Два друга, два Героя СССР, два предателя

Герой Советского Союза — это высокое звание, которое давалось на фронтах Великой Отечественной за выдающиеся подвиги. Герои СССР всегда были примером для всех окружающих. А многие Герои так и не были награждены за свой великий подвиг, как, например, гвардейский летчик Александр Мамкин.

Но все же находились такие люди, которые это высокое звание пачкали своими грязными поступками.

Источник изображения: weekend.rambler.ru

Семен Бычков был советским летчиком-истребителем, взятым в гитлеровский плен в декабре 1943 года. А еще он был Героем Советского Союза, удостоенным Золотой Звезды и ордена Ленина за уничтожение 15 вражеских самолетов люфтваффе. Что само по себе говорило о храбрости и мужестве этого человека.

Слева направо, Семен Бычков третий с правой стороны. Источник изображения: m.ok.ru

еннопленных Морицфельд, что в Польше, Семен познакомился с еще одним летчиком, Брониславом Антилевским, тоже истребителем и тоже Героем Советского Союза, попавшим в плен к немцам. Два отважных летчика подружились.

Источник изображения: m.123ru.net

И когда в лагерь советских военнопленных приехал представители СС и армии Власова и предложили всем желающим воевать против большевиков выйти из строя — из строя вышли только двое. Капитан ВВС РККА Бычков и старший лейтенант ВВС РККА Антилевский.

Источник изображения: weekend.rambler.ru

Позже друзья утверждали, что таким образом они хотели сбежать из гитлеровского плена, как появится такая возможность.

Бывшим советским истребителям доверили перегонять гитлеровские самолеты из тыла на Восточный фронт. Но на этих перегонах возможности перебраться за линию фронта у друзей почему-то все никак не представлялось. Они заслужили доверие.

Источник изображения: weekend.rambler.ru

Потом Бычкову и Антилевскому поручили новое важное задание — бомбить партизанские леса Даугавы. Летчики-офицеры согласились и на это. Видимо в своих самых потаенных мечтах они все еще не отрицали возможность побега. Они бомбили расположения партизанских отрядов, колонны подвод из беженцев, группы партизан.

Источник изображения: porosenka.net

Потом они вместе ездили по лагерям советских военнопленных и пытались завербовать новых предателей среди числа пленных советских летчиков.

Затем Антилевского назначили командиром 2-й эскадрильи штурмовиков в авиационном полку РОА, а его приятеля Бычкова — командиром 5-й эскадрильи.

Один человек, Бычков — две личности. Источник изображения: Magal WW.ru

Им присваивают звания капитана и майора РОА, награждают фашистскими значками, орденами, часами. В апреле 1945 года в небе над Чехией они активно участвовали в боях с советскими самолетами.

На что надеялись эти люди — неизвестно.

В апреле 1945 года Бычков вместе с своими подельниками, летчиками РОА, сдается американским войскам, те передают их советским представителям.

Источник изображения: weekend.rambler.ru

На допросе в НКВД Бычков сначала утверждал, что его заставили силой, пытали, и он согласился на сотрудничество в надежде на побег. Потом он сообщил, что над ним издевался Антилевский и под угрозой смерти он был вынужден согласиться сотрудничать с немцами. Благо Антилевского рядом не было. Хотя что это могло изменить...

Вскоре отыщется и Антилевский.

12 июня 1945 года американские оккупационные войска передавали оперативникам СМЕРШ большую группу задержанных советских граждан.

Источник изображения: weekend.rambler.ru

В ходе тщательного досмотра одежды у одного из них, в потайном отделении каблука сапога была обнаружена советская медаль "Золотая Звезда Героя СССР" с порядковым номером, который был присвоен летчику Антилевскому, пропавшему без вести в 1943 году.

Задержанный гражданин предъявил документы некоего Березовского, члена антифашистского партизанского отряда, якобы возвращающегося с чужбины в СССР. Но откуда у него взялась медаль пропавшего летчика — он объяснить не сумел.

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Вскоре задержанный признался, что он и есть Герой Советского Союза Антилевский. И чуть позже военная контрразведка выяснила все обстоятельства жизни этого человека за последние два года.

Источник изображения: porosenka.net

Предателя Б.Р.Антилевского судили и 25 июля 1945 год его приговорили к ВМН, расстрел. Лишен воинского звания "старший лейтенант ВВС РККА СССР", звания Героя Советского Союза, ордена Ленина, ордена Красного Знамени.

24 августа 1946 года был осужден и приговорен к ВМН и приятель Антилевского — С.Т. Бычков. Лишен воинского звания "капитан ВВС РККА СССР", звания Героя Советского Союза, ордена Ленина, двух орденов Красного Знамени.

Родственники расстрелянных летчиков неоднократно обращались в Прокуратуру СССР и РФ, Военную Коллегию ВС СССР и РФ с просьбой реабилитировать этих бывших советских офицеров.

Надзорные и судебные органы, рассмотрев обстоятельства дел, были единодушны: Бычков и Антилевский осуждёны законно и реабилитации не подлежат.

И это правильно.

Источник : https://fishki.net/3828433-dva-druga-dva-geroja-sssr-dva-pre...

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