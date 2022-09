5 признаков того, что вы влюблены в нарцисса

Любить того, кто любит только себя, сложно. Но еще сложнее — понять, что вы запутались в заведомо провальных отношениях.

Эгоистичное поведение порой может быть свойственно даже самым добрым и отзывчивым людям, и у нас нет причин не входить иногда в их положение. Но что, если ваш самый близкий человек — нарцисс по натуре своей, а вы отказываетесь это видеть и только и делаете, что с пониманием относитесь ко всем его капризам?

Мелани Тониа Эванс, автор специальной программы психологического восстановления Narcissistic Abuse Recovery, уверена: признаки нарциссизма у человека распознать очень сложно. По крайней мере, до тех пор, пока вы не столкнетесь с действительно серьезной атакой.

«Большинство из нас склонно думать, что нарциссы — это всего лишь поглощенные собой люди, с чрезмерно раздутым эго, влюбленные в себя. Но ничто не может быть дальше от истины, чем подобное убеждение. Многие даже не представляют, что имеют дело с людьми, которые, не испытывая угрызений совести или вины за свои поступки, делают все возможное для удовлетворения своего эго, жажды денег, внимания, секса, собственности. Совершенно не задумываясь, как их поступки могут повлиять на других», — поясняет Эванс в своей книге «Вы можете преуспеть после нарциссического абьюза» (You Can Thrive After Narcissistic Abuse).

У вас есть сомнения по поводу партнера? Существует пять основных сигналов, указывающих на признаки нарциссического расстройства личности.

Эмоциональная нестабильность

Несмотря на распространенное мнение о поглощенности нарцисса собой любимым, в реальности их маска самодовольства может оказаться весьма хрупкой. Дело в том, что на самом деле они не уверены в себе и остро реагируют на триггеры, которые большинство взрослых людей просто игнорируют. Они крайне чувствительны, так что, как правило, гнев и ярость нарцисса — это реакция на угрозу для их хрупкой самооценки (данный тип угрозы также известен как «нарциссическая травма»).

Вы, вероятно, сталкивались с подобным: вы с восхищением рассказываете о коллеге, и вдруг вам предъявляют обвинения в неверности. Быть может, он даже заподозрит, что вы и вовсе сексуально увлечены человеком, о котором говорите. Если нарцисс не получает достаточно внимания в группе, он может создать проблемную ситуацию или демонстративно уйти, но только для того, чтобы позже унизить всех тех, кто посмел перетянуть на себя внимание.

Уязвимость может быть настолько серьезной, что случающиеся приступы ревности и зависти становится сложно нивелировать.

«Мне все должны» и другие чрезмерные претензии

Если вы живете с нарциссом, то, скорее всего, вы быстро заметили его необоснованную требовательность. Они уверены, что им «все должны», но нужды всех остальных редко принимаются в расчет. Самолюбование — часть внутреннего состояния нарцисса, они верят, что заслужили особое обращение и преференции. Поэтому без колебаний нарушают границы других, временами прикрываясь маской лести и притворной заботы.

В основе почти любого проекта нарцисса — желание получить лучшую часть. И даже если кто-то может при этом пострадать, его это не интересует. Без всяких угрызений совести он толкнет под колеса автобуса любого, включая супруга и детей. Требовательность нарцисса широко распространяется на его жизнь — он глух к вашим заботам в повседневной жизни, что уж говорить о важных вещах.

Манера спорить, как у пятилетнего ребенка

Один из верных способов определить нарциссическое расстройство у человека — понаблюдать за его манерой вести дискуссию. Можно заметить, что защитные механизмы нарциссов варьируются от изящных манипуляций до бесцеремонного нарушения установленных рамок поведения.

Эванс приводит самые популярные выражения из арсенала нарциссов: «Вы не дали мне договорить», «Только потому, что я не сказал, что вы хотели услышать», «Вы — единственный человек, с которым у меня возникают проблемы». Во время дискуссии вы можете почувствовать тревожность и даже задаться вопросом, не сходите ли вы с ума. Может показаться, что вас дурачат, постоянно оспаривая элементарные понятия, или что вы спорите с сердитым пятилетним ребенком, который не желает придерживаться основной темы.

Патологическая ложь

Нарцисс старательно создает мир своего самообмана, и ложь — часть его личности. По всей вероятности, он с самого начала будет хвастаться выдуманными достижениями в прошлом, жаловаться на тех, кто в отношениях с ним поступил дурно (обычно это грубая проекция и искажение поведения и поступков самого нарцисса).

Они сами верят в свою ложь и часто оказываются весьма убедительными, привлекая к себе немало доверчивых простаков. По убеждению Эванс, взрослый зрелый человек не может себе представить, почему другой взрослый человек говорит ужасные вещи о ком-то, когда на самом деле это не так. Особенно когда человек говорит это, глядя вам в глаза.

Привычка обвинять в своих проблемах других

Тактика проецирования, возможно, одна из самых разрушительных в арсенале нарциссов. Они запросто обвинят вас в том, что делают сами. Вас проклянут, если вы совершите определенный поступок, и так же проклянут, если вы его не совершите. Ничего из того, что вы делаете, никогда не будет достаточно хорошо. Ваши действия для них — личное оскорбление или даже прямая атака. И они твердо будут стоять на том, что именно это — причина проблем в ваших отношениях.

Источник

А вы знали об этом?

Как не парадоксально, но первый автомобиль, работающий на воде, в середине 70-х стал советский автомобиль и это при том, что в современности подобная разработка пошла в серию только в 2015 г, да и то не всему миру (речь идет о Toyota Mirai)! Путем проб и ошибок к 1976 году был представлен первый экспериментальный автомобиль, работающий на воде, сделанный на базе «Москвича-412». И устроен он был намного проще, чем может показаться! Если сказать точно, то работала эта машина не на воде, а на водороде. В бак заливается вода и при запуске двигателя начинают работать насосы, поставляющие «топливо» по отдельным трубкам в камеру с катализаторами (окислы разных металлов).При взаимодействии с катализаторами начиналась химическая реакция, в результате которой вода распадалась на водород и кислород. Именно водород и был тем самым топливом, на котором работал двигатель, при этом экологическая чистота была действительно идеальной – вместо выхлопных газов из отдельной трубы шел простой пар.По сути ,этот автобиль тогда был уже гибридным ,поскольку запуск двигателя производился бензиновым двигателем!

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Почему женщины на Руси не употребляли алкоголь https://otari.mirtesen.ru/blog/43171232946/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!