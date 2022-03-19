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Бежал из плена, отказался служить у власовцев и получил две медали "За отвагу". Как воевал народный артист СССР Смоктуновский?

Бежал из плена, отказался служить у власовцев и получил две медали "За отвагу". Как воевал народный артист СССР Смоктуновский?

Иннокетний Смоктуновский о войне рассказывать не любил. В те страшные четыре года ему пришлось пережить потерю отца и самому чуть не погибнуть на фронте. Будущий артист прошел через ад немецких лагерей и голодных скитаний по незнакомым лесам, рискуя нарваться на врага в любой момент. Как же Иннокентию Михайловичу удалось выжить в плену и какие подвиги он совершил на войне?

Герой битвы на Днепре.

Мало кто знает, что настоящая фамилия народного артиста СССР - Смоктунович. По одной из версий, она досталась ему от предков из польской шляхты, которых из-за участия в антирусском мятеже 1863 года выслали в Сибирь. Уже там в 1925 году родился Иннокентий Смоктунович, позже изменивший фамилию "для благозвучности".

В 16 лет он остался без отца: Михаила Смоктуновского призвали на фронт еще в первые недели Великой Отечественной войны, а в 1942 году он погиб. Самого Кешу призвали еще 17-летним. Он проходил подготовку в Ачинске под Красноярском, где размещалось в эвакуации Киевское пехотное училище.

Летом 1943 года сразу рядовым, без присвоения офицерского звания, Смоктуновский пополнил ряды 75-й гвардейской стрелковой дивизии. Боевое крещение гвардии рядовой принял в самом пекле в Курской битве.

А затем последовала битва за Днепр - сражение, где тысячи человек стали Героями Советского Союза. Свой подвиг совершил и Иннокетний Михайлович.

Бежал из плена, отказался служить у власовцев и получил две медали "За отвагу". Как воевал народный артист СССР Смоктуновский?

В своих мемуарах легенда нашего кино скромно описывает свою роль в форсировании Днепра, называя подвиг "нелепым эпизодом". А ведь он, безусловно, заслуживает внимания. Смоктуновскому требовалось доставить документы в штаб посреди реки. Вот только сделать это было непросто: и реку, и сам остров простреливали немцы.

Набравшись смелости, Смоктуновский пошел. Захлёбываясь, связист жадно глотал воздух в редких выныриваниях - только так можно было спастись от обстрела немцами. Под вражескими очередями гвардии рядовой доставил несчастный пакет в штаб дивизии. За что 19 октября 1943 года солдат тогда еще Смоктунович был награжден медалью "За отвагу".

"Жизнь твоя тебе не принадлежит".

Любопытно, но медаль нашла своего героя не сразу. Подвиг Смоктуновского затерялся в потоке документов из-за чего награждение "отсрочилось" на 49 лет. В 1992-м после спектакля "Мольер" на мхатовской сцене Иннокентия Михайловича наградили не только овацией, но и медалью "За отвагу". Спасибо сослуживцам, раскопавшим архивы.

В том же 1943-м в ходе битвы за Киев Смоктуновский попал в плен. Больше месяца Иннокентий Михайлович провел в немецких лагерях в Житомирской области. Многое он познал на войне: и страх перед атакой, и потерю товарищей, но те 34 дня считал самыми кошмарным.

«Самое ужасное — это плен, чувство, что жизнь твоя тебе не принадлежит. Любой фашист мог подойти, приставить к затылку пистолет и все…»

В лагере нацисты предлагали военнопленным избавиться от этих ужасов, голода и холода. Всего-то требовалось придать Родину и вступить в ряды коллаборационистов-власовцев. Смоктуновский категорически отказался. А вскоре Иннокентию Михайловичу представилась возможность бежать.

Бежал из плена, отказался служить у власовцев и получил две медали "За отвагу". Как воевал народный артист СССР Смоктуновский?

Во время конвоирования Смоктуновскому стало плохо. Ему позволили покинуть строй. Последовавший случай артист запомнил на всю жизнь: солдат махнул жестом Смоктуновскому сидеть под мостом и смел его следы. Так Иннокетний Михайлович и укрывался в сугробе почти сутки.

Беглеца чудом не поймали. Пока Смоктуновский пережидал день в сугробе, под мостом проходил дежуривший немецкий офицер. Фашист подходил все ближе, его глаза вот-вот наткнулись бы на пленника. Как вдруг немец поскользнулся и упал. Отряхнувшись, он продолжил глазеть по сторонам.

Чудо по имени "Баба Вася".

Иннокентий Михайлович долго бродил по зимним лесам Житомирской области, стараясь не наткнуться на немецкие патрули. Обессиленный беглец чудом добрел до поселка Дмитровка и буквально рухнул на порог первого же дома.

Изможденного, тощего как спичку Смоктуновского подобрала и выкормила семья крестьянки Василисы Шевчук. "Баба Вася", как ласково в последствие называл её актёр, выходила и откормила Иннокентия Михайловича. И это притом, что фашисты-оккупанты могли расстрелять крестьянку за сокрытие беглеца.

Бежал из плена, отказался служить у власовцев и получил две медали "За отвагу". Как воевал народный артист СССР Смоктуновский?

Даже став всенародно известным артистом, Иннокентий Смоктуновский не забыл семью Шевчуков. "Бабу Васю" он поддерживал до её последних дней, а позже продолжил помогать и приглашать в гости детей и внуков своей спасительницы.

За месяц чудом выживший Смоктуновский поправился и покинул крестьянскую избу в поисках партизан. В лесах Хмельницкой области беглец набрел на партизанское соединение, с которым сражался в тылу врага 3 месяца с февраля по май 1944 года.

Вторая медаль для новоиспеченного командира.

С освобождением западной Украины Смоктуновский влился в ряды красноармейцев. В новом звании младшего сержанта и новой должности командира отделения автоматчиков Иннокентий Михайлович освобождал Польшу, принимал участие в кровопролитных боях за Варшаву. Знаковым для отделения Смоктуновского стало местечко Лорцен, которое сегодня не найдешь на карте.

Бежал из плена, отказался служить у власовцев и получил две медали "За отвагу". Как воевал народный артист СССР Смоктуновский?

14 января 1945-го отделение Иннокентия Смоктуновского ворвалось во вражескую траншею, истребило до 20 фашистов и помогло прорвать оборону немцев. 18 февраля 1945-го младшему сержанту была присвоена медаль "За отвагу". Но в этот раз награда не затерялась.

Иннокентий Смоктуновский был актером с большой буквы и храбрым бойцом. С ужасом в его памяти отзывался страх перед атакой или вид развалин родной страны. Смоктуновский не любил вспоминать войну или рассказывать об орденах. Он хотел, чтобы эти ужасы больше никогда не повторялись и сделал для этого всё возможное.

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