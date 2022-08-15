Как правильно завершать дела и романы

Если начали, доделывайте до конца — тогда появятся место и энергия для нового.

Когда вы последний раз занимались инвентаризацией? Речь не о платьях Carven прошлогодней коллекции и балетках, которые вы уже не носите.

Речь об отношениях. А также проектах, планах, идеях, мечтах и прочих делах, которые остаются в вашей жизни незаконченными и нереализованными.

Психологи утверждают, «незавершенка» портит качество жизни. В психологии это называют «незавершенным гештальтом» (gestalt в переводе с немецкого — «образ», «форма», «целостность»). Это ситуации, когда мы что-то недополучили от других людей, недоговорили, отложили важное дело в долгий ящик, не выполнили обещание, подавили чувства, расстались с кем-то с ощущением недосказанности. Все это оставляет в подсознании эмоциональный осадок, который со временем начинает бродить, как испорченный компот, и отравлять отношения с окружающими.

При этом вся наша жизнь — сплошной незавершенный гештальт, просто одни гештальты (например, чувство голода, мечта о туфлях Louboutin или о поездке в Патагонию) относительно легко реализовать, а другие (например, когда тебя неожиданно бросил мужчина) могут незаметно, как призраки, бродить за тобой всю жизнь и постоянно требовать компенсации за когда-то перенесенный моральный ущерб.

Кадр из к/ф «10 шагов к успеху»

Имея незавершенные отношения, мы часто переносим этот багаж на последующие романы, подсознательно навязывая новому мужчине роли из собственной неоконченной пьесы.

Психотерапевты обожают копаться в наших гештальтах (еще бы — если бы мы все завершали в свое время, эти люди остались бы без работы!). Важные дела, которые мы не закончили, они называют «ментальным абортом», считая, что «незавершенка» может забирать у нас жизненную энергию и провоцировать неврозы, депрессию, зависимости, стресс и конфликты.

Правда, человеческая природа удивительно двойственна: с одной стороны, мы стремимся удовлетворить наши желания и потребности, а с другой — парадоксальным образом стараемся избежать логического завершения важных дел. Это, в общем, нормально: каждый пишет свой сценарий и выбирает, какие акты в нем доигрывать до конца, а какие нет.

Кадр из к/ф «Дикая»

Но даже если вы не стремитесь завершать ваши гештальты, советую провести их ревизию – жить станет проще. Для этого:

Разберитесь в своих желаниях, потребностях и приоритетах на сегодняшний день. Возможно, ваши детские мечты уже неактуальны. Например, вы мечтали выйти замуж за миллионера, а вышло так, что ваш муж — менеджер среднего звена, и вы сокрушаетесь, что на пятилетие свадьбы он не может подарить вам браслет Chopard. Поговорите с самой собой максимально честно и решите, кому именно нужен браслет (Chopard требует ваше эго? Вы завидуете подруге, у которой он есть?).

Кадр из к/ф «Давайте потанцуем»

Оскар Уайльд, жертва всех пороков, говорил, что лучший способ избавиться от искушения — поддаться ему.

Мечты нужно пробовать на вкус — особенно, если они не отпускают вас через годы. Если вы с детства мечтали танцевать вальс, сходите на одно-два занятия. Не исключено, что вальс покажется вам сложным и занудным танцем, и вы переключитесь на босса-нову или йогу. Зато появится ощущение честно выполненного долга — перед самой собой.

Кадр из к/ф «Мечты сбываются!»

В некоторых случаях гештальты — мощные стимулы для развития. Особенно это касается карьеры — главное, почаще пересматривать свои истинные цели и приоритеты. Например, на пятом курсе вы поставили себе цель к тридцати годам стать большой начальницей. Сейчас вам 35, у вас интереснейшая работа, но вы по-прежнему подчиненная. Спросите себя, что в карьере для вас на самом деле важно. Не исключено, что, если бы вы действительно хотели власти, вы бы ее добились.

Не планируйте лишнего. Лучше наметить одно или два реально выполнимых (!) дела (например, разобрать чемодан и упаковать подарки), сделать их и пойти спать с ощущением, что вы совершили подвиг.

Если вы чувствуете, что в ваших теперешних отношениях есть отголоски прошлого — вы и ваш партнер реагируете друг на друга так же, как было в предыдущем романе, — попробуйте повести себя по-другому: нестандартно, свободно, отключив привычные внутренние ограничения и страхи. Это риск, но есть большая вероятность, что результаты вас порадуют.

Кадр из к/ф «Дикая»

Избавиться от незавершенных переживаний в гештальт-терапии предлагают с помощью трех шагов: прощения, прощания и благодарности. Постарайтесь осознать и принять вещи такими, каковы они есть. Не подавляйте ненависть и обиду, а просто разрешите им уйти. Иногда имеет смысл написать письмо (отправлять его не обязательно), иногда — встретиться и по душам пообщаться с человеком, которому вам давно есть что сказать. Сделать это никогда не поздно, даже если формально вас уже несколько лет ничего не связывает. В ваших отношениях не осталось сильных эмоций, и вы сможете говорить с ним предельно откровенно. Не исключено, что узнаете о себе много интересного.

Как завершить начатое

Ольга Данилина, юнгианский психолог-консультант:

Основатель гештальт-терапиии Фредерик Перлз под гештальтом понимал доминирующую потребность — желание, чувство или мысль, которые в данный момент занимают вас сильнее всех остальных желаний, чувств и мыслей. Как только потребность удовлетворяется, гештальт теряет свою значимость и уступает место новой потребности. Но наши желания не всегда исполняются, и так называемая «неотреагированная потребность», по мнению Перлза, становится причиной неврозов и психологических блоков — в том числе телесных. Решение проблемы — осознать свою потребность, сделать ее более четкой (то есть сформировать гештальт) и постараться «нейтрализовать», то есть завершить ее.

Кадр из к/ф «В ритме сердца»

У любых отношений есть внутренняя логика развития: например, знакомство мужчины и женщины может привести к браку, рождению ребенка, совместной стратегии жизни. Разорванные, болезненно законченные отношения между любовниками, деловыми партнерами или бывшими друзьями (особенно, когда остаются обида и невысказанные претензии) — это незавершенный гештальт, который мешает строить новые позитивные отношения. Что мешает доводить дела или отношения до логического завершения? Не исключено, что прежние незавершенные гештальты — не только твои собственные, но и доставшиеся по наследству. Мама, до сих пор переживающая развод с вашим отцом, может неосознанно поставить вас в подобную ситуацию. Что делать? Искать свой собственный путь в жизни и учиться брать на себя ответственность.

8 принципов гештальт-философии

Кадр из к/ф "Ешь, молись, люби"

Живите теперь. Будьте в настоящем, а не в прошлом или будущем. Живите здесь, имейте дело с тем, что есть, а не с тем, чего нет. Не фантазируйте. Опыт реален. Прекратите ненужные размышления. Лучше пробуйте и смотрите. Выражайте чувства — вместо того чтобы манипулировать, объяснять, рассуждать, оправдываться. Принимайте неприятности и боль так же, как и удовольствие. Ориентируйтесь не на «должен» и «следовало бы» от других людей, а на себя. Вы не должны их слушаться. Берите на себя ответственность за свои поступки, мысли, чувства.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2541421816854875088/

А вы знали об этом?

Согласно «Книге рекордов Гиннеса», самой дорогой стала икра пожилой особи белуги-альбиноса в возрасте около 100 лет. Ее белая икра была продана за 34 с половиной тысячи долларов за килограмм.

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