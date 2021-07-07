Стать праведником - легче легкого?

«Правда о состоянии финансов может начинаться с одного простого факта: «денег нет». Да, непонятно, почему их нет и давно ли. И как именно — просто нет или мы их кому-то должны. И есть ли шансы, что деньги будут…» Подобным образом можно выяснить правду и о состоянии нашей духовной жизни. Какой именно вопрос для этого надо себе задать — читайте в колонке Владимира Берхина.

Главный вопрос

Любое лечение начинается с диагностики — выяснения правды о происходящем. Диагностировать духовное состояние можно с помощью одного вопроса. Ответ на него чрезвычайно важен. Если это честный ответ, очищенный от лести и жалости, он сразу даёт важное знание о том, где находится человек по отношению к Царству Небесному.

Это, конечно, довольно грубый диагностический инструмент. Он не помогает выявить конкретные проблемы и не даёт представления о том, что делать сейчас или завтра. Это даже не градусник, это ещё грубее.

Но правда начинается именно с грубых, неточных и важных вещей. Например, правда о состоянии финансов может начинаться со слов «денег нет». Да, непонятно, почему их нет и давно ли. И как именно — просто нет или мы их кому-то должны. И есть ли шансы, что деньги будут. Всё это уже следующие уровни исследования проблемы, а начинается всё с факта: «Денег нет».

Иллюзия, в которой мы живем

И для жизни церковной, для жизни духовной, первый вопрос звучит так: «А чем моя жизнь отличается от жизни неверующего?»Не «чем отличаются мои мысли и чувства», не «чем отличается мой круг чтения», не «чем отличается мой круг общения», а чем отличается моё поведение. Самая банальная повседневность: как я работаю, как отдыхаю, куда хожу, что и как ем, на что трачу деньги, как разговариваю с людьми, как делаю весь миллион житейских дел.И если отличий нет, или же они минимальны, то дело плохо.

Постоянно повторяемый лозунг о вере, мёртвой без дел, именно об этом – о повседневности. Если мы верим, если для нас Бог действительно важен, если мы Его любим или пытаемся хотя бы уважать, то это НЕ МОЖЕТ не накладывать отпечаток на всю нашу жизнь во всех её проявлениях.

Посмотрите: если человек влюбился, или скорбит, или ждёт чего-то важного… Да просто зуб у него заболел! Не то что он сам — все вокруг будут видеть, что он «какой-то не такой». А тут — целый Бог, огромный, больше Вселенной, с Его бескрайней Любовью. И если я, утверждая, что хочу быть с Ним, что Он для меня важен, почти ничем не отличаюсь от того, кто ничего такого не говорит, не хочет и не думает — ну, значит, у меня это просто пустые слова, привычка, какая-то поза, но не более.

Мы все живём в удивительной иллюзии, что управляем собственным поведением. Нам кажется, что стать праведником так же просто, как сходить за хлебушком. Сейчас, конечно, лень и не до того, но если понадобится, запросто всё сделаем. Начнём новую жизнь с понедельника, обязательно покаемся, когда придёт срок, непременно будем поститься следующим Великим постом или начнём хотя бы регулярно молиться.

Да, и перестанем сидеть бессмысленно в интернете, и на детей больше не будем кричать… И далее — до бесконечности. Всё это – глупости и туфта. Примерно как мечты интернет-воина о подвигах на реальной войне.

Вы, правда, хотите экстрима?

Наши тела и наши души имеют гораздо больше общего, чем нам кажется. Как говорил капитан Джек Воробей: «Важно только одно — что человек может, и чего он не может». Но способность «что-то мочь» для тела не может появиться сама по себе, по одному только горячему желанию. Если человек не может прыгнуть на два метра вверх, он не способен будет это сделать, даже если получит огромную мотивацию прямо сейчас. Любой знает, что физические рекорды предполагают тренировки постоянные и регулярные, а не разовое сверхнапряжение воли. Воля не заменит мышцы, желание не заменит рефлексы.

И душа, увы, — очень печально это понимать — устроена почти так же. Крайне редко человек меняется внезапно. Как невозможно внезапно научиться играть на скрипке или освоить за ночь управление самолётом, так не получится обрести праведность в момент. Только постоянство, только ежедневные тренировки, трудные и не очень весёлые, исправляют в душе хоть что-то. Если хочется меняться, придётся работать — другого пути нет.

Я знаю и про разбойника благоразумного, который вошел в рай первым, и про Марию Египетскую с её внезапным обращением. Но спросите себя, вот только честно-честно: вам, правда, охота идти именно таким экстремальным путём?

Я вот, например, совершенно не жажду, чтобы мне пришлось приносить покаяние, продираясь остатками сознания через болевой шок от пробитых гвоздями рук и ног…

Знаю я также и про важность отношений с Богом, и о том, что необходимо быть в контакте со своими чувствами, и что тупая пахота без использования ума и сердца может быть губительна для веры. Всё это правда. Но Господь говорил, что если праведность не превосходит праведности книжников и фарисеев, то Царства Божьего нам не видать (Матф. 5:20). А если наша праведность не превосходит праведности просто неверующих рядом с нами, то на что мы вообще рассчитываем?

Далеко ли я ушел

Это ПЕРВЫЙ вопрос, который надо задавать себе. Первый, а не единственный. Первый, а не самый главный. И если ответ на него свидетельствует хотя бы не о провале, то дальше будут другие вопросы. Более сложные и более неприятные. Например, «Куда же я иду», «Чего я ищу» и «Далеко ли я ушёл».

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