Операция «Римон 20» - самое позорное поражение советских лётчиков

В конце июля 1970 года более 20 МиГов ВВС СССР, входивших в состав советского воинского контингента, участвовавшего в арабо-израильском конфликте на стороне Египта, попали в воздушную ловушку, в результате 4 истребителя были сбиты «Миражами» и «Фантомами» израильтян.

Советских летчиков недолюбливали

У израильской спецоперации «Римон 20» есть своя предыстория. Как позже признавался Хосни Мубарак, в 1970 году – командир военно-воздушных сил Египта, египтяне заранее знали, что русским готовится воздушная ловушка, но не стали убеждать советское командование в этом: местные летчики были обозлены на коллег из СССР из-за их высокомерного отношения к «братьям по оружию» – русские якобы постоянно учили их, как нужно летать. Поэтому, считал Мубарак, будет неплохо, если самих русских научат уму-разуму.

Как была устроена ловушка

Как писал израильский историк Шломо Алони, «Римон 20» был очень простым планом – 4 «Миража» выстраиваются попарно, как самолеты-разведчики, и летят на привычной для рекогносцировки высоте. При подлете к подконтрольной Израилю зоне, невидимой для египетских радаров, их будут поджидать на малой высоте «Фантомы» и «Миражи» четырех израильских эскадрилий с наиболее опытными и хорошо подготовленными пилотами.

Участник тех событий, летчик-испытатель Александр Акименков в своей книге описал, как было дело. По словам Акименкова, израильтяне захотели отомстить советским ВВС за их постоянные атаки из воздушных засад, поэтому организовали свою ловушку.

Ход боя

Первое звено МиГ-21 3-й эскадрильи 135-го истребительного авиационного полка, направленное с аэродрома Ков-Авшим на уничтожение вражеских «Миражей», вышло из боя, лишившись одного самолета – пилот, сманеврировав, потерял обзор и уменьшил перегрузку, после чего его МиГ сбили. Второе звено советских истребителей на смену первому взлетело с базы Бени-Суэйф. Командир одного из самолетов не успел выполнить «кадушку» (маневр, позволяющий уклониться от захвата вражескими ракетами себя как цели), и истребитель поразила ракета «Миража».

У второй пары МиГов один из истребителей был подбит ракетой «Фантома», зашедшего в хвост нашим самолетам. Летчику удалось катапультироваться, при падении он повредил позвоночник, но после длительного лечения вернулся в строй. Ведущего второй пары сбили потому, что он не сумел быстро сориентироваться и предпринять необходимые маневры. Он также смог катапультироваться, но при приземлении разбился о камни.

В результате погибли капитаны Николай Юрченко и Владимир Журавлев, разбился при катапультировании капитан Евгений Яковлев (пилот Сергей Сыркин после приземления, несмотря на полученные травмы, выжил). Говорят еще о пятом сбитом МиГе, но этот истребитель после атаки сумел приземлиться на запасную площадку, пилот остался жив.

Советские летчики в этом трехминутном бою сумели подбить только один «Мираж» под управлением майора израильских ВВС Ашера Снира. Мощность ракеты Р-3С оказалась недостаточной, самолет сумел долететь до авиабазы Редифим.

Больше ни в каких боевых операциях советские ВВС на территории Египта не участвовали. Как писал Александр Акименков, командир эскадрильи, потерявшей в бесславном бою трех офицеров и четыре истребителя, Григорий Дольников крайних после разбора полетов искать не стал. Всех троих погибших посмертно наградили орденами Красного Знамени и египетскими «Звездами воинской доблести». Николай Сыромятников



Источник: https://russian7.ru/post/operaciya-rimon-20-samoe-pozornoe-p...

А вы знали об этом?

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