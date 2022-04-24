4 самые знаменитые любовницы, которые изменили историю

История знает немало великих женщин, которые влияли на её ход. Перечислить всех не хватит и жизни. Есть среди них весьма яркие личности, которые оставили свой след в мировой истории, выступая в качестве... любовниц влиятельных мужчин.

Они были для них советчицами и доверенными лицами. Дела и судьбы государств вершились в спальне. Познакомьтесь с невероятно влиятельными дамами, которые восхищают и завораживают, поражают и переворачивают сознание — четыре женщины, которые изменили мир.

1. Диана де Пуатье

Диана де Пуатье.

Одна из самых знаменитых красавиц своего времени, чья красота считалась неувядающей и колдовской, Диана де Пуатье, родилась в 1499 году в семье знатных французских аристократов. Она получила блестящее образование, достойное короля эпохи Возрождения. В весьма юном возрасте, будучи пятнадцати лет от роду она вышла замуж за Луи де Брезе. Это был королевский офицер почти на полвека старше её. Видное положение мужа привело к тому, что Диана оказалась в центре дома Франциска I. Диана была королевской фрейлиной и любимицей двора. Она присутствовала при рождении Генриха II, а позже ей было поручено обучить будущего монарха изысканным манерам. Мадам де Брезе овдовела в 1531 году.

Через два года Генрих женился на Екатерине Медичи.

Во времена, когда женщина за тридцать считалась старухой, Диана смогла в 40 лет покорить сердце короля.

К 1538 году близкие отношения между Генрихом и Дианой переросли в страстную любовную связь. После того, как её возлюбленный взошел на престол в 1547 году, Диана консультировала Генриха по политическим вопросам и написала многие из его официальных писем, подписывая их «Генрих Диана». Её изображения появлялись на монетах и вдохновляли произведения искусства. Молодой король оставался верным рабом своей возлюбленной средних лет, которая периодически отправляла его в спальню жены, чтобы произвести на свет законных наследников. Диана не родила ему детей, но у трёх его любовниц были дети. Смерть Генри после несчастного случая на рыцарском турнире 1559 года резко положила конец фактическому правлению Дианы. Екатерина конфисковала её замок и выслала её саму в деревню, где она и умерла в возрасте 66 лет, сохранив свою легендарную красоту.

2. Аспазия Милетская

Аспазия Милетская.

Ссылки на могущественную женщину по имени Аспазия, любовницу древнегреческого государственного деятеля Перикла, появляются в трудах Платона, Аристофана, Ксенофонта и других классических афинских авторов. Родилась она в ионической колонии Милет около 470 г. до н.э. и переехала в Афины, где стала гетерой. Это был тип куртизанки, получившей образование, чтобы составлять компанию умным, искушенным мужчинам. Также Аспазия, возможно, содержала бордель. Затем она переехала к Периклу и даже родила ему сына. По словам Плутарха, известный политический деятель так любил её, что целовал её каждое утро и вечер до самой своей смерти. Поскольку Аспазия была иностранкой, афинский закон запрещал паре вступить в брак.

Аспазия и Перикл.

Древние источники пишут, временами иронично, что Перикл часто советовался со своей спутницей по политическим и военным вопросам. Платон даже пошутил, что Аспазия, которую называют искусным оратором и интересным собеседником, написала самую известную речь Перикла. Это была похоронная речь, произнесённая во время Пелопоннесской войны. Конечно, весьма трудно установить чёткие границы влияния этой женщины на Перикла. Единственное, что известно, это то, что во время их отношений он реализовал самые невероятные амбициозные строительные проекты. Также это был настоящий золотой век демократии. По некоторым историческим данным, Аспазия пережила своего знаменитого любовника и позже была связана с другим афинским бюрократом, Лисиком.

Такой была знаменитая гетера Аспазия.

3. Лола Монтес

Лола Монтес.

О ранних годах этой знаменитой знойной женщины известно довольно мало. Только то, что родилась Элиза Розанна Гилберт в Ирландии в 1818 или 1821 году. Её описывают как невероятную экзотическую красавицу. В юном возрасте она сбежала из родного дома, отправившись в Индию за возлюбленным. Там она вышла замуж, но её брак распался через несколько лет. Примерно в 1843 году она дебютировала на лондонской сцене под именем Лола Монтес. Представляла она себя в качестве «испанской танцовщицы». После выступлений в различных европейских столицах она оказалась в Мюнхене, где стала любовницей Людвига I Баварского. Престарелый немецкий король вызвал всеобщее удивление, сделав её графиней, построив для неё дворец, предоставив ей большую ренту. Также монарх прислушивался к Лоле по всем политическим вопросам.

Она называла себя испанской танцовщицей и обладала воистину экзотической красотой.

Такой изобразили роковую куртизанку в кино.

Более года Лола Монтес, по сути, правила Баварией. Она шпионила за своими противниками и безжалостно уничтожала их, пока её одурманенный любовник снисходительно взирал на это со стороны. Революционные движения, вызванные главным образом её влиянием, вынудили Людвига отречься от престола в 1848 году. Сама Лола бежала из Баварии и возобновила свою карьеру, проводя время в Европе, Соединенных Штатах и Австралии. Впоследствии она поселилась в Нью-Йорке. Всю её недолгую жизнь за ней следовал шлейф разлучницы и сопровождали всевозможные скандалы. Её провокационный фирменный «танец паука» стал легендарным. Умерла Лола в Нью-Йорке в 1860 году, за месяц до своего 40-летия.

Умерла Лола не дожив совсем немного до своего сорокалетия.

4. Барбара Палмер

Самая красивая любовница короля Карла II.

Самая амбициозная и красивая любовница английского короля Карла II была рождена Барбарой Вильерс в семье со скромным достатком в 1640 году. В 19 лет она вышла замуж за Роберта Палмера и переехала с ним в Голландию, где Чарльз жил в изгнании во времена Оливера Кромвеля. Сочувствовавшая роялистам, Барбара быстро стала любовницей свергнутого короля. Когда он позже вернулся в Лондон, то позвал её с собой. Вскоре Барбара родила первого из семи своих детей, пятеро из которых были признаны Чарльзом. Её муж неохотно принял эти отношения и даже получил звание пэра за своё невмешательство.

Барбара Вильерс, пло мужу Палмер.

Знаменитый контроль бескомпромиссной Барбары над своим королевским любовником не уменьшился даже после брака Карла в 1662 году с Екатериной Брагансской. Она была назначена Хозяйкой Спальни, и это положение гарантировало ей солидную зарплату и доступ к самым влиятельным фигурам при дворе. Барбара накопила небольшое состояние, выступая посредником для тех, кто надеялся получить благосклонность короля. Она также требовала королевские титулы для своих сыновей, несмотря на весьма сомнительное отцовство Карла. У Барбары, как и у самого короля, было множество любовников, включая её кузена Джона Черчилля, предка Уинстона. Карл отверг Барбару около 1674 года. Умерла она в 1709 году в возрасте 68 лет. Среди самых известных потомков Барбары - покойная принцесса Диана.

Одна из знаменитых потомков Барбары - принцесса Диана.

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