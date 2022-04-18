Как Некрасов выиграл в карты бедную Феклушу и чем закончилась эта история

Николай Некрасов был вообще интересным человеком. Почти 16 лет жил в чужом доме с чужой женой, ещё и устраивал истерики из-за ревности законному мужу своей любовницы. Красота!

Некрасов, Панаева, Панаев

Той любовницей была Авдотья Панаева, в которую был влюблён даже Достоевский. Но время шло, бурные чувства поутихли, муж Панаевой умер, а Авдотья ушла от Некрасова к молоденькому секретарю «Современника».

Только подумайте, 16 лет длилась эта история! Казалось бы, что ждать дальше, когда тебе уже за сорок. Но жизнь — непредсказуемая штука.

Неизменной в жизни писателя оставалась страсть к карточным играм. В роду по отцовой линии Николая Алексеевича все мужчины были картёжниками: прапрадед проиграл семь тысяч душ, прадед — две, дед — одну.

В общем-то Некрасов жил хорошо, в постоянных развлечениях, хоть и написал душещипательную поэму «Кому на Руси жить хорошо». Карты, женщины, роскошная квартира. Но однажды его выигрыш оказался гораздо внушительнее, чем обычно, хоть и выглядело это далеко не этично.

Во время одной из игр Николай Некрасов выиграл у купца Лыткина содержанку Фёклу Анисимовну Викторову. Молоденькая девушка очень понравилась 48-летнему писателю. Сначала Некрасов снял для неё комнату, чтобы мило проводить время, в потом — влюбился.

Некрасов привязался к хорошенькой необразованной девушке и окружил её заботой: водил в роскошные магазины на Невском проспекте, приводил к ней учителей для обучения грамоте и французскому языку, водил на выставки, концерты, в театры.

Вместо крестьянского имени Фёкла писатель стал называть её Зиной, Зинаидой. Дал и другое отчество, образованное от своего имени — Николаевна, а потом и фамилию.

Зина тоже дарила писателю много внимания: обожала его стихи, восхищалась талантом, всегда поддерживала и была рядом. Казалось бы, что может быть общего у писателя с необразованной девушкой? Нашлось даже общее хобби — охота. Писателю безумно нравилось, когда Зина надевала рейтфрак, брюки в обтяжку, как гусарские рейтузы.

Но в 1875 году чудесная жизнь знаменитого писателя превратилась в кошмар. Неизлечимая болезнь (рак кишечника) приковала Некрасова к постели.

И. Н. Крамской. Н. А. Некрасов. 1877—1878 годы

Тяжёлое испытание вместе с ним проходила та самая выигранная в карты Феклуша, она не отходила от его постели. В этот период Некрасов посвятил своей Зине знаменитое стихотворение:

Двести уж дней,

Двести ночей

Муки мои продолжаются;

Ночью и днем

В сердце твоем

Стоны мои отзываются,

Двести уж дней,

Двести ночей!

Темные зимние дни,

Ясные зимние ночи...

З⟨и⟩на! закрой утомленные очи!

З⟨и⟩на! усни!

Перед смертью Некрасов женился на Зине, чтобы обеспечить её до конца жизни. Так игра в карты подарила Некрасову важного друга и заботливую жену, которая до последней минуты была рядом.

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