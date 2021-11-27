10 популярных суеверий, связанных с числами

3, 7 и 13 — это, пожалуй, самые популярные числа, когда разговор заходит о суевериях. Беда, говорят, приходит тройками, как и смерть. Те, кто верит в эти суеверия, затаили дыхание после того, как в 2016 году появилась новость о том, что 13 декабря скончался актёр и ведущий Алан Тик (Alan Thicke).

Они знали, что плохие новости не закончатся, пока не умрут ещё две знаменитости. И их страх подтвердился, когда 25 декабря не стало Джорджа Майкла, а 27 декабря поклонники «Звёздных войн» во всём мире были опустошены вестью о смерти Кэрри Фишер, скончавшейся в больнице через несколько дней после того, как с рейса в Лос-Анджелес её увезла «Скорая помощь».

Число 7, как говорят, приносит удачу, потому что это простое число, и его нельзя получить путём умножения двух меньших чисел. Это число можно найти в мифологии и древних легендах, приносящим с собой удачу, исцеление и даже открывающим семь дорог к небу.

Число 13 обычно означает ужас. Каждый раз, когда в течение любого календарного года наступает пятница, 13-е, многие суеверные люди делают всё возможное, чтобы не пересекаться с чёрной кошкой, избегать женщин с пустым ведром и не просыпать соль. Почему числу 13 так не везёт? Это прежде всего зависит от того, в какой части мира вы находитесь.

10. Стучать по дереву



Фраза «постучи по дереву» хорошо известна во многих странах. Считается, что стук по дереву призван предотвратить несчастье и привлечь удачу к тому, кто стучит.

В Исландии это суеверие настолько распространено, что никто даже бровью не поведёт, если кто-то костяшками пальцев повсюду стучит по дереву. Исландцы также говорят «sjö níu þrettán», когда делают это, что переводится как «семь, девять, тринадцать». Фраза «постучи по дереву» хорошо известна во многих странах. Считается, что стук по дереву призван предотвратить несчастье и привлечь удачу к тому, кто стучит.В Исландии это суеверие настолько распространено, что никто даже бровью не поведёт, если кто-то костяшками пальцев повсюду стучит по дереву. Исландцы также говорят «sjö níu þrettán», когда делают это, что переводится как «семь, девять, тринадцать».

В Исландии число 7 считается магическим, потому что его можно получить, сложив 3 и 4. Считается, что 3 и 4 представляют собой духовный и материальный миры. 9 получается сложением 3 раза по 3, что является числом Святой Троицы. Число 13, согласно исландскому суеверию, было взято из старого римского календаря, который включал в себя дополнительный (13-й) месяц каждые 6 лет. Так называемый «високосный месяц» не получил одобрения людей и в конечном итоге стал ассоциироваться с неудачей.

Считается, что фраза «семь, девять, тринадцать» предотвращает невезение и приносит удачу, отдавая дань уважения как «хорошим», так и «плохим» числам. 9. Вторник, 13-е

Подвинься, пятница, 13-е! В Испании люди не обращают на тебя внимания. Вместо этого они боятся, когда 13-е число выпадает на вторник: суеверные люди, как правило, опасаются в этот день выходить из дома, чтобы с ними не приключилось несчастье.

Считается, что вторникам покровительствует Марс, бог войны, а поскольку Martes («вторник» по-испански) происходит из его имени, этот день всегда был связан с насилием и смертью. Более того, считается, что Константинополь пал во вторник, 13 апреля 1204 года. Подвинься, пятница, 13-е! В Испании люди не обращают на тебя внимания. Вместо этого они боятся, когда 13-е число выпадает на вторник: суеверные люди, как правило, опасаются в этот день выходить из дома, чтобы с ними не приключилось несчастье.Считается, что вторникам покровительствует Марс, бог войны, а поскольку Martes («вторник» по-испански) происходит из его имени, этот день всегда был связан с насилием и смертью. Более того, считается, что Константинополь пал во вторник, 13 апреля 1204 года.

Легенда гласит, что смешение языков, произошедшее во время строительства Вавилонской башни, также произошло во вторник, 13-го. И не забывайте, что 13-я глава Откровения говорит о пришествии Антихриста, что делает это число ещё более зловещим.

Вторник стал настолько непопулярным днём недели, что даже родилась поговорка: «Во вторник не женись, не плыви на лодке и не выходи из дома». 8. Число удачи и богатства

В 2016 году одно офисное здание в Сиднее было продано китайскому девелоперу за 88.888.888 австралийских долларов.

И хотя эта цифра может показаться странной, на самом деле это помогло продать недвижимость быстро. А всё потому, что число 8 в китайской культуре считается чрезвычайно удачным и занимает важное место в сфере недвижимости — как в ценах, так и в нумерации улиц, зданий и этажей. Более того, это было доказано тем фактом, что здание на Альфред-Стрит 88 в Сиднее было продано в течение нескольких часов после того, как было выставлено на продажу. К тому же очень часто покупатели просят включить в цену продажи цифру 8, чтобы сделка была удачной. В 2016 году одно офисное здание в Сиднее было продано китайскому девелоперу за 88.888.888 австралийских долларов.И хотя эта цифра может показаться странной, на самом деле это помогло продать недвижимость быстро. А всё потому, что число 8 в китайской культуре считается чрезвычайно удачным и занимает важное место в сфере недвижимости — как в ценах, так и в нумерации улиц, зданий и этажей. Более того, это было доказано тем фактом, что здание на Альфред-Стрит 88 в Сиднее было продано в течение нескольких часов после того, как было выставлено на продажу. К тому же очень часто покупатели просят включить в цену продажи цифру 8, чтобы сделка была удачной.

Тот, кто приобретает апартаменты и квартиры в многоэтажных домах, старается покупать те, которые находятся на 8 этаже, или номер квартиры хотя бы содержит цифру 8.

8 также можно встретить на различных мероприятиях, в авиакомпаниях, на автомобилях, в меню ресторанов. Летние Олимпийские игры в Пекине в 2008 году начались 08.08.08 в 8 часов вечера 8 минут 8 секунд по местному времени. Каждая из башен-близнецов «Петронас» в Куала-Лумпуре, Малайзия, имеет 88 этажей, а в 2003 году легко запоминающийся номер +86 28 8888 8888 был продан китайской авиакомпании Sichuan Airlines примерно за 280.000 долларов США. 7. С другой стороны

Насколько цифра 8, считается, приносит удачу, настолько же цифра 4 часто отсутствует в зданиях, самолётах и супермаркетах в некоторых азиатских странах. Причина в том, что слово «четыре» очень созвучно со словом «смерть» на различных диалектах китайского и японского языков, что привело к тому, что большое количество азиатских компаний по возможности избегает использовать эту цифру.

Боязнь цифры 4 настолько распространена, что у этого страха даже появилось официальное название: тетрафобия. В первые годы нового тысячелетия компания Alfa Romeo изменила название своей модели 144, которую пыталась продавать в Сингапуре, потому что люди боялись её покупать. По той же причине компания Nokia уже давно перестала продавать модели телефонов, начинающиеся с «четвёрки». В Пекине прекращено производство номерных знаков, которые содержат цифру 4. Во многих жилых домах и больницах нет 4-го этажа. В Японии сочетание цифр 4 и 9, из которых получается число 49, считается особенно неудачным, потому что эти слова вместе созвучны фразе «боль до самой смерти». Насколько цифра 8, считается, приносит удачу, настолько же цифра 4 часто отсутствует в зданиях, самолётах и супермаркетах в некоторых азиатских странах. Причина в том, что слово «четыре» очень созвучно со словом «смерть» на различных диалектах китайского и японского языков, что привело к тому, что большое количество азиатских компаний по возможности избегает использовать эту цифру.Боязнь цифры 4 настолько распространена, что у этого страха даже появилось официальное название: тетрафобия. В первые годы нового тысячелетия компания Alfa Romeo изменила название своей модели 144, которую пыталась продавать в Сингапуре, потому что люди боялись её покупать. По той же причине компания Nokia уже давно перестала продавать модели телефонов, начинающиеся с «четвёрки». В Пекине прекращено производство номерных знаков, которые содержат цифру 4. Во многих жилых домах и больницах нет 4-го этажа. В Японии сочетание цифр 4 и 9, из которых получается число 49, считается особенно неудачным, потому что эти слова вместе созвучны фразе «боль до самой смерти».

Дарить подарок в комплекте из 4 предметов также является строгим табу и считается обречением на смерть того, кому он дарится. 6. Число зверя

666 уже давно ассоциируется с семиглавым десятирогим зверем из Книги Откровений, поскольку в главе 13 оно названо «числом зверя». Это число уже давно стало наиболее узнаваемым символом Антихриста/дьявола, став причиной гексакосиойгексеконтагексафобии, что означает боязньчисла 666. Из-за этого дьявольского контекста многие суеверные американцы считают, что число 666 было закодировано в банковских системах, системах социального обеспечения, медицинских и личных документах, а также в штрихкодах UPC по зловещим причинам. Некоторые отказываются жить в домах с этим номером, а многие даже ездят на машине до тех пор, пока показатель одометра с 666 не изменится на 667.

В Америке Шоссе 666 стало известно как «Шоссе Дьявола» после нескольких аварий, которые, по слухам, были вызваны самим шоссе. Экс-президент США Рональд Рейган и его супруга Нэнси сменили номер своего дома с 666 на 668, когда в него переехали. 666 уже давно ассоциируется с семиглавым десятирогим зверем из Книги Откровений, поскольку в главе 13 оно названо «числом зверя». Это число уже давно стало наиболее узнаваемым символом Антихриста/дьявола, став причиной гексакосиойгексеконтагексафобии, что означает боязньчисла 666. Из-за этого дьявольского контекста многие суеверные американцы считают, что число 666 было закодировано в банковских системах, системах социального обеспечения, медицинских и личных документах, а также в штрихкодах UPC по зловещим причинам. Некоторые отказываются жить в домах с этим номером, а многие даже ездят на машине до тех пор, пока показатель одометра с 666 не изменится на 667.В Америке Шоссе 666 стало известно как «Шоссе Дьявола» после нескольких аварий, которые, по слухам, были вызваны самим шоссе. Экс-президент США Рональд Рейган и его супруга Нэнси сменили номер своего дома с 666 на 668, когда в него переехали.

Впрочем, число 666 не является несчастливым для всех: 13 октября 2017 года (к тому же это была ещё и пятница) в 13.00 из Копенгагена, Дания, вылетел рейс № 666 и благополучно приземлился в аэропорту Хельсинки. 5. Всё дело в цифрах

В России многие суеверия тоже связаны с цифрами. Как и в других странах мира, многие побаиваются пятницы, которая выпадает на 13 число. Плюнуть три раза через плечо — не редкость, если человек боится что-то сглазить. Некоторые съедают талоны на автобус, если сумма трёх чисел слева равна сумме трёх чисел справа— считается, что это принесёт удачу.

Кроме того, считается, что ребёнка можно показывать незнакомцам только по прошествии 40 дней после его рождения. И ни в коем случае нельзя дарить букеты с чётным количеством цветов, потому что чётное количество цветов — это только на похороны, а сами чётные числа в русском фольклоре считаются невезучими. 4. Суеверие в стране магии

Четырёхлистный клевер — такая же часть жизни Ирландии, как День Святого Патрика, знаменитое гостеприимство ирландцев и «Риверданс». В средние века дети верили, что если подержать в руках четырёхлистный клевер, то можно увидеть фей. Также считалось, что четырёхлистный клевер даёт магическую защиту и предохраняет от зла.

Сегодня в Ирландии существует гораздо больше суеверий помимо тех, которые касаются четырёхлистного клевера. Среди них суеверие, связанное с сороками: им нужно помахать рукой в том случае, если их количество неблагоприятное. Как говорится в стишке:

1 — к печали,

2 — к радости,

3 — к девочке,

4 — к мальчику,

5 — к золоту,

6 — к серебру,

а 7 — к секрету, что знать не дано.

Если над вами летит одинокая сорока, то её обязательно нужно поприветствовать, чтобы избежать неприятностей.

Кроме того, если в Ирландии мимо вас проезжает похоронная процессия, нельзя считать автомобили. Считается, что тот, кто это сделает, узнает точное количество лет, которые ему осталось прожить. 3. Пятница, 17-е

Пятнице вовсе не нужно быть 13-го числа, чтобы быть несчастливой. Когда в Италии наступает пятница, 17-е, этот день называют «чёрным днём», потому что 17 считается числом, приносящим неудачу, а число 13 на самом деле считают амулетом на удачу. Многие полагают, что появлению негативных ассоциаций с числом 17 способствовали убеждения в том, что Великий потоп произошёл 17-го числа второго месяца. Ещё здесь считают, что Иисуса распяли в пятницу, поэтому этот день недели также считается неудачным или проклятым.

2 ноября — День всех усопших (All Soul’s Day), который идёт сразу после Дня всех святых, который отмечается 1 ноября. Если 17 число выпадает на пятницу в ноябре, это считается самым неудачным днём из всех, а ноябрь в таких случаях называют «месяцем покойных».

В пятницу 17-го итальянцы носят амулеты на удачу, среди которых кулоны с красными рогами, подковы или изображение горбатого старика, и приговаривают: «Ни в пятницу, ни во вторник никто не женится, не уезжает и не начинает ничего нового». 2. 13 — несчастливое число не для всех

У новозеландцев — одни из самых уникальных суеверий в мире, особенно когда речь идёт о новых домах. Здесь не только принято ходить с батоном хлеба и солью по каждой комнате в новом доме, но и гости, которые приходят в новый дом, должны принести с собой соль и уголь. Чтобы в доме не было пожара, нужно взять рубашку девственницы, засунуть её в банку и закопать в саду (сейчас это редкое явление из-за недостаточного количества девственниц в Новой Зеландии).

А прежде, чем совершить какой-либо из всех этих суеверных ритуалов, новый дом нужно сначала купить, и именно во время этого процесса число 13 поднимает свою несчастливую голову. Данные, собранные в 2016 году, показали, что число 13 было неудачным для домовладельцев, пытавшихся продать дом. В Мишн-Бэй (Mission Bay), Окленд, дома с № 13 в адресе оценивались на $390.000 меньше, чем их аналоги. В Орейки (Orakei) дома с № 13 были оценены на $350.000 ниже средней цены.

Однако в других районах, таких как Глендоуи (Glendowie) и Норткот (Northcote), число 13, кажется, было оберегом на удачу, потому что дома под этим номером продавались по цене выше средней. 1. Что случилось с числом 23?

Вы когда-нибудь слышали о людях, которые называют себя «23rdians»? Это группа в Facebook, в которой объединяются люди, одержимые числом 23 и публикующие фотографии этого числа, которое встречается им в повседневной жизни.

Утверждается, что одержимость числом 23 началась с Уильяма Берроуза (William Burroughs), который утверждал, что встретил морского капитана, чей корабль затонул в тот самый день, когда тот похвастался тем, что за 23 года ни разу не попал в аварию. Позже той же ночью Берроуз также заявил, что по радио услышал новость о рейсе № 23, разбившемся во Флориде. У пилота было то же имя, что и у капитана корабля: Кларк. Оба погибли. После этих несчастных случаев Берроуз стал одержим числом 23 и поделился этим с несколькими людьми, включая Джона Форбса Нэша-младшего (John Forbes Nash Jr), математика, лауреата Нобелевской премии, который, предположительно, утверждал, что 23 — это его любимое простое число.

23 считается несчастливым числом, чаще всего связанным с трагедией или смертью, где бы оно ни появлялось. Например, башни-близнецы были атакованы 11.09.2001 (11+9+2+0+0+1=23). Юлий Цезарь, якобы, получил 23 ножевых ранения. Курт Кобейн родился в 1967 году, а умер в 1994-м: 1+9+6+7=23, 1+9+9+4=23. Источник :https://mistika.temaretik.com/2350670776931453411/ Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал и делитесь своим мнением в комментариях! Рекомендую также прочесть : Из-за чего художники уничтожали свои полотна: Клод Моне, Казимир Малевич идр( https://otari.mirtesen.ru/blog/43797038201 ) 10 научных теорий о распространении жизни на Земле высшими существами( https://otari.mirtesen.ru/blog/43626543567 ) Как стали знаменитыми Пушкин, Есенин и другие классики, и Какое отношение к этому имели власти( https://otari.mirtesen.ru/blog/43901520156 ) У новозеландцев — одни из самых уникальных суеверий в мире, особенно когда речь идёт о новых домах. Здесь не только принято ходить с батоном хлеба и солью по каждой комнате в новом доме, но и гости, которые приходят в новый дом, должны принести с собой соль и уголь. Чтобы в доме не было пожара, нужно взять рубашку девственницы, засунуть её в банку и закопать в саду (сейчас это редкое явление из-за недостаточного количества девственниц в Новой Зеландии).А прежде, чем совершить какой-либо из всех этих суеверных ритуалов, новый дом нужно сначала купить, и именно во время этого процесса число 13 поднимает свою несчастливую голову. Данные, собранные в 2016 году, показали, что число 13 было неудачным для домовладельцев, пытавшихся продать дом. В Мишн-Бэй (Mission Bay), Окленд, дома с № 13 в адресе оценивались на $390.000 меньше, чем их аналоги. В Орейки (Orakei) дома с № 13 были оценены на $350.000 ниже средней цены.Однако в других районах, таких как Глендоуи (Glendowie) и Норткот (Northcote), число 13, кажется, было оберегом на удачу, потому что дома под этим номером продавались по цене выше средней. Пятнице вовсе не нужно быть 13-го числа, чтобы быть несчастливой. Когда в Италии наступает пятница, 17-е, этот день называют «чёрным днём», потому что 17 считается числом, приносящим неудачу, а число 13 на самом деле считают амулетом на удачу. Многие полагают, что появлению негативных ассоциаций с числом 17 способствовали убеждения в том, что Великий потоп произошёл 17-го числа второго месяца. Ещё здесь считают, что Иисуса распяли в пятницу, поэтому этот день недели также считается неудачным или проклятым.2 ноября — День всех усопших (All Soul’s Day), который идёт сразу после Дня всех святых, который отмечается 1 ноября. Если 17 число выпадает на пятницу в ноябре, это считается самым неудачным днём из всех, а ноябрь в таких случаях называют «месяцем покойных».В пятницу 17-го итальянцы носят амулеты на удачу, среди которых кулоны с красными рогами, подковы или изображение горбатого старика, и приговаривают: «Ни в пятницу, ни во вторник никто не женится, не уезжает и не начинает ничего нового». Четырёхлистный клевер — такая же часть жизни Ирландии, как День Святого Патрика, знаменитое гостеприимство ирландцев и «Риверданс». В средние века дети верили, что если подержать в руках четырёхлистный клевер, то можно увидеть фей. Также считалось, что четырёхлистный клевер даёт магическую защиту и предохраняет от зла.Сегодня в Ирландии существует гораздо больше суеверий помимо тех, которые касаются четырёхлистного клевера. Среди них суеверие, связанное с сороками: им нужно помахать рукой в том случае, если их количество неблагоприятное. Как говорится в стишке:1 — к печали,2 — к радости,3 — к девочке,4 — к мальчику,5 — к золоту,6 — к серебру,а 7 — к секрету, что знать не дано.Если над вами летит одинокая сорока, то её обязательно нужно поприветствовать, чтобы избежать неприятностей.Кроме того, если в Ирландии мимо вас проезжает похоронная процессия, нельзя считать автомобили. Считается, что тот, кто это сделает, узнает точное количество лет, которые ему осталось прожить. В России многие суеверия тоже связаны с цифрами. Как и в других странах мира, многие побаиваются пятницы, которая выпадает на 13 число. Плюнуть три раза через плечо — не редкость, если человек боится что-то сглазить. Некоторые съедают талоны на автобус, если сумма трёх чисел слева равна сумме трёх чисел справа— считается, что это принесёт удачу.Кроме того, считается, что ребёнка можно показывать незнакомцам только по прошествии 40 дней после его рождения. И ни в коем случае нельзя дарить букеты с чётным количеством цветов, потому что чётное количество цветов — это только на похороны, а сами чётные числа в русском фольклоре считаются невезучими.

В этой статье — ещё больше чисел, которые вызывают страх или уважение по всему миру.