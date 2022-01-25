Может ли человек быть бессмертным: что говорят ученые

Наука уже стоит на пороге решения вопроса вечной жизни. Футурологи утверждают, что совсем скоро люди будут жить даже не сотни, а тысячи лет. Какими способами человечество может достичь бессмертия?

Эволюционная неизбежность

Директор Британского общества долгожителей Мариос Кириазис утверждает, что бессмертие является закономерным эволюционным этапом, к которому человек придёт рано или поздно. Даже без помощи медикаментов и технологических достижений.

Крионика

Один из возможных способов достижения вечной жизни учёные видят в заморозке человека. Крионика сегодня популярна. В мире уже заморожено больше 200 людей (35 из них - в России), и очередь из желающих продолжает расти. Процесс крионированя достаточно прост, но пока ещё очень дорог для того, чтобы "услугой" могло пользоваться много людей. Средняя цена "заморозки" - $ 200 000. Кроме того, существенной проблемой, на сегодняшний день не решённой, остается дальнейшая "разморозка" организма и возврат жизненных функций. До технологии "оживления" наука пока не дошла.

Киборги

Ещё один возможный путь обретения бессмертия - постепенный "апгрейд" человека при помощи трансплантации. Бостонская компания Harvard Apparatus Regenerative Technology выращивает синтетические трахеи из стволовых клеток пациентов.

Дорис Тейлор, директор регенеративной медицины в Техасском институте сердца, даже построила "биоискусственные" сердца из тканей крыс. Что важно, современные искусственные органы полностью функциональны. Паралимпийцы уже сегодня составляют конкуренцию профессиональным спортсменам. В будущем же речь может идти о замене здоровых органов своими кибернетическими аналогами для повышения спортивных результатов.

Но не все так очевидно. Национальный институт рака США в 2011 году представил отчет, в котором была доказана прямая зависимость рака от трансплантации органов. У пациентов, перенесших трансплантацию, вероятность рака в два раза выше, чем у того, кто её избежал.

Мозговая эмуляция

Мозговая эмуляция призвана решить главную проблему, связанную с обретением бессмертия - проблему переноса информации. Перенос содержимого мозга на электронные носители позволит в будущем делать цифровую версию человеческого мозга. При всей своей кажущейся простоте, в ближайшие годы "копирование" человеческого мозга вряд ли станет возможным. При нынешнем развитии технологий, полная эмуляция мозга одного человека потребует по меньшей мере футбольного поля, заставленного суперкомпьютерами. До копирования человеческого мозга пока очень далеко, но исследования, в ходе которых проводится эмуляция высшей нервной системы грызунов, идут в рамках проекта "Blue brain" уже в наши дни.

Учёные плодотворно работают над созданием компьютерной модели неокортекса мышей. Идея мозговой эмуляции привлекательна по той причине, что её осуществление позволит делать функциональные копии человека. В то время как "копия" будет работать и не будет уставать, "оригинал" может тратить свое время, как ему заблагорассудиться. Если, конечно, понятие времени останется. И будет ли необходимость в человеке в принципе?

Нанотехнологии

Использование нанотехнологий для обретения бессмертия - один самых очевидных, но не бесспорных путей. Из-за своих чрезвычайно малых размеров наносубстанции могут быть очень опасными, так как способны проникать в организм человека даже через кожу. Поэтому для масштабного нанопроизводства необходимо сначала разработать параметры безопасности. Тем не менее, именно за нанотехнологиями будущее. Идут эксперименты по применению нанороботов в хирургии. В будущем их будут использовать для операций по замене участков организма и даже генома.

Основатель крионики Роберт Этинжер уверен в том, что нанороботы будут использоваться для "оживления" людей при размораживании.

Генная инженерия

Революцию в технологии бессмертия нужно ждать со стороны генной инженерии. Большую известность получила история японки Сэй Сёнагон, которая начала молодеть в 75 лет, вышла замуж и родила ребенка в 79 лет. Геронтологи обнаружили у неё ген, который отвечает за образование клеток, уничтожающих своих стареющих собратьев. Теперь задача ученых - понять, что явилось стимулятором пробуждения гена молодости, а также заставить эту систему работать. Правда, до сих пор не удалось выяснить, что является причиной внезапного пробуждения гена молодости.

Большие перспективы также у направления, связанного с изучение теломеразы - фермента, позволяющего хромосоме копировать себя. Его обнаружили ещё в 1984 году трое американских ученых. В клетке роль счётчика делений выполняет теломера — специальный отросток хромосомы. С каждым делением он должен уменьшаться, но при помощи теломеразы можно проводить корректировку длины теломер, а значит - контролировать процесс старения. В большинстве клеток человеческого организма теломераза заблокирована. Активен фермент только в стволовых и половых клетках. Разблокировка теломеразы в остальных клетках рассматривается как потенциальный "рецепт бессмертия".

Будем ли жить вечно?

Однозначно можно утверждать, что люди сегодня живут дольше, чем ещё век назад. В будущем же продолжительность жизни будет только увеличиваться. Английский генетик и геронтолог Обри де Грей (Кембридж) считает, что уже к 2100 году будут найдены способы продления жизни человека до 5000 лет. Смелый прогноз британца разделяют крупные бизнесмены, вкладывающие средства в борьбу со старостью, а также не меньше 300 ученых, работающих над проектом «Стратегия проектируемого пренебрежения к старению». Им уже удалось увеличить продолжительность жизни лабораторных мышей почти до пяти лет (в среднем грызуны живут два года). Увеличения жизни можно будет достичь и медикаментозным путем. Уже сейчас среди увеличивающих продолжительность жизни препаратов числятся рапамацин и ресвератрол, оба - природного происхождения. Тот же Рей Курцвейл употребляет в день по 250 омолаживающих таблеток. Говорит - работает.

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