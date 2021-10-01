Замужем, но одинока

Создание красивых и гармоничных отношений в паре - это задача для обоих партнеров. Однако не всегда все получается гладко. Порой в браке люди чувствуют себя более одиноко, нежели было во время свободной холостяцкой жизни. Хотя известно, что именно супружество предполагает устранение разрушительного одиночества. В чем же дело?

Как стать одинокой в брачном союзе

Выделяют несколько причин, которые заставляют партнеров чувствовать себя изолированными.

1. Супруг уделяет много времени работе, а на жену и детей не остается ресурса.

2. Эгоизм и страх открыто рассказать о своих эмоциях и чувствах усугубляют разрыв.

3. Отсутствие общих интересов. Живут по экономическим причинам и ради детей.

4. Обвиняя партнера в нежелании выстраивать здоровые и гармоничные отношения, сама при этом не прикладывает никаких усилий.

5. Неудовлетворенные ожидания, обиды и разочарования усугубляют непростую ситуацию, заставляя занимать оборонительную позицию, а иногда выступать в роли нападающего.

Что нужно сделать для создания взаимопонимания в семье

Поскольку одиночество искажает мировоззрение человека, а отсутствие тепла и любви порождает подозрительность и недоверие, то следующим шагом может стать развод.

Но лучше брак сохранить. Поэтому предлагаем простые и эффективные действия, которые должны вернуть взаимопонимание в пару.

1. Научитесь просить прощения друг у друга, и делайте это каждый раз, когда чувствуете малейшие нотки отчуждения.

2. Открыто обсудите и решите проблемы, которые долгое время отправляли жизнь. Стоит один раз начать такую практику, и сложные вопросы будут быстро устраняться.

3. Если сами не справляетесь с эмоциями, обратитесь к специалисту. Но не загоняйте одиночество в глубину души.

4. Заведите хорошую традицию - планировать совместное времяпровождения и придерживайтесь этого графика.

Несложные советы, правда? Хотя на деле бывает очень трудно их воплотить. Но вы же хотите сохранить семью?! Тогда придется поработать.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2313336855013361971/

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