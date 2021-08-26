Число 13 и его значение в нумерологии

Наука нумерология рассматривает число 13, как «человеческий дух, стремящийся к любви». В христианской традиции число 13 — это десятка и Троица, которые вместе символизируют Вселенную. У евреев число 13 тоже имеет позитивное значение и является символом Бога.

Числу 13 народная молва приписывает всякие страшные, неотвратимые вещи. Это не совсем правильно, хотя массовое подсознание (источник народной молвы) редко ошибается. Просто человек так устроен, что пока информация идёт от подсознания к сознанию, она сильно, порой до неузнаваемости, искажается.

Число 13 в нумерологии — символический смысл

С числом 13 именно это и произошло — фатальное, необратимое искажение смысла. Тринадцать стало чуть ли ни проклятием всей нумерологии и символом самого безнадёжного невезения. Вместе с «другом по несчастью» числом 6 число 13 образовало дьявольское сочетание всего наихудшего, что только может случиться в больном воображении человечества.

Получилось число 613, занявшее в магии чисел особое место. Число 613 считается прям таки натуральным воплощением ада в мире чисел. На самом же деле 613 означает активное (на пределе границ и возможностей) участие материального начала Человека в празднике Божественной Любви.



С цифрой 13 связывают всевозможные россказни о нечистой силе, вылезающей из своих зловещих нор непременно 13-го числа, желательно в пятницу. Хотя кто мешает «кровожадной нечисти» вылезать и 7-го числа, и 10-го числа, и какого угодно ещё? Кто ей не даёт? Нора всегда открыта, а число 13 здесь ну совершенно ни при чём!

Однако наш мозг так устроен, что ищет «козла отпущения» даже на уровне чисел! Если чего-то не получается, значит кто-то виноват. Неважно кто: обстоятельства, природа, сосед по лестничной клетке. Что, на лестничной клетке кроме вас никто не живёт? Ну тогда давайте сделаем виноватым число 13, ему всё равно, оно же не понимает…

Кстати, понимает! Числа обладают сознанием, — таков один из важнейших постулатов духовной нумерологии. Сознание чисел сильно отличается от человеческого сознания, но это тоже сознание. В чём отличие человеческого сознания от сознания чисел?



Отличие в том, что сознание человека постоянно меняется, находится в беспрестанном движении самопознания. А сознание чисел неизменно! Это уникальный, единственный вид сознания Вселенной, который не меняется.

Значение числа 13

Тринадцать с языка чисел переводится как «человеческий Дух, стремящийся к любви» или «энергия, стремящаяся к любви». Ещё число 13 может быть переведено как «воля, стремящаяся к любви» или «желание любить». Все эти варианты абсолютно равноценны. А выбор варианта зависит от уровней бытия и сознания, относительно которых рассматривается число 13.

С учётом того, что каждый человек живёт одновременно на одиннадцати уровнях бытия и сознания, у числа 13 имеется аж одиннадцать значений! Впрочем, не стоит пугаться такого большого количества значений, поскольку ни одно из них не противоречит другому. И как бы мы, к примеру, ни толковали цифру 13, в любом случае она символизирует сильную тягу к Любви (во всех её проявлениях).

Смысл числа 13, как и смысл любого другого числа, всегда один. Но с разных «этажей» мироздания он видится по-разному. Человек, смотрящий на дом сбоку, не видит то же, что человек, смотрящий на дом сверху. Однако это в любом случае один и тот же дом!

Если говорить о нумерологии дат, то тринадцать внутри какой-нибудь важной даты в жизни человека — не только мощная цифра, но ещё и абсолютно бескомпромиссная. Впрочем, бескомпромиссность цифры 13 легко понять. Ведь 13 — высшая точка кипения Любви!

Вспомните себя влюблённым или влюблённой. А затем умножьте свою страсть на миллион, чтобы она перешла все степени безумия. Какие уж тут компромиссы!

Жуткое число 13

Тринадцать действительно жутковатое число. Правда, опасно число 13 своей громадной силой, а не «происками дьявола» — согласно убогим средневековым поверьям. Самое смешное, что число 13 бывает опасней всякой «дьявольской нечисти», поскольку с последней можно договориться. А с числом 13 договориться невозможно! Почему невозможно?

Да потому что вам нечего предложить числу 13 в качестве «предмета торговли или обмена». Представьте себе бурю (а тяга к Любви сродни именно буре). Что вы ей предложите в обмен на удовольствие снести ваш дом? Не знаю насчёт дома, но некоторым людям цифра 13, как минимум, «сносит крышу», если роковым образом вкрадывается в какую-либо важную дату или событие.

Число 13 в духовной нумерологии — число жертвенной, безумной любви. И в то же время, тринадцать — число обычных сумасшедших. На самом деле цифра 13, конечно, не сумасшедшая. Но для ограниченного человеческого разума её проявления крайне нелогичны.Нелогичность же автоматически воспринимается нами как признак безумия, не так ли? Когда-то «нелогичных» мужчин и женщин сжигали на кострах во имя «святой веры». Это были люди числа 13. Далеко не все из них занимались магией или целительством. Но все они были детьми запредельного и непознанного.

Люди числа 13

Кстати, юродивые на Руси — тоже люди числа 13. Самое интересное, что они, являясь заложниками цифры 13, вовсе не обязательно имели эту цифру в датах рождения и других знаменательных датах их жизней. Вообще же, дата рождения указывает лишь на самый верхний слой человеческой судьбы. Внутренний слой смысла человеческой жизни глазами не увидишь и с помощью чисел не посчитаешь.

Поэтому я и говорю, что настоящая нумерология — не математика, а эзотерическая, духовно-философская дисциплина. Нумерология не может «просчитать» человеческие судьбы! Те, кто утверждает обратное, обманывают либо себя, либо других, а чаще — и себя, и других…

Нумерология может помочь регулированию, «упрощению» человеческой судьбы, но предсказать саму судьбу не в силах. Ведь достаточно, например, «сумасшедшему» числу 13, «неуправляемому» числу 1, «взбалмошному» числу 5, или «непредсказуемому» числу 7 вмешаться в расчёты — как будущее человека моментально покрывается густой пеленой тумана. Это не говорит о бессилии нумерологии как таковой, но лишь определяет её границы.

Нужно хорошо представлять, что нумерология может, а что — нет. Духовная нумерология, например, способна определить, как человеку лучше себя вести в то или иное время, в той или иной ситуации. А ещё духовная нумерология способна определять подходящие даты для ключевых событий вашей жизни (что, впрочем, не избавляет вас от необходимости прикладывать усилия для достижения успеха).

И если уж у нас зашла речь о числе 13, то в качестве даты число 13 вовсе не обязательно приносит неудачу (согласно распространённым предрассудкам). Некоторым даже жениться рекомендуется именно 13-го числа!

Итак, мы уже знаем, что люди числа 13 сильны и порой, с поведенческой точки зрения, кажутся окружающим, мягко говоря, немного сумасшедшими. Жизненные цели подобных личностей не всегда понятны, особенно под углом общепринятой морали и логики. Внезапные, часто необъяснимые, вспышки гнева, которые иногда списывают на вмешательство «тёмных сил».

Кстати, на самом деле «тёмные силы» никогда не вмешиваются в нашу жизнь. Мы самих их или притягиваем или отталкиваем. Подобное притягивает подобное — один из главных принципов духовного мира.

Почему я заговорил о духовном мире? Потому что именно «там» лежат все ПРИЧИНЫ происходящего с нами «здесь», на проявленном физическом уровне Бытия.

Да, числу 13 свойственны внезапные вспышки гнева. Вообще, гнев всегда возникает там, где человеческие страсти были какое-то время подавлены или ограничены. Для физического уровня Бытия и Сознания ограничение страстей — явление нормальное и даже необходимое.

Но люди числа 13 не созданы для подобной «нормальности». И слава Богу! Мы не должны быть одинаковыми, словно написанными под копирку.

Гнев имеет глубокое эзотерическое объяснение. И человеческие поступки, продиктованные гневом, надо правильно понимать, если вы действительно желаете постигать смысл чисел. Иногда именно гнев спасает Душу, а доброта губит…

Люди числа 13 являются заложниками великой силы человеческого духа, жаждущего Любви. Настоящая любовь — вне слов, сколь бы красивыми и многообещающими они ни казались.

Словами выражают только зависимость человека от любви. Саму же Любовь словами выразить невозможно. И хорошо, что невозможно! В противном случае Любовь зависела бы от слов, и тогда бы мир превратился в обыкновенный переговорный пункт… Свойства числа 13 Число 13 закручивает в свою гигантскую воронку все соседствующие с ней цифры, не оставляя шансов никому. Собственно, находясь под влиянием числа 13, человек должен вести себя так же, как рекомендуется пловцу, попавшему в центр воронки. Нужно просто набрать полные лёгкие воздуха, нырнуть поглубже в воду (то есть, в сложившиеся жизненные обстоятельства) и попытаться отплыть в сторону.

В жизни (как и на глубоководье) нужно проявлять гибкость и умение быстро приспосабливаться к внезапным переменам. Не бойтесь, вода (жизнь) не растворит вашу индивидуальность, но зато вы спасётесь. Вы понимаете, что я сейчас говорю одновременно в физическом и в духовном смысле. Это и есть объёмное мышление, которое используется в духовной нумерологии.

К число 13 можно приспособиться, но бороться с числом 13 бесполезно и может стоить жизни (так же, как в случае с воронкой). Однако не пугайтесь. Если вы жизнерадостный человек, искренне стремящийся к любви, цифра 13 сметёт для вас все преграды, превращая вас в счастливейшее существо на планете!

А вот для людей озлобленных, да ещё и законченных эгоистов, число 13 иногда бывает даже смертельным. Поэтому обращайтесь к Добру и Любви. Этому учит не только религия, но и духовная нумерология. Духовная нумерология — тоже религия, только на языке чисел. Источник : https://mistika.temaretik.com/2288591189755037971/