В праздник Похвалы Пресвятой Богородицы верующие молятся дома

Сегодня, в так называемую Субботу Акафиста - праздник Похвалы Пресвятой Богородицы - в который многие воцерковленные люди старались обязательно посетить церковь, а то и поехать в эти дни в монастырь, в храмах идет служба, а верующие, особенно в Москве и больших городах, молятся в основном дома из-за ситуации с коронавирусом.

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Праздник начинается еще с вечера пятницы. И вчера Святейших патриарх Кирилл, совершая уже традиционное для этого дня принесение образа "Умиление", находящегося во Владимирском храме Патриаршей резиденции в Чистом переулке, в Елоховский собор, объехал с ним вокруг Москвы. Объезды или в новом времени облеты городов с чудотворными иконами - это давний благочестивый обычай, особое призывание духовной защиты на город.

После объезда перед иконой служилась утреня с чтением Акафиста Пресвятой Богородицы (Утреня - не указание времени служения, а особый тип службы, которая часто служится вечером).

Сейчас во время таких служб в храмах почти нет или единицы прихожан, остальные присоединяются к молитве из дома - на сайте Патриархии размещают Чин молитвы, также можно смотреть трансляцию службы на телеканалах "Спас" и "Союз".

После утрени патриарх Кирилл обратился к верующим с Посланием, в котором он повторил призыв "усилить молитву ко Господу об ограждении людей от вредоносного поветрия, а архипастырей и пастырей - продолжать ревностно совершать богослужения и особенно Божественную Евхаристию - таинство Тела и Крови Христовых, даже в отсутствие паствы по причине соответствующих рекомендаций властей".

"Воистину - "делу Божию ничего не должно предпочитать", процитировал патриарх Устав преподобного Венедикта Нурсийского.

- Сегодня многие из нас вынуждены возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах. Таковым говорю: пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и семейного молитвенного труда, по евангельскому слову: Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Пусть на этот подвиг вдохновляет нас и образ преподобной Марии Египетской, многие годы проведшей в уединенной молитве в пустыне.

Отметив, что в эти дни верующие лишены возможности быть вместе за любимыми всеми нами великопостными богослужениями, он напомнил слова из Послания апостоле Павла Римлянам: "Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем". Он сравнил сегодняшнее вынужденное разобщение с теми, что и раньше неоднократно бывали в истории, когда христиане были рассеяны "по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли".

Но, по словам патриарха, мы и в таком рассеянии "остаемся нерушимой общиной веры, объединенной сердечной молитвой к Господу Иисусу". В этой молитве, подчеркнул он, "мы не одиноки", с нами "наши святые сродники, подвижники Русской Церкви всех эпох ее исторического бытия". "Мужайся, Христова Церковь <…> Христови бо друзи о тебе пекутся", Патриарх призвал верующих понести "временные лишения ради сохранения жизни и здоровья наших ближних".

Патриарх Кирилл призвал духовенство совершать богослужения без паствы

- Будем терпеливо переносить посетившую нас скорбь в твердой надежде, что Всемогущий Господь, принявший страдания и крестную смерть за род человеческий и Своим Воскресением открывший нам путь ко спасению, во благовремении пременит эту скорбь на радость встречи в восхвалении Его в общей молитве за храмовым богослужением "И отрет Господь слезы со всех лиц и снимет Господь поношение с народа Своего по всей земле", процитировал он пророка Исайю. Он также призвал особенно особенно молиться о тех, кто самоотверженно полагает свои силы ради прекращения морового поветрия и трудится ради жизнеобеспечения наших городов и сел, и быть им благодарными.

Источник : https://rg.ru/2020/04/04/v-prazdnik-pohvaly-presviatoj-bogor...

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