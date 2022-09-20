А вы знали об этом?(Статья 55)

1.

После свержения в результате дворцового переворота царя Василия Шуйского, в июле 1610 года власть захватил совет из семи бояр. Этот период получил название Семибоярщина. Чтобы максимально сохранить свою власть, они решили найти для России такого царя, который полностью подчинится их влиянию и передаст им основную часть своих полномочий. То есть, нужен был царь-марионетка. И они решили, что таким подходящим царем может стать 15-летний королевич Владислав, сын короля Речи Посполитой Сигизмунда III. Они надеялись таким ходом прекратить войну и сохранить свою власть. Но в итоге ввергли страну в еще большие бедствия.

Новый царь заочно принял присягу и получил от «великого посольства» привезённые ему царские регалии, за исключением короны. Конечно, 15-летний царь еще не принимал сам решения, за него это делал отец -- польский король Сигизмунд III Ваза. А он не был согласен с условиями договора. У Сигизмунда были свои условия коронации. Он был ярый католик и выставил условие, что Россия должна перейти в католицизм и важные государственные посты будут занимать польские вельможи. Такие условия были неприемлемы для Росси и дальше была война с польской интервенцией, принесшая стране еще больше бед и разрух.

В 1612 году ополчение Минина и Пожарского выбило польский гарнизон из Москвы, а в 1613 году Земский собор избрал на царство Михаила Романова. В 1616 году повзрослевший Владислав собрал войско и отправился на Москву – завоёвывать силой обещанную ему корону. Несмотря на преимущество в силе, они не смогли взять Москву, но смогли навязать свои условия для завершения военного противоборства. Было заключено Деулинское перемирие, согласно которому вступление польского претендента на русский престол откладывалось на 14,5 лет, хотя он сохранял право именовать себя «русским царем». Взамен московская сторона передавала Речи Посполитой часть русских территорий.

Несмотря на унизительные условия, Россия получила передышку и сохранила свою независимость. Конечно, Михаила Романова, который восседал на российском престоле уже 19 лет, такое обстоятельство не устраивало. Воспользовавшись волнениями, которые начались в стране после смерти Сигизмунда, русский царь начал военную компанию против Польши. Война продолжалась два года и была изматывающей для обеих сторон. Закончилась она также подписанием соглашения - Поляновского мира. Согласно ему земли, отданные полякам по Деулинскому соглашению, оставались в составе Речи Посполитой еще 20 лет. Но главное - Владислав IV отказывался от притязаний на русскую корону и возвращал царские регалии. Правда, не безвозмездно - в обмен на 20 000 серебряных рублей. Фактически, Россия выкупила у поляков этот титул, так безрассудно подаренный им боярами.

2.

На самом деле Берию убили в его особняке на Малой Никитской улице, где он оказал достойное сопротивление заговорщикам.В этом отношении заслуживает внимания слова Леонида Брежнева по поводу этого убийства «Берия был настоящим грузином, который никогда не дал бы себя арестовать и пойти на расстрел, как овца»!Неужели можно поверить в то, что трусливый и необразованный колхозник Хрущев , который на даче Сталина развлекал гостей палача народов, залезая под стол , держал несколько месяцев всемогущего Лаврентия Берия в бункере , не опасаясь переворота его сторонников ? Об этом свидетельствуют многие историки, говоря , что экс-министра внутренних дел опасались даже тогда, когда тот уже находился якобы в заточении!

И разве не абсурд и издевательство над соотечественниками, внушая им идиотизм, что якобы Берия заключили в металическое кольцо ,чтобы он не смог бы сбежать и совершить переворот!А ведь в этой ситуации опасность однозначно представлял не сам Берия, а его сторонники из высшего руководства страны и миллионы невинных людей, которых он освободил из заключения после смерти тирана Сталина! Именно поэтому , чтобы скрыть факт кровавого захвата власти, кровожадный Хрущев, у которого как и у палача народов Сталина , руки были по пояс в крови репрессированных соотечественников, несколько месяцев держал в бункере , как и на суде , двойника Берии !

3.

Сына Героя Советского Союза Николая Бирюкова Анатолия прозвали "Охотником за младенцами", поскольку он похищал и убивал младенцев. Анатолий был признан абсолютно вменяемым, но с наличием отклонения "непиофилия", и приговорен к высшей мере наказания. Николай Бирюков, будучи Героем Советского Союза и человеком принципиальным и честным, от своего сына отрекся.Безусловно, на психологическом состоянии отца Анатолия сказалось все произошедшие события. Мужчина не мог себе даже представить, что у него вырос такой сын, и обвинял в его ненадлежащем воспитании себя. Стрессовое состояние серьезно отразилось на здоровье Героя Советского Союза, и поэтому после всех событий и казни сына он прожил всего лишь два года.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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