольших политически зависимых государств. Возможно это и так, но наравне с ними одними из крупнейших инвесторов революционного движения в России начала XX века были старообрядцы.

Старообрядцы против мирового капитала

В предреволюционное время Российская империя развивалась настолько бурно, что ее экономике и промышленности искренне завидовали крупнейшие державы Европы. При этом в стране сложилась парадоксальная ситуация. Крупнейшими финансистами и промышленниками являлись две группы граждан: патриотично настроенные старообрядцы – миллионеры и акционеры крупнейших международных компаний. В то же время старообрядцы в юридическом отношении являлись, чуть ли не низшим классом общества Российском Империи из-за своих религиозных взглядов.

Порой миллионер, владелец заводов или купец первой гильдии из старообрядцев имел меньше гражданских прав, чем последний рабочий с его же фабрики. Не удивительно, что такое положение дел не нравилось старообрядцам. Но изменить ситуацию можно было лишь, сменив правящую династию Романовых. Задача по изгнанию иностранных промышленников и финансистов в то время, как и сегодня, буквально грабящих страну решалась теми же методами. Причем деньги на революцию у старообрядцев были. На их долю, согласно официальной статистике, приходилось до 60% всех частных капиталов Российской Империи! Оставшиеся деньги были в основном сосредоточены у прожигавших жизнь, а вместе с ней и страну помещиков и дворян. Старообрядцы же являлись истинными патриотами своей страны.

Подготовка революционных кадров

Впрочем, одних денег для проведения удачной революции оказалось недостаточно. Необходим был опыт и подготовленные кадры. Революционные настроения у населения ковали поклонники трудов Маркса-Энгельса на деньги старообрядцев-миллионеров. Последние справедливо считали, что «горлопаны» вполне способны скинуть царя, но управлять странной с хозяйственной точки зрения они не смогут. Хорошо известно, что в 1897 году старообрядцы основали в Замоскворечье «Пречистенские курсы». На них «сознательным» рабочим совершенно бесплатно преподавали марксизм. Скоро помещения стало не хватать и старообрядцы Морозовы выделили 85 тысяч рублей на постройку новой просторной трехэтажной школы. При этом землю под марксистскую школу выделил руководитель городской думы старообрядец Гучков.

Культура труда

Примечательно, что все ужасы об эксплуатации рабочих хозяевами фабрик и заводов в дореволюционной России относятся к иностранным промышленникам. Для них рабочие нашей страны не отличались, от негров Америки. Другое дело старообрядцы. К 1905 году на их предприятиях рабочий день составлял не более 9 часов (сегодня нормой считается 8 часовой рабочий день), существовали общежития, медицинская помощь оказывалась абсолютно бесплатно. На мануфактуре старообрядца А.Я. Балина и вовсе выдавались беспроцентные долгосрочные займы для постройки каменных домов всем сотрудникам предприятия. Работала современная прекрасно оснащенная больница с родильным отделением.

Существовал даже санаторий для рабочих и дом престарелых. Все это для рабочих мануфактуры было абсолютно бесплатно. Пенсия по старости составляла 25-50% от заработной платы. Что и говорить, при развитом социализме условия труда в СССР были хуже. Про западные страны и говорить не приходится. Фактически перейди страна в те годы в руки старообрядцев ее развитие оставило бы далеко позади остальные державы мира.

Революция 1905 года: проба пера

Совершенно логично, что рабочие фабрик и заводов, которыми владели старообрядцы, во всем поддерживали своих работодателей. В революционных планах тоже. Сегодня об этом практически не говорят, но революционные волнения в Москве в 1905 году были четко распределены по районам, где находились заводы старообрядцев. Работа на них не останавливалась, а делегатам на баррикады исправно выплачивалась зарплата. Волнения в районе Сокольнического и Рогожско-Симоновского района курировались Преображенской и Рогожской старообрядческими общинами. Самые многочисленные силы на борьбу с действующим режимом выделила фабрика старообрядца Мамонтова и мебельная фабрика старообрядца Шмита. Натиск правительственных войск на Бутырском валу сдерживали члены Рахмановской старообрядческой общины.

Из исторических документов известно, что зарплата революционеров-слесарей колебалась от 80 до 150 рублей (достаточно крупные по тем временам деньги). При этом тех, кто пытался негодовать против подобного положения дел, мгновенно объявляли агентами полиции и увольняли! Самое удивительное, что после подавления революции 1905 годы старообрядцы были единственными, кто существенно выиграл от нее. Специальным указом правительство наконец-то уравняло в гражданских правах старообрядцев и православных. К этому Указу старообрядцы шли на протяжении нескольких столетий.

Бороться до победного конца

Казалось бы, все, уступки от властей, которых добивались старообрядцы, получены, можно прекратить борьбу. Но, старообрядцы посчитали иначе. Вдохновленные успехом в августе 1905 года спонсоры революции провели «частное собрание старообрядцев». Одним из его докладчиков стал Д.И. Менделеев. Дело в том, что знаменитый химик происходил из семьи старообрядцев поморского согласия. На собрании было принято решение, что поблажка властей может быть отменена и борьбу надо продолжать. Разумеется чужими руками. Вскоре на деньги миллионера старообрядца Рябушинского по стране разъехались агитаторы, призывавшие к новой революции. По всей Российской империи начались забастовки и бунты. Проходили они везде, кроме предприятий старообрядцев, что, в общем-то, вполне логично. В качестве примера можно привести ситуацию со знаменитым Ленским расстрелом.

Дело в том, что золотыми приисками компании Лензолото владели англичане, барон Гинцбург и купцы старообрядцы. Акции компании были представлены на всех крупнейших биржах мира. Бунт на предприятии, организованный провокаторами, закончился расстрелом рабочих с последующим гневным выступлением в Государственной думе ее членов старообрядцев. Компанию обанкротили. Но, как только англичане и барон вышли из состава акционеров, прииски тут, же были куплены старообрядцем-миллионером Захарием Ждановым. На операции расчетливый старообрядец выиграл 1,5 миллиона золотых рублей. Подобные действия по выдавливанию иностранного капитала из страны проводились старообрядцами повсеместно.

В частности старообрядец Степан Лианозов, чьим именем назван один из районов Москвы, выдавил из России одного из Ротшильдов. При помощи все того же Менделеева он отнял у него нефтяные месторождения на юге Российской Империи. Не удивительно, что после Февральской революции старообрядцы фактически взяли всю власть в стране. Только в Москве две трети промышленности и торговли принадлежало 25 старообрядческим родам: Аксентьевым, Бурышкиным, Гучковым, Коноваловым, Морозовым, Прохоровым, Рябушинским, Солдатенковым, Третьяковым, Хлудовым. Создание и руководство крупнейших оппозиционных буржуазных партий: кадетов, октябристов и прогрессистов также принадлежало все тем же людям. Были представлены они и во временном правительстве:Н.Д. Авксентьев, А.И. Гучков, А.И. Коновалов, С.Н. Третьяков.

Все испортил Октябрь 1917 года

К сожалению, после Февральской революции 1917 года старообрядцы недооценили власть иностранного капитала и своеволие вскормленной ими самими армии революционеров. К тому же в своей массе старообрядцы опирались на рабочих, крестьян и купцов, тогда, как военные остались вне их поля зрения. Среди историков популярно мнение, что в стране с 80% крестьянского населения буржуазная революция, не возможна в принципе, только социально-освободительная. Большевики брали власть именно под этими лозунгами. Тем не менее, они не забыли добро и вскормившие их старообрядческие миллионы. В отличие от дворян и помещиков, большевики позволили старообрядцам безболезненно вывести все свои капиталы из страны. Репрессий против старообрядцев не проводилось. Наоборот, В 1921 году старообрядцы подписали с советской властью «Акт о лояльности».

Знаменитый большевик Бон-Бруевич помог вернуться на родину многим старообрядцам, которым он до этого помогал покинуть пределы России. С его помощью в страну вернулось несколько десятков тысяч старообрядцев. Те же миллионеры, кто уехал из Советской России, остались с ней в тесном контакте. Именно они на Западе больше всех зарабатывали на сделках с СССР. Рябушинский в 1918 году был назначен официальным представителем СССР по продаже антиквариата в Европе. На деньги от продажи картин, икон и драгоценностей Советская Россия закупала продовольствие, заводы, иностранных инженеров. Лианозов монопольно продавал в Европе черную икру из СССР. При помощи старообрядцев были сформированы внешнеторговые организации Амторг и ЮжАмторг, не давшие замкнуться торгово-экономической блокаде вокруг молодой Советской России.



Источник : https://russian7.ru/post/zachem-na-samom-dele-staroobryadcy-...

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