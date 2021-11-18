Какую неудачу Джакомо Казанова потерпел в Петербурге

Имя Казановы стало нарицательным — самый знаменитый обольститель посетил и Россию, удивив наших женщин и удивясь сам. Какие дела занесли известного авантюриста в Петербург?

Дитя авантюрного века

Джакомо Джироламо Казанова, сын танцора и актрисы, родился в Венеции в 1725 году. Восемнадцатый век был золотым временем для искателей славы и успеха, придворных фаворитов и мистификаторов всех мастей. Джакомо, родившийся в актерской семье, в городе, прослывшем столицей интриг и наслаждений, понял это очень быстро. И стал одним из самых знаменитых авантюристов эпохи.

Свой острый ум и обаяние он направил на то, чтобы выбиться из «грязи в князи» и добиться если не знатности (происхождение не оставляло для этого возможностей), то богатства.

Он был шулером, скрипачом, увлекался оккультизмом, вступил в масонскую ложу, сидел в знаменитой венецианской тюрьме «Свинцовая крыша», откуда совершил дерзкий побег.

В Париже организовал первый в истории тираж государственной лотереи, показывал алхимические опыты и лечил представителей высшего света якобы имевшейся у него панацеей – лекарством от всех болезней. В Дюнкерке он шпионил, в Амстердаме торговал облигациями госзайма, пытался организовать лотерею в Лондоне, но не преуспел.

Казанова в России

Он исколесил всю Европу. Бежал из Вены, поскольку вскрылись его шулерские проделки, дрался на дуэли в Варшаве, оказался в тюрьме в Барселоне, выполнял поручения инквизиции в Риме. Дни свои Казанова окончил в Богемии в замке графа Вальдштейна, где служил библиотекарем.

В ту эпоху Санкт-Петербург был притягательным местом для искателей чинов и денег. Российская империя бурно развивалась, а при дворе императрицы Екатерины II умели ценить дарования и инициативу. В 1764 году Казанова направился в Россию.

В Петербурге Казанова надеялся повторить парижский успех государственной лотереи. Как это работало? Лотерея Казановы была построена по тому же принципу, что советское «Спортлото». Умелая реклама сделала свое дело. Продажа лотерейных билетов принесла французской короне 2 миллиона франков. Но лотерея была лишь одним из «прожектов» неугомонного венецианца. Он намеревался предложить императрице разводить шелковичных червей, имел идеи о том, какой скот выращивать и какие растения сажать в России, и вообще, метил на место экономического советника при русском дворе. Как же Казанова намеревался добиться столь блестящего положения? Очень просто. Он хотел очаровать молодую императрицу своим интеллектом – он знал, что Екатерина умна и ценит это качество в людях. Свой ум авантюрист намеревался проявить, предложив императрице сменить юлианский календарь, по которому жила Россия, на григорианский, принятый в Европе. Обсуждая этот вопрос, можно было блеснуть знанием истории, политики и науки.

Казанова и русские женщины

О русских женщинах Казанова написал в своей книге так: «Кажется, Россия есть страна, где отношения обоих полов поставлены совершенно навыворот: женщины тут стоят во главе правления, председательствуют в ученых учреждениях, заведуют государственной администрацией и высшею политикой. Здешней стране не достает одной только вещи, — а этим татарским красоткам — одного лишь преимущества, именно: чтобы они командовали войсками!».

Чем заслужили наши женщины подобный отзыв

Вероятнее всего, дело в том, что Казанова не преуспел в России, хоть и надеялся здесь на легкие деньги и легкий успех. Но блеснуть перед Екатериной дарованиями не удалось. В ходе нескольких разговоров с императрицей, Казанова сумел заинтересовать ее своими мыслями о русской столице, сделал несколько удачных комплиментов и заговорил о перемене календаря. Однако эффекта он не достиг. Напротив, Екатерина буквально «размазала» авантюриста своей ученостью. Вот так Казанова передает в своих мемуарах возражения императрицы относительно разницы в 11 дней, которая возникает из-за разных календарей: «Даже хорошо, — сказала она, — что ошибка составляет именно 11 дней, ибо именно столько прибавляют всякий год к лунной эпакте, и мы можем считать, что у нас та же эпакта, что в Европе, но с разницей в год. А последние 11 дней тропического года они совпадают. Что касается празднования Пасхи, то пусть говорят, что хотят! У вас день равноденствия 21 марта, у нас 10 марта, и все те же споры с астрономами. То вы правы, то мы. Ибо равноденствие частенько запаздывает или наступает раньше на день, два или три. Но когда мы уверены в точности равноденствия, то мартовский лунный цикл становится пустячным делом. Видите, вы не во всем согласны даже с евреями, у коих лунное исчисление точно соответствует солнечному».

С лотереей тоже не вышло. Екатерина, изучив вопрос, сказала, что согласилась бы, если бы билет стоил не менее рубля (огромная сумма по тем временам), чтобы уберечь бедных людей от искушения угадывать цифры в надежде разбогатеть. Но с дорогим билетом лотерея становилась заведомо не прибыльной.

Познакомился Казанова и с графиней Екатериной Дашковой, подругой юности Екатерины, которую императрица поставила во главе Российской академии. На эту блестяще образованную даму дарования Казановы так же не произвели особого впечатления.

Не повезло Казанове и с юной крестьянской девушкой, которую он взял себе в наложницы и назвал Заирой. Она была очень красива и привязалась к итальянцу, но отличалась ревнивым и властным характером. Несмотря на то, что Казанова иной раз даже поколачивал ее, Заира все равно встречала его скандалами, если он возвращался слишком поздно. И не просто ругалась, но и бросала в него тяжелыми предметами.

И действительно, русским женщинам только армиями командовать!

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/152582

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