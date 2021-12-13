Загадка, решить которую могут только люди с IQ больше 140

Однажды молодому детективу по фамилии Смит попалось дело о необычном преступлении. В нем фигурировали 5 знакомых между собой человек, один из которых был убит выстрелом из пистолета. Вот только информации об именах жертвы и убийцы в деле почему-то не было.

Детектив внимательно изучил все документы и сумел узнать имя убийцы и его жертвы благодаря нескольким важным деталям. Предлагаю читателям посоревноваться с детективом Смитом.

Джон

Джон — теннисист-любитель. На следующий день после преступления он и еще один из тех, кто не был причастен к убийству, играли друг против друга в любительском турнире.

Джек

Джек переехал в город за год до убийства, а родился и вырос на небольшом острове, все жители которого занимались ловлей рыбы, поэтому главная мечта Джека — собственная рыболовецкая шхуна.

Стив

Стив работает моделью и очень себя любит. Настолько, что за несколько дней до убийства начал позировать Биллу, который пишет его портрет в полный рост.

Билл

Билл — знаменитый художник-портретист. На следующей неделе он собирается дописать портрет Стива.

Алекс

С того момента, как произошло убийство, Алекс, занимающийся изучением морской фауны, находится в экспедиции в Антарктиде вместе с 20 другими учеными.

Кроме того, детектив отметил и другие важные обстоятельства:

За неделю до преступления убийца сломал ногу.

Стив и Алекс познакомились примерно за полгода до убийства.

и познакомились примерно за полгода до убийства. Алекс и убийца знакомы с детства — они жили в соседних домах в большом городе.

После долгих раздумий детектив Смит все-таки вычислил имена убийцы и его жертвы. А вы сможете?

Переверните картинку, и вы увидите ответ

Итак, как же размышлял детектив?

Так как Джон на следующий день после преступления играл в теннис, он не может быть убийцей, поскольку со сломанной ногой бегать невозможно, а восстановиться так быстро он не мог.

на следующий день после преступления играл в теннис, он не может быть убийцей, поскольку со сломанной ногой бегать невозможно, а восстановиться так быстро он не мог. Алекс не может быть преступником, потому что он с детства жил с убийцей в соседних домах.

не может быть преступником, потому что он с детства жил с убийцей в соседних домах. Стив невиновен, потому что познакомился с Алексом за полгода до преступления, а убийца знаком с Алексом с детства.

Поэтому убийцей может быть либо Джек, либо Билл. Можно с уверенностью сказать, что это не Джек, ведь он не был знаком с убийцей с детства, так как с рождения жил на острове. Остается только Билл — кроме того, он точно жив, поскольку собирается на следующей неделе дописать портрет Стива. Значит, он и есть убийца.

Осталось понять, кто же стал жертвой преступления . Детектив Смит точно знает, что Алекс, находящийся в Антарктиде, Джон, игравший в теннис, и Стив, портрет которого Билл собирается дописать на следующей неделе, живы.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2365637854837344302/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

15 фактов об Александре Македонском, которые не учат в школе https://otari.mirtesen.ru/blog/43154932258/

Учёные объявили, что в 2020 году человеческая цивилизация прошла точку невозвратаhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43815965534/

Как не допустить в семье возникновения конфликта? https://otari.mirtesen.ru/blog/43992574907/