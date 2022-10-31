"ПРОРОК КАТАСТРОФ" ПРЕДСКАЗАЛ ЯДЕРНЫЙ УДАР ПО МОСКВЕ. ВРАНЬЁ И ПРОВОКАЦИЯ В 12 СЛОВАХ

В течение всех выходных муссировалось заявление так называемого "пророка катастроф" о ядерном ударе по Москве. Объясняем, как Рубини умудрился и соврать, и забросить провокацию в 12 словах.

Главным героем для международной версии "Шпигеля" стал Нуриэль Рубини. В интервью изданию он рассказал о десяти мировых угрозах, на которые следует обратить внимание. Экономист Рубини известен тем, что в своё время предсказал финансовый кризис 2008 года, а после заявил, что мировая экономика столкнётся с тяжёлыми временами из-за коронавируса. Вынесем за скобки качество этих прогнозов - о том же ковиде только ленивый не говорил, - а сосредоточимся на финальной фразе интервью Рубини, где он говорил о ядерной катастрофе - так, мимоходом сказал, отвечая на вопрос вообще не ядерной бомбе.

- Раньше вы были известны тем, что три четверти года проводите в дороге, - сказал журналист Рубини.

- Я до сих пор путешествую без остановок. Но я скажу вам одну вещь: я люблю Нью-Йорк. Во время пандемии я не сбежал в Хэмптонс или Майами, как многие другие. Я остался здесь, я видел демонстрации Black Lives Matter, я вызвался помогать бездомным. Я ежедневно видел отчаяние многих друзей-художников, которые потеряли работу и доход и не могли позволить себе арендную плату. И даже если будет ещё один ураган, такой как "Сэнди" в Нью-Йорке, который может привести к насилию и хаосу, я останусь. Мы должны встречать мир таким, какой он есть. Даже если будет ядерное противостояние. Потому что тогда первая бомба упадёт на Нью-Йорк, а следующая - на Москву.

В этом последнем предложении из 12 слов одновременно читается и враньё, и провокация. Как известно, ядерная доктрина России предусматривает лишь ответный удар. В этом случае неясно, почему первая бомба упадёт на Нью-Йорк. Вероятно, Рубини считает, что кто-то другой ударит по США - вовсе не русские. Но тогда почему ядерный ответ в виде второй бомбы приходится в его заявлении на Москву?

Сказанное Рубини - это общий тренд международной повестки в вопросе ядерных провокаций против России. Дело в том, что так называемый коллективный Запад пытается убедить мир, что Москва готовит ядерный удар. Однако это в принципе невозможно, о чём "Первый русский" говорил неоднократно, анализируя документы.

Ядерный потенциал России. Это как?

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с Царьградом объяснил, что сильнейшим ядерным потенциалом в мире обладают Россия и США. Безусловно, ядерное оружие есть и у других государств - в "клубе" Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан и Северная Корея. По всей видимости, Израиль тоже обладает ядерным оружием, но официально не признаёт это. ЮАР от своего вооружения отказалась, а Казахстан, Белоруссия и Украина передали арсенал России. И если бы киевский режим не попытался реанимировать ядерную программу, к вопросу апокалипсиса мы вернулись бы ещё не скоро.

Ядерный арсенал следует делить на тактический и стратегический. Тактический ограничен мощностью в 10 килотонн, и с точки зрения Запада применение такой бомбы - это чуть ли не гуманизм. Со стратегическим всё куда более серьёзно. Удар предполагает задействование всего ядерного арсенала с поражением стратегических объектов:

Ракеты бьют по военным базам, заводам, электростанциям, они полностью разоружают противника. При этом в первом ударе используются ракеты шахтного базирования - тяжёлые межконтинентальные. Кроме того, в арсенале задействованы подвижные грунтовые комплексы, мобильные ракеты типа "Ярс".

Во втором ударе участвуют ракеты морского базирования.

В третьем работают бомбардировщики с применением крылатых ракет большой дальности с ядерными боеголовками. По всем трём пунктам Россия и США совпадают. Различие в том, что у нас есть и гиперзвуковое оружие - ракеты "Буревестник" и "Посейдон".