«Бронированный портфель»: какие вещи забрал Андропов у Брежнева после его смерти

Многие очевидцы подтверждали, что Юрий Андропов был одним из первых, кто появился в спальне скончавшегося Леонида Брежнева. Подтверждали свидетели и тот факт, что Андропов забрал из спальни Брежнева нечто, что, возможно, могло разрушить карьеру главы КГБ.

Смерть генсека

Как пишет Ольга Горшенкова в свое книге «Никита Хрущев и Леонид Брежнев», серьезные проблемы со здоровьем у Леонида Ильича Брежнева начались в первой половине 1970-х годов, когда он перенес инсульт. По словам Горшенковой, Брежнев просил отпустить его на пенсию. Он по меньшей мере 6 раз поднимал на Политбюро вопрос о своей отставке. Однако генсека все время уговаривали остаться. И это несмотря на то, что члены правительства были прекрасно осведомлены о том, что Леонид Ильич пристрастился к снотворным и наркотическим препаратам. Каждое заседание Политбюро начиналось с обсуждения преимуществ того или иного снотворного.

На такой своеобразной «диете» Леонид Брежнев продержался еще несколько лет. Он скончался ноябрьской ночью 1982 года на даче «Заречье-6». Как писал Юрий Чурбанов в своих мемуарах «Мой тесть Леонид Брежнев», согласно результатам вскрытия, смерть наступила по вине попавшего в сердце тромба. Помочь партийному лидеру было некому. Во-первых, трагедию ничто не предвещало: накануне вечером Брежнев находился в отличном расположении духа, поужинал, посмотрел телевизор и отправился спать, велев разбудить его в 8 утра. Во-вторых, по словам Чурбанова, Леонид Ильич всегда по вечерам отпускал врачей домой, полагая, что те тоже хотят провести время со своими семьями.

Андропов тут как тут

То, что Леонид Брежнев мертв, первыми обнаружили охранники. Правда, как утверждает Евгений Додолев, автор книги «Дело Галины Брежневой», утром Брежнева видела супруга, которой в это время вводили инсулин. Муж лежал на боку, и Виктория Петровна решила, что он спит. Позже в спальню генсека пожаловал охранник Владимир Собаченков. Как вспоминал врач Евгений Чазов, Собаченков, пытавшийся сделать шефу искусственное дыхание, позвонил ему и сообщил о произошедшем. Чазов приехал на дачу быстрее «Скорой помощи». Причем, как признавался Чазов, одного взгляда на генсека было достаточно, чтобы понять, что жизнь покинула его уже несколько часов назад.

Чазов, как указано в сборнике «Брежнев. Уйти вовремя», сам позвонил Юрию Андропову и попросил его приехать на дачу. Впрочем, некоторые очевидцы утверждали, что Андропов был на даче раньше Чазова. Как бы то ни было, точно известно, что из спальни Брежнева Юрий Владимирович тут же забрал «бронированный портфель». Тем самым, по мнению Александра Островского, автора книги «Кто поставил Горбачева?», Андропов вынес Брежневу смертный приговор. Дело в том, что портфель в руках у главы КГБ оказался до того, как была констатирована смерть Леонида Ильича. Да и реанимационная бригада еще не покинула дачу в тот момент, когда оттуда уехал Андропов. Мало того, Чазов вспоминал, что Юрий Владимирович напоследок сказал ему: «Надо срочно собирать пленум ЦК».

Тайна «бронированного портфеля»

Что же находилось в «бронированном портфеле», который так торопился вынести Юрий Андропов? Как пишет Валерий Шамбаров в своей книге «Гибель советской империи», сам Леонид Брежнев любил шутить, что в портфеле был компромат на всех членов Политбюро. Действительно, Брежнев, если верить Анатолию Шутову, автору издания «Россия в жерновах истории», доверял этот портфель лишь начальнику охраны. Вот только в портфеле хранились не компрометирующие материалы, а сложные шифры. В своих мемуарах Юрий Чурбанов подтверждал и тот факт, что Леонид Ильич всюду возил портфель с собой, и то, что в нем находились какие-то шифры. Однако, как признавался Чурбанов, на самом деле он не знал, что было в «бронированном портфеле» Брежнева.

Между тем, Александр Почепцов, автор издания «СССР», считает, что вряд ли Леонид Ильич так оберегал государственные документы. Скорее всего, в портфеле действительно хранился компромат. И эти материалы могли иметь отношение к темным пятнам биографии Юрия Андропова. Владимир Семичастный, которого Брежнев убрал с поста председателя КГБ, утверждал, что у генсека имелись две «тяжелые карельские тетради» Куприянова об излишнем усердии Андропова в так называемом расстрельном «Ленинградском деле»». Первый секретарь ЦК КП(б) Карело-Финской ССР Геннадий Куприянов собрал доказательства того, что репрессии были делом рук Андропова. Впоследствии досье Куприянова попало в руки Брежнева. Почепцов считает, что это объясняет стремительный приезд Андропова на дачу и изъятие «бронированного портфеля».



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