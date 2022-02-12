Земля обетованная: что хорошего для Сибири сделали декабристы

После подавления Декабрьского восстания, многие его участники были сосланы в Сибирь. Оказавшись на месте, дворяне-декабристы не стали проклинать царский режим и жаловаться на свою тяжелую судьбу, вместо этого они развернули в Сибири деловую активность. Некоторые сумели сколотить немалое состояние.

Сибирь – новая Америка

Сибирь стала для ссыльных новым полем деятельности с огромным количеством возможностей и перспектив. В совместной переписке они часто сравнивали эту территорию с Североамериканским континентом и считали, что при грамотном управлении она может повторить судьбу США.

Так декабрист Иван Пущин писал директору лицея Царского села Энгельгарду: «Сибирь, могла бы отделиться от метрополии (России) и ни в чем не нуждаться – богата дарами царства природы». Один из идеологов восстания Никита Муравьев считал, что Сибирь должна быть устроена по примеру Американских штатов, каждый из которых имеет определенную независимость.

Единственной закрытой для декабристов сферой деловой деятельности оказалась добыча золота. Правительство не выдавало ссыльным свидетельства и не разрешало удаляться от места ссылки даже на несколько километров. Если бы ссыльные дворяне, имевшие при себе большие суммы денег, получили разрешение на участие в золотодобыче, дававшей огромную прибыль, то судьба Сибири могла бы сложиться по-иному.

В своих записках Николая Басаргин отметил: «Чем дальше мы подвигались в Сибири, тем более она выигрывала в глазах моих. Простой народ казался мне гораздо свободнее, смышлёнее, даже и образованнее наших русских крестьян, и в особенности помещичьих. Он более понимал достоинство человека, более дорожил правами своими. Впоследствии мне не раз случалось слышать от тех, которые посещали Соединенные Штаты и жили там, что сибиряки имеют много сходства с американцами в своих нравах, привычках и даже образе жизни».

Братья Муравьевы

Оказавшись в ссылке, братья Никита и Александр Муравьевы наладили деловые контакты с иркутским банкиром Медведниковым, и основным добытчиком золота Кузнецовым. Декабристы занимались кредитованием промышленников, торговлей продуктами местных промыслов, пчеловодством и огородничеством, которое особенно любили. С наступлением летних месяцев Никита и Александр все время проводили на очищенных своими руками полях, где занимались выращиванием овощей.

Переехав ближе к Иркутску, который в те времена был главным центром торговли между Россией и Китаем, Муравьевы стали под 8% годовых кредитовать иркутских дельцов и на полученные дивиденды развивать собственное дело. Коммерческий успех имела мельница Муравьевых, которая в отличие от сибирских, которые не работали зимой, функционировала в круглый год.

Еще одним делом Никиты и Александра стала ловля и обработка рыбы омуль, основного продукта питания местного населения. Доходность омуля составляла 35% годовых, до 40% прибыли давала торговля зерном.

Другие проекты декабристов

Тобольский дворянин Гавриил Батеньков еще до ссылки считал Сибирь заповедной землей, развитию которой мешает взяточничество и произвол местных властей. В ссылке он занимался проектированием и возведением жилых и производственных зданий. Ему удалось получить землю, на которой Батеньков построил для себя дом по передовой технологии (деревянный каркас с соломенными матами между ними).

Владимира Раевского выслали в иркутское село Олонках, где дворянин быстро женился на местной крестьянке-бурятке Евдокии. Он научил жену писать и читать, а она родила ему 8 детей. Старший сын Раевского в будущем стал полковником казачьих войск. Первым предприятием ссыльного декабриста стала перевозка вина от винокуренного завода до места его хранения и сбыта. На вырученные средства Раевский купил мельницу, дом в Иркутске, а на участке в селе Олонках выращивал нетипичные для Сибири дыни, арбузы, помидоры. Помимо этого он сеял хлеб, продавал и обрабатывал зерно, а также нанимал людей для работы на приисках.

Декабрист Якубович кредитовал иркутских промышленников, а позже занял пост главного винокура на местной Александровской фабрике.

Декабристы аграрии

Несмотря на свое дворянское происхождение, многие из ссыльных увлеклись сельским хозяйством. Путешественник и потомок шведских дворян Торсон, отбывавший ссылку в Бурятии, занимался обучением местных жителей грамоте и построил передовую по тем временам машину для молотьбы зерна.

Декабрист Завалишин обучал сибиряков культуре земледелия и как удобрять почву. Дворянин с нуля развил большое хозяйство, в котором было 10 коров и 40 лошадей.

Декабрист Андреев в Олекме построил мукомольную мельницу, а Бечасный под Иркутском – маслобойку, которая делала масло из конопляных семян.

Муравьёв-Апостол в Вилюйске начал высаживать картошку, Шаховской занимался опытами по акклиматизации в сложных сибирских условиях овощных культур. Особенно ссыльных поразило, что возле домов местных жителей не растут цветы и сады. Декабристы Муравьёв-Апостол, Лунин, братья Муравьёвы, Трубецкой и другие высаживали различные деревья, а сад Раевского сохранился и сегодня.

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