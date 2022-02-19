Почему Сталин поддержал создание Израиля в 1948

Создание независимого государства, а тем более поддержка этого события Союзом и лично товарищем Сталином, вызывает много вопросов и разногласий и по сей день. Но нужно все же сделать акцент на том, что активное участие СССР в создании независимого государства, было необходимым шагом, который подкреплялся внешнеполитическими интересами советской страны. Это давало возможность получить на мировой арене страну, которая бы полностью поддерживала социалистические идеи и в своей независимости была бы в абсолютном подчинении Советскому Союзу, страны, которая вышла победителем во Второй Мировой войне. Кроме того, такое положение дел, существенно подвигало Западные страны на мировой политической арене.

Давид Бен-Гурион провозглашает независимость Израиля под портретом Теодора Герцля



Если говорить об отношении к евреям в СССР то, тут ни для кого не секрет, что особой любви к этому народу в стране не было. Да и сам вождь Великого государства, скорее был антисемитом. Евреев не допускали к важным государственным должностям, а наиболее активных и позволяющих себе вольные мысли и высказывания, достаточно быстро устраняло НКВД.

Расчет на несколько шагов вперед

Даже идея создания еврейской автономии в Крыму была категорически отвергнута Сталиным.

Но после завершения войны, еврейский вопрос возник достаточно остро, они подверглись нацистскому геноциду, поэтому вопрос нужно было решать в кратчайшие сроки. Без участия мировых держав проблему было не решить.

Евреи претендовали на свои исконные земли в Палестине, которая была занята иудеями и арабами и находилась под протекторатом Великобритании. Сталин четко понимал расстановку сил, поэтому поддержал евреев в их национальных стремлениях к собственному государству, поскольку таким образом рассчитывал бороться с Западом.

Как мировые лидеры отстаивали свои идеи

К концу Второй мировой войны у Палестины не было международного статуса. Немецкий террор против евреев, спровоцировал массовую нелегальную миграцию народа, который считал Палестину своей родиной. В итоге, на одну и ту же страну претендовали евреи, иудеи, арабы. Международная Организация Объединенных Наций вначале рассматривала создание мультинародного государства, но идея изначально была бесперспективная. СССР и Америка предлагали разделить страну на два государства. Великобритания и арабские страны были категорично против. Обсуждения проходили в напряженной обстановке.

Принятия резолюции о создании еврейского государства



Но благодаря активной позиции самого Сталина, была проведена большая разъяснительная работа, а на сессии ООН от советской делегации прозвучала убедительная речь. В итоге идея Союза и Америки о разделении Палестины на два независимых государства была принята.

Примечательно, что именно Союз первым признал Израиль.

Что это давало СССР?

Провозгласив себя независимым государством, страна столкнулась с серьезной проблемой. Была развязана арабо-израильская война. Помощь Израилю пришла естественно от Советского Союза. По ту сторону военного противостояния была Великобритания.

И несмотря на то, что в последствии, политика Израиля находилась под большим влиянием Америки, Сталин получил то, к чему стремился – внешнеполитическая роль Великобритании была существенно ослаблена.



Источник : https://history.com.ru/sssr/pochemu-stalin-podderzhal-sozdan...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как известно,после смерти тирана и палача народов Сталина в Израиле был объявлен десятидневный траур.Подобное почитание к кровавому диктатору, устроившему фактически геноцид своему народу и уничтожившему в репрессиях миллионы евреев, в первую очередь можно объяснить тем, что именно благодаря поддержке и резолюции Сталина стало возможным возникновение государства Израиль!

К сожалению, многие евреи до сих пор не верят в то, что Сталин дал согласие на образование государства Израиля не из-за пламенной любви к евреям, которых он ,наоборот, ненавидел, а в первую очередь из-за того, чтобы они всю жизнь маялись в окружении мусульманских народов,что ,собственно, до сих пор и происходит !

Скажу больше, когда в мае 1948 года соседние арабские страны напали на еще неокрепшее еврейское государство, Советский Союз снабжал оружием обе враждующие стороны и именно тогда в СССР началась борьба с «безродным космополитизмом», ставшая синонимом официального советского антисемитизма!

Кроме того, у Сталина была иллюзия, что молодое еврейское государство во главе первого премьер-министра Израиля — социалиста Давида Бен-Гуриона,которого даже называли «сионистским большевиком», станет сателлитом СССР на Ближнем Востоке и подорвет господство там западных империалистов!

Однако,вновь созданное еврейское государство, получив щедрую материальную помощь со стороны официальных кругов и еврейской общины США, очень быстро сделало основной крен в сторону не Москвы, а Вашингтона! В этих условиях евреи воспринимались в СССР как «пятая колонна буржуазного Запада»,что ,несомненно, усилило советский антисемитизм!

Следует также отметить, что антисемитское отношение Сталина к евреям наблюдалось уже с юных лет, когда он ,неотесанный семинарист-недоучка, чтобы оскорбить религиозные чувства иудеев, специально затолкнул грязную свинью в синагогу!Продолжение в моей статье (https://otari.mirtesen.ru/blog/43475890214/).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно подписывайтесь на сайт, ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть:

Был ли Сталин антисемитом? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43475890214/)

Открытое письмо Якову Кедми – одному из самых неадекватных евреев современности( https://otari.mirtesen.ru/blog/43939347713/)

Почему во время войны из газет исчез главный лозунг СССРhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43110515580/