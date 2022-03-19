Бежал из плена, отказался служить у власовцев и получил две медали "За отвагу". Как воевал народный артист СССР Смоктуновский?

Иннокетний Смоктуновский о войне рассказывать не любил. В те страшные четыре года ему пришлось пережить потерю отца и самому чуть не погибнуть на фронте. Будущий артист прошел через ад немецких лагерей и голодных скитаний по незнакомым лесам, рискуя нарваться на врага в любой момент. Как же Иннокентию Михайловичу удалось выжить в плену и какие подвиги он совершил на войне?

Герой битвы на Днепре.

Мало кто знает, что настоящая фамилия народного артиста СССР - Смоктунович. По одной из версий, она досталась ему от предков из польской шляхты, которых из-за участия в антирусском мятеже 1863 года выслали в Сибирь. Уже там в 1925 году родился Иннокентий Смоктунович, позже изменивший фамилию "для благозвучности".

В 16 лет он остался без отца: Михаила Смоктуновского призвали на фронт еще в первые недели Великой Отечественной войны, а в 1942 году он погиб. Самого Кешу призвали еще 17-летним. Он проходил подготовку в Ачинске под Красноярском, где размещалось в эвакуации Киевское пехотное училище.

Летом 1943 года сразу рядовым, без присвоения офицерского звания, Смоктуновский пополнил ряды 75-й гвардейской стрелковой дивизии. Боевое крещение гвардии рядовой принял в самом пекле в Курской битве.

А затем последовала битва за Днепр - сражение, где тысячи человек стали Героями Советского Союза. Свой подвиг совершил и Иннокетний Михайлович.

В своих мемуарах легенда нашего кино скромно описывает свою роль в форсировании Днепра, называя подвиг "нелепым эпизодом". А ведь он, безусловно, заслуживает внимания. Смоктуновскому требовалось доставить документы в штаб посреди реки. Вот только сделать это было непросто: и реку, и сам остров простреливали немцы.

Набравшись смелости, Смоктуновский пошел. Захлёбываясь, связист жадно глотал воздух в редких выныриваниях - только так можно было спастись от обстрела немцами. Под вражескими очередями гвардии рядовой доставил несчастный пакет в штаб дивизии. За что 19 октября 1943 года солдат тогда еще Смоктунович был награжден медалью "За отвагу".

"Жизнь твоя тебе не принадлежит".

Любопытно, но медаль нашла своего героя не сразу. Подвиг Смоктуновского затерялся в потоке документов из-за чего награждение "отсрочилось" на 49 лет. В 1992-м после спектакля "Мольер" на мхатовской сцене Иннокентия Михайловича наградили не только овацией, но и медалью "За отвагу". Спасибо сослуживцам, раскопавшим архивы.

В том же 1943-м в ходе битвы за Киев Смоктуновский попал в плен. Больше месяца Иннокентий Михайлович провел в немецких лагерях в Житомирской области. Многое он познал на войне: и страх перед атакой, и потерю товарищей, но те 34 дня считал самыми кошмарным.

«Самое ужасное — это плен, чувство, что жизнь твоя тебе не принадлежит. Любой фашист мог подойти, приставить к затылку пистолет и все…»

В лагере нацисты предлагали военнопленным избавиться от этих ужасов, голода и холода. Всего-то требовалось придать Родину и вступить в ряды коллаборационистов-власовцев. Смоктуновский категорически отказался. А вскоре Иннокентию Михайловичу представилась возможность бежать.