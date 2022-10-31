"ПРОРОК КАТАСТРОФ" ПРЕДСКАЗАЛ ЯДЕРНЫЙ УДАР ПО МОСКВЕ. ВРАНЬЁ И ПРОВОКАЦИЯ В 12 СЛОВАХ

В течение всех выходных муссировалось заявление так называемого "пророка катастроф" о ядерном ударе по Москве. Объясняем, как Рубини умудрился и соврать, и забросить провокацию в 12 словах.
Главным героем для международной версии "Шпигеля" стал Нуриэль Рубини. В интервью изданию он рассказал о десяти мировых угрозах, на которые следует обратить внимание. Экономист Рубини известен тем, что в своё время предсказал финансовый кризис 2008 года, а после заявил, что мировая экономика столкнётся с тяжёлыми временами из-за коронавируса. Вынесем за скобки качество этих прогнозов - о том же ковиде только ленивый не говорил, - а сосредоточимся на финальной фразе интервью Рубини, где он говорил о ядерной катастрофе - так, мимоходом сказал, отвечая на вопрос вообще не ядерной бомбе.
- Раньше вы были известны тем, что три четверти года проводите в дороге, - сказал журналист Рубини.
- Я до сих пор путешествую без остановок. Но я скажу вам одну вещь: я люблю Нью-Йорк. Во время пандемии я не сбежал в Хэмптонс или Майами, как многие другие. Я остался здесь, я видел демонстрации Black Lives Matter, я вызвался помогать бездомным. Я ежедневно видел отчаяние многих друзей-художников, которые потеряли работу и доход и не могли позволить себе арендную плату. И даже если будет ещё один ураган, такой как "Сэнди" в Нью-Йорке, который может привести к насилию и хаосу, я останусь. Мы должны встречать мир таким, какой он есть. Даже если будет ядерное противостояние. Потому что тогда первая бомба упадёт на Нью-Йорк, а следующая - на Москву.
В этом последнем предложении из 12 слов одновременно читается и враньё, и провокация. Как известно, ядерная доктрина России предусматривает лишь ответный удар. В этом случае неясно, почему первая бомба упадёт на Нью-Йорк. Вероятно, Рубини считает, что кто-то другой ударит по США - вовсе не русские. Но тогда почему ядерный ответ в виде второй бомбы приходится в его заявлении на Москву?
Сказанное Рубини - это общий тренд международной повестки в вопросе ядерных провокаций против России. Дело в том, что так называемый коллективный Запад пытается убедить мир, что Москва готовит ядерный удар. Однако это в принципе невозможно, о чём "Первый русский" говорил неоднократно, анализируя документы.
Ядерный потенциал России. Это как?
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Царьградом объяснил, что сильнейшим ядерным потенциалом в мире обладают Россия и США. Безусловно, ядерное оружие есть и у других государств - в "клубе" Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан и Северная Корея. По всей видимости, Израиль тоже обладает ядерным оружием, но официально не признаёт это. ЮАР от своего вооружения отказалась, а Казахстан, Белоруссия и Украина передали арсенал России. И если бы киевский режим не попытался реанимировать ядерную программу, к вопросу апокалипсиса мы вернулись бы ещё не скоро.
Ядерный арсенал следует делить на тактический и стратегический. Тактический ограничен мощностью в 10 килотонн, и с точки зрения Запада применение такой бомбы - это чуть ли не гуманизм. Со стратегическим всё куда более серьёзно. Удар предполагает задействование всего ядерного арсенала с поражением стратегических объектов:
Ракеты бьют по военным базам, заводам, электростанциям, они полностью разоружают противника. При этом в первом ударе используются ракеты шахтного базирования - тяжёлые межконтинентальные. Кроме того, в арсенале задействованы подвижные грунтовые комплексы, мобильные ракеты типа "Ярс".
Во втором ударе участвуют ракеты морского базирования.
В третьем работают бомбардировщики с применением крылатых ракет большой дальности с ядерными боеголовками. По всем трём пунктам Россия и США совпадают. Различие в том, что у нас есть и гиперзвуковое оружие - ракеты "Буревестник" и "Посейдон".
Преимущество России - в ответно-встречном ударе, - пояснил эксперт. - Наши ракеты примерно в два раза быстрее долетают до цели, маневрируя на гиперзвуковых скоростях. Система противоракетной обороны противника сбить их не может. Таким образом, наше оружие попадает в цель с гарантией в сто процентов.
А вы знали об этом?
У Любови Орловой всегда было много поклонников. Среди них было немало высокопоставленных чиновников и военных. Сам Сталин боготворил актрису. Но ценил он не только ее игру на сцене. Вождь любил Орлову как женщину. Сталин даже приглашал Любовь на приватный ужин. Актриса не хотела туда идти, но отказать вождю не могла. Она никогда бы не смогла полюбить Иосифа Виссарионовича, так как из-за него пропал ее первый муж. И все же Любовь пришла на ужин. После непринужденной беседы, в ходе которой Сталин почти объяснился с Орловой в своих чувствах, он предложил ей просить что угодно. Скорее всего он думал, что артистка попросит квартиру, машину, драгоценности или роль. Но Любовь удивила Сталина. Она спросила, где сейчас находится ее первый муж. Вождь понял, что он никогда не добьется взаимности от этой женщины. Он просто встал из-за стола и молча вышел из комнаты. Сталин больше никогда даже взглядом не показывал, что заинтересован артисткой. Инцидент был полностью исчерпан.
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