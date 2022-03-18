От кого произошли русские, украинцы и белорусы?

Вятичи, кривичи, поляне, дреговичи... Кем были наши предки до того, как стали русскими, украинцами и белорусами.

Вятичи

Название вятичи, по всей вероятности, происходит от праславянского vęt- «большой», как и названия «венеды» и «вандалы». Согласно «Повести временных лет» вятичи произошли «от рода ляхов», то есть от западных славян. Расселение вятичей шло с территории Днепровского левобережья и даже с верховьев Днестра. В бассейне реки Ока они основали собственное «государство» – Вантит, которое упоминается в работах арабского историка Гардизи.

Вятичи были чрезвычайно свободолюбивым народом: киевским князьям пришлось захватывать их не менее четырех раз.

Последний раз вятичи как отдельное племя упоминаются в летописях в 1197 году, но наследие вятичей прослеживается вплоть до XVII века. Многие историки считают вятичей предками современных москвичей.

Известно, что племена вятичей очень долго придерживались языческой веры. Летописец Нестор упоминает, что у этого союза племен многоженство было в порядке вещей. В XII веке вятичами был убит христианский миссионер Кукша Печерский, и только к XV веку племена вятичей окончательно приняли православие.

Кривичи

Впервые кривичи были упомянуты в летописи в 856 году, хотя археологические находки свидетельствуют о зарождении кривичей как отдельного племени еще в VI веке.

Кривичи были одним из крупнейших восточнославянских племен и жили на территории современной Белоруссии, а также в районах Подвинья и Поднепровья. Главными городами кривичей были Смоленск, Полоцк и Изборск.

Название племенного союза происходит от имени языческого первосвященника криве-кривайтиса. Криве означало «изогнутый», что в равной степени могло указывать на преклонные годы жреца, так и на его ритуальный посох.

Согласно легендам, когда верховный жрец больше не мог выполнять свои обязанности, он совершал самосожжение. Основной задачей криве-кривайтиса были жертвоприношения. Обычно в жертву приносили козлов, но порой животное могли заменить и человеком.

Последний племенной князь кривичей Рогволод был убит в 980 году новгородским князем Владимиром Святославичем, который взял в жены его дочь. В летописях кривичи упоминаются вплоть до 1162 года. Впоследствии они смешались с другими племенами и стали предками современных литовцев, русских и белорусов.

Поляне

Поляне жили по Днепру и не имели отношения к Польше. Именно поляне являются основателями Киева и основными предками современных украинцев.

По легенде, в племени полян жили три брата Кий, Щёк и Хорив со своей сестрой Лыбедью. Построили братья на берегу Днепра город и назвали его Киевом, в честь старшего брата. Эти братья положили начало первому княжескому роду. Когда хазары обложили полян данью, те выплатили им первую обоюдоострыми мечами.

Легенда может объяснить нам и происхождение полян. Известно, что славяне, жившие в лесисто-болотистых областях от Вислы до Карпаты «как споры» расселились по всей Европе. Щек мог стать олицетворением чехов, Хорив - хорватов, а Кий - киевлян, то есть полян.

Изначально поляне были в проигрышном положении, со всех сторон они были зажаты более многочисленными и сильными соседями, а хазары вынудили полян платить им дань. Но к середине VIII века, благодаря экономическому и культурному подъему, поляне перешли от выжидания к наступательной тактике. Захватив многие земли соседей, в 882 году поляне сами оказались под ударом. Новгородский князь Олег захватил их земли, а Киев объявил столицей своего нового государства.

Последний раз поляне упоминаются в летописи в 944 году в связи с походом князя Игоря на Византию.

Белые хорваты

Про белых хорватов известно немного. Они пришли с верховий реки Висла и поселились на Дунае и вдоль реки Морава. Считается, что их родиной была Великая (Белая) Хорватия, которая располагалась на отрогах Карпатских гор. Отсюда Европу заселили красные, черные и белые хорваты. Первые отправились на юг, вторые - на запад, а третьи - на восток. Борьба с аварами, германцами и другими славянами заставила каждого искать свою дорогу.

Согласно «Повести временных лет» белые хорваты участвовали в походе Олега на Царьград в 907 году. Но также летописи свидетельствуют, что князь Владимир в 992 году «ходил на хорваты». Так свободное племя стало частью Киевской Руси.

Считается, что белые хорваты являются предками карпатских русинов.

Древляне

Древляне имеют скверную репутацию. Киевские князья дважды облагали древлян данью за поднятие восстания. Милосердием древляне не злоупотребляли. Князя Игоря, решившего собрать повторную дань с племени, связали и разорвали надвое.

Князь древлян Мал тут же посватался к едва ставшей вдовой княгине Ольге. Та жестоко расправилась с его двумя его посольствами, а во время тризны по мужу устроила резню среди древлян.

Княгиня окончательно подчинила племя в 946 году, когда сожгла их столицу Искоростень с помощью птиц, обитавших в городе. В историю эти события вошли как «четыре мести Ольги древлянам».

Древляне могли быть потомками легендарных дулебов - племени от которого произошли все остальные славянские племена. И слово «древний» здесь ключевое. Интересно, что древляне являются наряду с полянами далекими предками современных украинцев.

Дреговичи

Название дреговичи произошло от балтского корня «дрегува» - болото. Дреговичи - одно из самых загадочных союзов славянских племен. Про них почти ничего не известно. В то время, когда киевские князья жгли соседние племена, дреговичи «вошли» в состав Руси без сопротивления.

Судя по всему, дреговичи были очень старым племенем. На острове Пелопоннес в Греции жило племя с таким же названием, и вполне возможно, что в древности это было одно племя. Дреговичи расселились в IX-XII веке на территории современной Белоруссии, считается, что они являются предками украинцев и полещуков.

До вхождения в состав Руси они имели собственное княжение. Столицей дреговичей был город Туров. Недалеко оттуда находился град Хил, который был важным ритуальным центром, где проводились жертвоприношения языческим богам.

Радимичи

Предки радимичей были не славянами, а их ближайшими родичами - балтами. Их племена пришли с запада, вытесненные еще в III веке готами, и поселились в междуречье верхнего Днепра и Десны по течению Сожа и его притоков.

К VIII-IX веку с запада приходят уже славянские племена, которые с ними сливаются. Возможно, летописи правы: эти немногочисленные «колонисты» пришли «от ляхов», то есть с верховьев Вислы, откуда расселялись многие племена славян.

До X века радимичи сохраняли самостоятельность, управлялись племенными вождями и имели собственное войско. В отличие от большинства своих соседей, радимичи никогда не жили в землянках – они строили избы с курными печами.

В 885 году киевский князь Олег утвердил над ними свою власть и обязал радимичей платить ему дань, которую прежде они платили Хазарам. В 907 году войско радимичей участвовало в походе Олега на Царьград. Вскоре после этого союз племен освободился от власти киевских князей, но уже в 984 году состоялся новый поход на радимичей. Их войско было разбито, а земли окончательно присоединены к Киевской Руси. В последний раз радимичи упоминаются в летописи в 1164 году, но их .кровь до сих пор течет в современных белорусах

Словене

Словене (или ильменские словене) - самое северное восточнословянское племя. Словене жили в бассейне озера Ильмень и верхнего течения Мологи. Первые упоминания о словенах можно отнести к VIII веку.

Словен можно назвать примером энергичного экономического и государственного развития.

В VIII веке они захватывают поселения в Ладоге, потом налаживают торговые связи с Пруссией, Померанией, островами Рюгеном и Готландом, а также с арабскими купцами. После ряда междоусобиц, словене в IX веке призывают варягов на княжение. Столицей становится Великий Новгород. После этого словен начинают называть новгородцами, их потомки до сих пор живут в Новгородской области.

Северяне

Несмотря на название, северяне жили куда южнее словен. Местом обитания северян были бассейны рек Десны, Сейма, Северского Донца и Сулы. Происхождение самоназвания до сих пор неизвестно, некоторые историки предполагают скифско-сарматские корни у слова, которое может переводиться как «черный».

Северяне отличались от прочих славян, у них были тонкие кости и узкий череп. Многие антропологи считают, что северяне относятся к ветви средиземноморской расы — понтийской.

Племенное объединение северян существовало вплоть до визита князя Олега. Раньше северяне платили дань хазарам, а теперь стали платить Киеву. Всего за один век северяне смешались с другими племенами и перестали существовать.

Уличи

Уличи жили на землях легендарных антов. Они назывались множеством имен - «угличи», «улучи», «ульцы» и «лютичи». Изначально они заселяли «угол» между устьем Днепра и Буга, благодаря чему, возможно, получили одно из названий. Позднее кочевники вытеснили их, и племенам пришлось переселяться в западном направлении. Главным «стольным» городом уличей был Пересечень, находившийся в степной полосе.

С приходом к власти Олега уличи начали борьбу за независимость. Свенельду, воеводе киевского князя, пришлось отвоевывать земли уличан по кусочку – племена боролись за каждую деревню и городище. Столицу Свенельд осаждал три года, пока город, наконец, не сдался.

Даже обложенные данью, уличи постарались восстановить собственные земли после войны, но вскоре пришла новая беда – печенеги. Уличи были вынуждены бежать на север, где смешались с волынянами. В 970-х годах уличи упоминаются в летописях в последний раз.

Волыняне

Волыняне жили в конце X — начале XI веков в бассейне верхнего течения Западного Буга и близ истоков Припяти. Археологи отмечают, что в основном волыняне занимались земледелием и ремеслами, но при этом известно, что племена владели более чем 70 крепостями.

Волыняне участвовали в походе Олега на Царьград в 907 году, правда, в качестве переводчиков. В отличие от многих других племен, захваченных к этому времени князем киевским, волыняне делали это добровольно.

Волынян захватили лишь в 981 году, когда киевский князь Владимир I Святославич подчинил Перемышльскую и Червенскую земли.

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