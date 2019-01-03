Как Сталин конфисковал золото Испании

Общеизвестно , что Сталин стал полноправным членом кровожадной ленинской банды лишь после того, как ограбил банки в Тифлисе и доставил Ленину 340 тысяч золотых рублей − огромную по тем временам сумму. Любопытно , что этот изувер и палач не изменил своей воровской деятельности и после революции. Правда, теперь уже он выступал в качестве руководителя, а не исполнителя мероприятия. Наиболее знаменитой стала операция по незаконному изъятию золота Испании, когда в Россию тайно была ввезена партия драгоценного металла на сумму более 600 миллионов долларов (в ценах тех лет)! Произошло это событие благодаря разразившейся в Испании гражданской войне. 17 июля 1936 года было свергнуто законное правительство, на смену которому пришел генерал Франко. Опасаясь, что громадный золотой запас страны может быть безвозвратно утерян, представители республиканского правительства попросили СССР взять драгоценный металл на хранение. Сталин , конечно, же сразу согласился. Вскоре 20 тяжелых грузовиков прибыли к секретному хранилищу вблизи Картахены. Представителю советской разведки Орлову, как и капитанам советских судов, перевозивших золото в Советский Союз (в порт Одессы), было строжайше запрещено давать испанцам какие-либо расписки о получении груза.

Распоряжение исходило лично от "вождя народов" Иосифа Виссарионовича. Всего набралось 700 тонн драгоценного металла. Когда последний ящик оказался в трюме советского корабля, чиновник испанского казначейства робко попросил у Орлова расписку. Но советский представитель лишь вкрадчиво посмотрел испанцу в глаза и честно ответил, что не уполномочен подписывать какие-либо бумаги. Увидев круглые глаза чиновника, он поспешил добавить, что переживать не стоит, так как все бумаги будут позднее оформлены в Москве, когда золото окажется в Гохране. Служащий испанского казначейства ему не поверил. Однако везти золото обратно в хранилище было опасно, его могли отбить войска Франко. Тогда испанец принял роковое для себя решение. Он заявил, что лично будет сопровождать золото в СССР. С собой он взял трех человек. Таким образом, на каждом из четырех кораблей оказалось по одному представителю республиканских властей. Когда ценный груз прибыл в Москву, правительству Испании сообщили, что все прошло благополучно. Вот только четверо сопровождавших золото испанцев куда-то пропали навсегда. Разумеется, никаких расписок испанское правительство не получило. Самое интересное, что судьба этого золота с тех пор покрыта завесой тайны и в Испанию оно так и не вернулось!!!