Пугающие пророчества Наполеона, которым лучше никогда не сбываться

Наполеон Бонапарт вошел в историю как человек, который по своей наивности хотел завоевать Россию, но переоценил свои силы. Впрочем, дело оказалось не только в самонадеянности, но и непомерной гордыне, которая затуманила ему мозг и не позволила расшифровать знаки судьбы правильным образом.

Современники Наполеона отмечали, что дар предвидения будущего у него был всегда. Некоторые называли это интуицией, другие – Божьим даром. Как бы там ни было, а удача длительное время сопутствовала всем начинаниям Наполеона. Интуиция вела его точно к цели, поэтому он всегда оказывался в нужном месте в нужное время.

Так было до тех пор, пока он не задумал завоевать Россию. После этого Мироздание отвернулось от него и Наполеона стали преследовать неудачи.

Что касается его дара пророчества и предвидения будущего, тут сложно сказать: утратил он его или нет после поражения французской армии. Однако факты говорят сами за себя: Наполеон хотел сделать из Европы одну нацию, один народ, одну общую страну. Он считал, что рано или поздно это непременно произойдет. Не получилось у него – будут другие люди и обстоятельства, в результате которых Европа станет единой. В общем-то его пророчество сбылось – в 21 веке страны объединились в Европейский союз.

А теперь самое пугающее. По мнению Наполеона, объединение всех европейских государств – это единственная правильная форма существования этой части суши. Если представители разных народов станут ссориться между собой, беда неизбежна. И какая беда!

Наполеон предрекал, что если страны Европы решат снова стать самостоятельными и собственными руками разрушат свой союз, Мироздание на них прогневается. После этого в некоторых странах Европы проснутся древние и давно спящие вулканы. Они начнут извергаться, уничтожая все живое. Небо будет черным-черно от копоти и пыли, воздух – горяч, а лава выжжет все поля и леса. Люди, пытаясь спастись, будут переезжать с места на место, но нигде не смогут найти покоя.

Вулканы будут просыпаться то в одной, то в другой европейской стране, и в считанные месяцы бывший ЕС превратится в зону ужаса.

Но дело не закончится на этом кошмаре. Начнутся страшные землетрясения из-за которых часть европейских стран навсегда погрузится в водную пучину.

Остается только догадываться о том, можно ли верить такому пророчеству. Ведь все мы знаем, что Наполеон был сильным провидцем до поражения в войне с Россией. А это пророчество было сделано уже после этого, во время его уединенной жизни на острове. Как знать: может быть дар пророчества к нему так и не вернулся? Тогда все это лишь игра его воображения.

Однако эзотериков смущает тот факт, что пророчество Наполеона о неизбежном объединении Европы все-таки сбылось. А оно было сделано в то же время, когда и предсказание о последствиях распада этого союза.

Источник : https://shkolazhizni.ru/culture/articles/13895/

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