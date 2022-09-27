Какие предметы на Руси никогда не выбрасывали

Свалка древнего поселения— бесценный источник информации для археологов. Жизненный уклад, пищевые привычки, контакты с другими народами — специалисты могут воссоздать облик людей прошлого буквально по крупицам мусора. Но были предметы, которые никогда не оказывались на свалке.

Хлеб

Всем известно, как тяжело приходилось пахарям, жнеям и мельникам до того момента, как их труд был механизирован. Каждый ломтик и каждая крошка хлеба обязательно оказывались съедены.

Слишком чёрствый размачивали, испорченный скармливали скоту и домашней птице, просто лишний отдавали беднякам.

Хлеб легче всего хранить в виде сухарей, чтобы высушить его на печке не нужно было лишних хлопот и специальной обработки, чего не скажешь о мясе, рыбе и многих овощах.

В конце концов, в сознании православных людей по сей день живёт глубокое уважение к хлебу как к божественному дару, великой милосердной жертве, способной накормить каждого.

Ногти и волосы

Трудно отыскать такую традиционную культуру, в которой личной гигиене и внешности не придавалось бы большое значение. Люди старались бриться, стричься и расчёсывать волосы с каменного века, потому образовалось огромное количество суеверий, связанных с процессом ухода за собой.

В славянских странах часто бытовало мнение о том, что по остриженным волосам и ногтям колдун может навести порчу, если обнаружит их.

Казалось бы, зачем вредить неизвестно кому? Логика колдуна опирается на его обязанность наносить вред принципиально, ведь его считали верным слугой нечистой силы. Поэтому считалось, что ногти и волосы лучше всего было спрятать в укромное место, закопать в землю или сжечь.

Лоскуты

Беречь кусочки ткани - полезная привычка. Лоскуты от дорогого или просто красивого текстиля могли быть пущены на пёстрые свивальники, одеяла, подолы, замысловатую отделку для новой одежды, наряды для кукол.

“Домострой” предлагал сортировать остатки тканей по цвету и использовать по мере необходимости. Простые льняные ткани старались использовать многократно, ношеные вещи, которые истёрлись и стали мягче, перешивали для малышей, совсем негодное становилось ветошью для уборки дома.

Религиозные предметы

Нательные кресты, иконы, религиозные книги - пожалуй, самые известные “долгожители” среди вещей. Они передавались из поколения в поколение, дарились, использовались до тех пор, пока не приходили в полную негодность.

Многие ещё помнят как почти в каждом деревенском доме хранили и украшали бумажными цветами настолько потемневшие иконы, что на них уже трудно было различить лик.

Когда нужно было расстаться с подобным предметом, его старались отдать в церковь, пустить по проточной воде или закопать там, где никто не ходит, и значит, и не будет попирать ногами святыню.

Вещи покойных

Довольно распространённое суеверие касалось вещей, принадлежавших покойным. Считалось, что с первого дня смерти душа отправляется в дорогу до того места, которое ей определено. В первые 40 дней она ещё сильно связана с телом, просится назад и скорбит о потерянном земном воплощении.

Также, появление покойника в доме означало, что некоторое время всей семье стоит соблюдать определённые предосторожности, чтобы не быть “утянутым” на тот свет. К одежде, орудиям труда и личной посуде почившего старались вовсе не прикасаться, выжидая момент, когда страсти поулягутся, и душа, наконец, обретёт покой.

Как ни парадоксально, но “сор из избы не выносят”. Данная пословица не имеет ничего общего с тягой к накопительству, просто в былые времена почти весь мусор можно было сжечь в печи без вреда для экологии: всё непригодное в быту превращалось в тепло.

Вторичное использование, благотворительность или безвозвратное уничтожение - и по сей день доступные способы расставания с важными для нас вещами и хорошая альтернатива свалке.

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