Самые громкие скандалы в истории Третьяковской галереи: кражи, подделки, спекуляции

В этом году отметили 165-ю годовщину со дня основания Третьяковской галереи. Ее история начинается весной 1856 года. Именно тогда московский предприниматель и ценитель произведений искусства Третьяков Павел Михайлович прикупил для своей коллекции два первых полотна. Ими стали: «Искушение» Николая Карловича Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» Василия Григорьевича Худякова. С этой покупки и зародилась в голове у Третьякова мысль о создании большого музея русского искусства в своей усадьбе.

Кстати, в ней и по сей день находится главный корпус галереи. И уже с 1867 года двери музея, где уже насчитывалось более тысячи работ, открылись для посетителей. За все время существования галереи там случалось немало инцидентов: кражи, вандализм, споры, подделки и другие скандалы.

Трудности и споры при написании портрета Льва Николаевича Толстого (1869-1877)



Создатель художественного музея Павел Третьяков и художник Иван Крамской четыре года просили писателя Льва Толстого разрешить написать его портрет для галереи. Чтобы его уговорить, подключали разных влиятельных людей искусства. Наконец, Лев Николаевич сдался, но с одним условием: если портрет ему не понравится, то он будет уничтожен.





Портрет Льва Николаевича Толстого, Иван Крамской



Причем во время написания картины писатель мешал художнику творить, постоянно двигался, вставал, крутился. Так что Иван Николаевич с натурщика смог написать лишь его лицо, а уже потом по памяти дорисовал тело писателя. Спустя четыре года переговоров Льву Николаевичу понадобилось еще столько же времени на обдумывание, достоин ли этот портрет висеть в галерее.

Первая кража ужасно расстроила Павла Третьякова (1891)

Пожалуй, везде, где хранятся работы великих мастеров, кражи неизбежны. Люди так устроены, что жажда наживы берет верх над совестью и честностью. Вот и Третьяковскую галерею не обошло стороной воровство. Первая кража здесь случилась за год до того, как галерея была передана в собственность Москвы. При переучете не досчитались четырех полотен.



Каких именно история умалчивает, но известно лишь то, что две из них нашлись спустя несколько лет, а вот местоположение остальных двух до сих пор так и неизвестно. Этот случай очень расстроил основателя галереи, что он даже решил закрыть музей на некоторое время. Но спустя несколько лет его двери вновь распахнулись для посетителей.





Порча картины (1913)



Ужасный случай приключился зимой 1913 года. Случилось это со всемирно известным полотном Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Многие знают это произведение искусства под другим названием - «Иван Грозный убивает своего сына». Акт вандализма стал делом рук двадцати восьми летнего иконописного мастера Абрама Балашова. Мужчина с воплями набросился на полотно с ножом, сделав на холсте три длинных надреза на изображении, обезобразив обоих персонажей.





Порча картины "Иван Грозный убивает своего сына»



Чтобы проверить его психическое состояние, мужчину отправили в клинику для душевнобольных. Вскоре выяснилось, что его брат и сестра также лечились от подобных недугов. Правда пробыл там Балашов недолго, его оттуда вытащил обеспеченный и влиятельный отец. А вот художнику пришлось фактически заново восстанавливать лица героев картины. Кстати, этот ужасный случай повлек за собой еще жертвы. Хранитель галереи и русский живописец-пейзажист Георгий Хруслов бросился под поезд, узнав о произошедшем.





Торги поддельного полотна (2004)



На аукционе в Швеции в 2003 году неизвестными людьми было куплено полотно нидерландского художника Маринуса Адриана Куккука. Новые собственники картины убрали с нее несколько ключевых деталей, а затем поставили подпись русского художника Ивана Шишкина.



После этого полотно, под видом работы Шишкина «Пейзаж с ручьем», отослали в Третьяковскую галерею, чтобы специалисты подтвердили ее достоверность. Там признали ее подлинность, выставили на аукцион в Лондоне. Но затем полотно исключили с торгов, так как в скором времени все же заметили на нем ретушь.

Икона, вызвавшая скандал в Третьяковкой галерее (2005)



Осенью 2005 года заведующим музеем Валентином Родионовым было изъято полотно Александра Косолапова «Икона-икра». Это произошло на экспозиции «Русский поп-арт», располагавшейся на Крымском валу. Прихожане нескольких московских православных приходов и жители столицы России были возмущены данной работой, заявляя, что чувства верующих были оскорблены изображением золотого оклада иконы, наполненного черной икрой.





«Икона-икра» Александра Косолапова оскорбила чувства верующих



Они отправили гневное письмо руководству музея, с просьбой разобраться с данной работой. Чтобы не разжигать религиозную и социальную вражду, картину убрали, ведь государственный музей должен сеять добро и чувство прекрасного, а не общественные конфликты.



Кстати, эта картина у Александра Косолапова не единственная в своем роде. Многие его работы еще с 1970-х годов имеют художественное направления соц-арта, которые с иронией переворачивают сознание и штампы советских людей. Например, он изображал Чебурашку в образе вождя Ленина, который пропагандирует колу. А скандальную черную икру он преподносит как обожествленный символ желаний человека, рожденного в Союзе.





Около сотни поддельных картин (2008)



Во все времена подделка картин была достаточно частым явлением, на котором зарабатывают мошенники огромные суммы. Когда Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия опубликовала три тома каталогов поддельных продуктов художественного творчества, Третьяковская галерея также стала проверять на подлинность свою коллекцию.



В ходе тщательного изучения экспонатов было выявлено огромное количество ошибок специалистов в оценке подлинности работ. Анализ проводился среди картин, которые были в упомянутом каталоге. В Третьяковскую галерею для оценки попало более двухсот картин, ста шестнадцати из которых было присвоено отрицательное экспертное заключение, так как предполагаемое авторство данных мастеров не подтвердилось. А в девяноста шести работах эксперты допустили ошибку.





Сотрудники-спекулянты (2016)



Зимой 2016 года в галерее случился неприятный инцидент. Директор заметил, что сотрудники Галереи покупали билеты для просмотра работ Ивана Константиновича Айвазовского, чтобы потом продать их за более крупную сумму. Но благодаря расследованию директора, нерадивых сотрудников, спекулировавших билетами, удалось найти. Их уволили со скандалом, чтобы другим было неповадно заниматься подобным.

Вторая порча полотна Ильи Репина (2018)

Весной 2018 года на работу Ильи Репина, о которой упоминалось выше, снова было совершено покушение. Перед самым закрытием музея выпивший экскурсант взял из ограждения металлический столбик и бросил в полотно. От удара защитное стекло разлетелось на осколки. В результате была повреждена авторская рама, а на картине снова появились три пореза, но уже в том месте, где изображен сын Ивана Грозного.





Фрагмент репродукции картины «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года», 1883-1885 гг. Художник Илья Репин. Государственная Третьяковская галерея

В этот раз лица героев полотна не получили повреждений. Но общий ущерб, нанесенный пьяным вандалом, оценили в тридцать миллионов рублей. По словам мужчины, совершившего порчу картины, он сделал это, потому что данная работа исторически недостоверна и оскорбляет чувства верующих людей. После судебных разбирательств мужчине вынесли приговор - два с половиной года заключения.





Недовольство правилами музея (2018)



Летом 2018 года в галерее установили новое правило, согласно которому запрещается обсуждать выставочные работы между посетителями. Такой запрет установили для того, чтобы пресекать нелегальные экскурсии. Для этого сотрудники Третьяковской галереи подходили к переговаривающимся посетителям с просьбой прекратить беседу, а в некоторых случаях и вовсе просили покинуть помещение.



Первый скандал, связанный с новым правилом, произошел, когда преподаватели истории МГУ пришли в музей со своими студентами. И, конечно же, им запретили рассказывать что-либо о картинах студентам. Так что по итогу преподаватели отправили письмо с жалобой на Третьяковскую галерею в Министерство культуры.

Ситуация с данным правилом дошла до абсурда, когда сотрудники просили покинуть помещение женщину за то, что она рассказывала своим детям о полотнах. Помимо этих случаев было еще много ситуаций, но в галерее отвечают, что они в состоянии отличить обычных посетителей от экскурсоводов, незаконно предоставляющих информацию посетителям.





Похищение полотна (2019)

Похищение Куинджи «Ай-Петри. Крым», к счастью, было быстро раскрыто



Зимой 2019 года мужчина вынес из музея работу Куинджи «Ай-Петри. Крым». Как оказалось позже, данная работа не была застрахована, ее даже не подключили к сигнализации. К счастью, буквально через день похитителя задержали, а полотно возвратили в музей. В суде мужчина пытался оправдаться тем, что сделал это спонтанно, из-за больших долгов, но свою вину признал и готов понести справедливое наказание. За этот поступок ему дали три года строгого режима.



Источник: https://kulturologia.ru/blogs/100721/50353/

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